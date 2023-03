Share on WeChat

Am 23. Januar hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ein bahnbrechendes Urteil über an Minderjährige gerichtete LGBTQI-Propaganda gefällt: Litauen war verurteilt worden, weil es den Vertrieb eines LGBTQI-Kinderbuchs eingeschränkt hatte – unter dem Beifall des multinationalen Gender-Doktrin-Unternehmens ILGA. Es handelt sich um Machtmissbrauch und inakzeptable Gewalt gegen einen christlichen Staat und Menschen, die sich der “Woke”-Ideologie nicht anpassen wollen.

Im Jahr 2013 hatte ein litauischer Verlag eine lesbische “Autorin” veröffentlicht. Das Buch enthielt sechs traditionelle Kurzgeschichten, in denen hauptsächlich Figuren aus Minderheitengruppen (Einwanderer, Menschen mit Behinderungen, Mitglieder der LGBTQI-Gemeinschaft) vorkamen. Zwei dieser Geschichten enthielten Liebesgeschichten und eine gleichgeschlechtliche Ehe, um die Leseerfahrung der Kinder zu verbessern. Keine der neuen “diskriminierten” Minderheiten, wie sie im Narrativ des säkularisierten und “liberalen” Globalismus genannt werden, wurde von dem Text ausgeschlossen.

Verschiedene Verbände, die die Familie und die so genannten traditionellen und christlichen Werte verteidigen, waren daher der Meinung, dass das Buch Homosexualität bei Kindern fördern könnte. Als der litauische Staat zu diesem Thema befragt wurde,kam er zu dem Schluss, dass die fraglichen Geschichten “eine Auffassung von Ehe und Familiengründung fördern, die sich von derjenigen unterscheidet, die in der Verfassung und im Zivilgesetzbuch der Republik Litauen verankert ist”.

Das Land hat daher empfohlen, die Exemplare mit einem Warnhinweis zu versehen, dass sie nicht von Kindern unter 14 Jahren gelesen werden dürfen. Die sichtlich aufgebrachte Autorin prangerte alles an, was sie konnte: die Diskriminierung von LGBT-Darstellungen und ihrer sexuellen Orientierung (Artikel 14 der Konvention) sowie die Verletzung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung (Artikel 10 der Konvention). Das Gericht entschied nicht auf der Grundlage einer Diskriminierung, da es der Ansicht war, dass die vom litauischen Staat auferlegten Einschränkungen auf den Inhalt des Buches und nicht auf den Autor abzielten.

Einige Richter, die glücklicherweise in der Minderheit sind, sind jedoch der Meinung, dass Artikel 14 nicht nur LGBT-Personen, sondern auch pro-LGBTQI-Ansichten als solche schützen sollte. Stattdessen verurteilten die Richter Litauen in Bezug auf die Meinungsfreiheit. Nach Artikel 10 der Konvention darf diese Freiheit nur dann durch ein Gesetz eingeschränkt werden, wenn damit ein legitimes Ziel verfolgt wird. Das litauische Gesetz sieht die Möglichkeit vor, “Kindern den Zugang zu Inhalten zu verwehren, in denen homosexuelle Beziehungen als gleichwertig mit heterosexuellen Beziehungen dargestellt werden”. Der Gerichtshof entschied, dass mit diesem Gesetz kein legitimes Ziel verfolgt wird.

Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Mit diesem Urteil schafft der Gerichtshof einen “gemeinsamen moralischen Standard” für alle europäischen Länder, wir stehen am Beginn eines juristischen Wokismus, der keine Grenzen mehr kennt. Schließlich, und um zukünftige Anfechtungen auszuschließen, argumentierten die Richter, dass die Auswirkungen einer Beschränkung der Veröffentlichung dieses LGBT-Buches für Minderjährige unvereinbar wären “mit dem Begriff der Gleichheit, des Pluralismus und der Toleranz, die untrennbar mit einer demokratischen Gesellschaft verbunden sind”.

Ein weiteres Urteil, das die “Interessenkonflikte” der Abtreibungs- und LGBTI-Lobbys und der großen Stiftungen, die vor allem mit G. Soros und den Richtern des Gerichtshofs in Verbindung stehen, beweist, Befürchtungen, die schon oft angeprangert wurden und aus verschiedenen Studien des Straßburger Studienzentrums unter der Leitung von Gregor Puppinck hervorgegangen sind. Es ist nur erwähnenswert, dass Litauen LGBTI-Paare nicht anerkennt und ein Vorschlag für ihre Legalisierung nach mehreren Ablehnungen seit Jahren im Parlament liegt. Und nicht nur das: Die jüngste Umfrage unter den Bürgern des Landes ergab, dass weit über 70 Prozent absolut gegen jede Form der Anerkennung von LGBTI-Vereinigungen und der “Gender”-Ideologie sind.