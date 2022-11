Den Lesern wird ein schriftliches Interview mit der jungen und talentierten Ikonenmalerin Milica Mišić präsentiert. Sie wurde 1991 in Teslić (Serbien) geboren. Sie absolvierte ihr Grund- und Masterstudium an der SPC Academy for Art and Conservation mit den Schwerpunkten Kirchenkunst und Ikonenmalerei in der Klasse von Dr. Todor Mitrović. Die Masterarbeit wurde als Buch unter dem Titel „Martyrs from Vlajić – Zeugnis eines vergessenen Verbrechens“ veröffentlicht, herausgegeben von der Eparchie Zvornik-Tuzlan, 2019. Mitglied von ULUPUD seit 2019. Sie ist Autorin mehrerer unabhängiger Ausstellungen und Teilnehmerin mehrerer gemeinsamer Ausstellungen und hat unsere Aufmerksamkeit mit einer ungewöhnlichen Ikone mit dem Titel “Gebet der Eltern vor dem Thron des Herrn Jesus Christus und der Heiligen Mutter Gottes für die Sünde des Kindsmordes” auf sich gezogen. .

Milica Mišić: Pantokrator

Wenn man sich Ihre Arbeiten ansieht, kann man nicht sagen, dass Sie ein klassischer Ikonenmaler sind. Sie haben eine persönliche Note in die Wahl der Materialien und den Stil der Ikonenmalerei eingebracht. Worum geht es eigentlich und wie haben Sie diesen spezifischen ikonischen Ausdruck entwickelt?

Wie die Handschrift ist auch die künstlerische Sensibilität eines Malers einzigartig und hinterlässt einen einzigartigen Stempel auf dem Werk des Künstlers. Der malerische Ausdruck reift mit der Zeit und ist untrennbar mit den Veränderungen verbunden, die im Künstler selbst stattfinden. Die Akademie vermittelt theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten, gibt uns aber auch Orientierung, wie wir uns nach der Schule selbstständig weiterentwickeln können. Es ist wichtig, eine gesunde Selbstkritik zu bewahren, konstruktiven Rat einzuholen, den spirituellen Blick zu klären und alles Überflüssige, das uns belastet, durch Fasten und Gebet loszuwerden. Auf diese Weise entwickeln wir unsere Gaben weiter und bleiben so den Worten der Heiligen Schrift treu, die in der Geschichte der Begabungen niedergeschrieben sind. So verlief und geht die Entwicklung meines künstlerischen Ausdrucks.

Milica Mišić: Lass die Kinder zu mir kommen

Ab 2019 Sie sind Mitglied von ULUPUDS. In den letzten 7 Jahren hattest du für einen jungen Künstler ziemlich viele Ausstellungen. Welche Ausstellung würden Sie als besonders hervorheben? Was sind deine Zukunftspläne?

Alle Ausstellungen bringen schöne Erinnerungen mit sich, aber vielleicht würde ich die erste Einzelausstellung in meiner Heimatstadt Teslić aus dem Jahr 2019 hervorheben. Jahr, das während der Manifestationstage des Königs Dragutin, d.h. des Heiligen Theoktistus, stattfand. Diese Ausstellung war in gewisser Weise retrospektiv, da die Arbeiten in der Zeit seit 2012 entstanden sind. bis 2019 Jahr, zu dem auch die während des Studiums gemalten Ikonen gehören. So schließt diese Ausstellung ein Kapitel des Lernens, Reifens und Studentenlebens ab.

Kaiser Herodes befiehlt die Tötung der Kinder von Bethlehem Kain tötet Abel

Eine weitere Ausstellung, die ich hervorheben möchte, ist Svyat, Svyat, Svyat, Gospod Savaot. Es war die erste unabhängige Ausstellung in Belgrad im Jahr 2020. Jahre. Das Konzept der Ausstellung wurde bis ins Detail durchdacht, inspiriert sowohl von der Liturgie als auch von der Heiligen Schrift, mit besonderem Bezug zum Alten Testament und den himmlischen Kräften. Die Ausstellung bot den Besuchern Werke in verschiedenen Techniken, wie Eitempera auf Holz, Enkaustik, punischem Wachs und Eitempera auf Seide.

Besonders aufgefallen ist uns Ihre Arbeit mit dem Titel „Gebet der Eltern vor dem Thron des Herrn Jesus Christus und der Heiligen Mutter Gottes für die Sünde der Kindertötung”. Bisher konnten wir nirgendwo etwas Vergleichbares finden. Können Sie uns etwas mehr über dieses Symbol erzählen, das sehr spezifisch ist.

Milica Mišić: Gebet der Eltern vor dem Thron von Jesus Christus und der Heiligen Mutter Gottes für die Sünde der Kindertötung

Die erwähnte Ikone ist Teil eines Werkzyklus, der unter dem Titel Prayer Remembrance Resurrection zusammengefasst ist und unschuldigen Opfern, also Kindern, gewidmet ist. Das Gebet der Eltern für die Sünde des Kindesmordes ist ein Werk, das in diesem Zyklus einen sehr wichtigen Platz einnimmt, weil es uns zeigt, wie schrecklich die Folgen unserer Entscheidungen sind, und das Ergebnis ist Autogenozide. Die Ikone zeigt die Heilige Muttergottes mit dem Herrn im Arm auf dem Thron sitzend, Engeln opfern ihnen Kinderseelen, während im unteren Bereich des Bildes betend kniende Eltern aufgemalt sind. Eine spirituelle Krise, die eine Persönlichkeitskrise und eine Identitätskrise mit sich bringt, sollte uns besonders beschäftigen, denn eine gesunde Familie ist die Grundlage jeder Gesellschaft und in unserer Zeit ernsthaft bedroht. Beim Kindermord wird oft nur die Rolle der Mutter betont, deshalb war es sehr wichtig, auch den Vater zu malen, denn der Apostel Paulus sagt im Epheserbrief: „Denn der Mann ist das Haupt der Frau , so wie Christus das Haupt der Kirche ist…”, fährt der Apostel in den folgenden Zeilen fort: “Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat…”

Als ich über die Zusammensetzung nachdachte, dachte ich, dass die Anwesenheit der Eltern gerade wegen der Verwundbarkeit der Familie und daher traditioneller Werte, die nur in einer geistig gesunden Gemeinschaft gepflegt werden können, sehr wichtig ist. Kindesmord oder Abtreibung ist eine Handlung, die Wunden am Körper, aber vor allem an der Seele einer Frau hinterlässt, daher ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Ein Lebewesen hat seine Daseinsberechtigung verloren, und eine Frau trägt die Last dieser Entscheidung für den Rest ihres Lebens mit sich. Unter dem Schleier der Propaganda, mit der wir alle vertraut sind, wird die Wahrheit jedoch erst nach der Tat des Kindesmordes schmerzlich klar.

Ich hoffe, dass Werke wie dieses Symbol Zuschauer, insbesondere junge Menschen, dazu anregen, innezuhalten und über ihr Leben nachzudenken, das untrennbar mit dem Leben mit anderen verbunden ist, um zu verstehen, wie verbunden wir alle sind und wie individuelle Entscheidungen unweigerlich die gesamte Gemeinschaft beeinflussen. Aber auch, dass eine gesunde Gemeinschaft gerade in schmerzhaften Momenten große Unterstützung leisten kann. Auch werfen solche Arbeiten die Frage nach dem Verhältnis von Mann und Frau in der modernen Gesellschaft auf, denn wenn das Ergebnis Kindstötung oder Tod ist, bedeutet dies, dass das Fundament, auf dem die Gemeinschaft aufgebaut wurde, instabil war. Es stellt sich die Frage, wie werden wir als Gesellschaft auf diese bestehenden Instabilitäten reagieren? Wie haben wir es geschafft, den Autogenozide zu vermeiden und ihn als Maßstab für ein erfolgreiches modernes Leben zu setzen? Wann sind wir geistig so blind geworden, dass wir das Wunder der Erschaffung neuen Lebens abgewertet haben und in der Wissenschaft nach Ausreden gesucht haben?

Es ist interessant, wie viele Fragen ein einzelnes Papier aufwerfen kann, nicht wahr? Aber vor allem ruft die Ikone zum Gebet und zur Buße auf. Möge es Trost und Erlösung für alle geben, die Schmerzen in ihrer Seele haben, und eine Erinnerung an die gesamte Gesellschaft, in ihrer unvernünftigen Hast aufzuhören, im Gebet vor dem Thron unseres Herrn, Jesus Christus, und seiner Mutter, der Allerheiligsten Theotokos, zu knien .

Sie haben Ihre Masterarbeit an der SPC-Akademie für Kunst und Konservierung mit den Schwerpunkten Kirchenkunst und Ikonenmalerei in Form des gedruckten Buches „Märtyrer aus Vlajić“ verteidigt, das von der Eparchie Zvornik-Tuzlan herausgegeben wurde. Wie ist die Idee zu dieser Art von Arbeit entstanden und mit welchem Ziel?

Milica Mišić: Märtyrer von Vlajić

Martyrs from Vlajić ist eine Masterarbeit, die 2018 an der SPC Academy for Art and Conservation verteidigt wurde. Jahr und entstand aus dem persönlichen Wunsch, die Charaktere der neuen Märtyrer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs darzustellen. Als ich von meinem Wunsch sprach, ein Thema zu wählen, das ich während meines Masterstudiums theoretisch und praktisch vorbereiten würde, stellte mir Pater Miladin Vuković, Erzpriester in Teslić, das Leiden der Dorfbewohner im wenige Kilometer entfernten Dorf Vlajići vor aus der Stadt selbst. So begann eine monatelange Recherchereise durch verschiedene Archive und die Masterarbeit wurde später als Buch gedruckt. Begleitet wird das Thema von einem Dokumentarfilm, verfasst von Professor Aleksa Kasapović, der seine Dokumentation für die Aufklärung des Verbrechens in Vlajići zur Verfügung gestellt hat, und es gibt sicherlich die wichtigsten Videos mit den Zeugenaussagen der Überlebenden. Im Januar 1943 Im Jahr 2010 organisierten die Nachbarn des örtlichen Vlajić, die jetzt Ustascha-Uniformen tragen, einen Angriff. Die Männer wurden getrennt getötet, und die Frauen und Kinder wurden im Haus von Nikola Dolić versammelt, und dann schossen die Ustaschas auf sie und stellten sich im Haus auf. Nach denen, die flohen, begannen die Ustaschas zu jagen und schrien, dass sie Kaninchen jagen würden. Unter den Opfern waren schwangere Frauen.

Aleksa Kasapovićs Film Vlajići Martyrs mit ikonischen Märtyrerfiguren von Milica Mišić

Ziel der Arbeit ist es, das Verbrechen, über das auch 2016 nur geflüstert wurde, vor dem Vergessen zu bewahren. als ich anfing, das Thema zu recherchieren. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs war blutig, historisch und politisch sehr komplex, und die Folgen spüren wir noch heute. Das Verbrechen verjährt jedoch nicht, niemand wurde für das Verbrechen in Vlajići zur Rechenschaft gezogen, weil die Nachkriegsregierung die Propaganda von „Brüderlichkeit und Einheit“ verbreitete, so dass die Überlebenden zum Schweigen und zur Koexistenz mit ihren Henkern verurteilt wurden, die die ersetzten Ustascha-Uniformen mit den Uniformen der “Befreier”.

Der theoretische Teil der Arbeit stellt in gewisser Weise auch das Leben der Neuen Märtyrer von Vlajić dar, die durch die Entscheidung der serbisch-orthodoxen Kirchenversammlung auf der ordentlichen Sitzung im Mai 2022 heiliggesprochen wurden. Jahr und wird im Rahmen der Heiligen Märtyrer der Eparchie Zvornik-Tuzlan gefeiert. Das letzte Kapitel des Buches beschreibt die Arbeit an der Ikone der Märtyrer von Vlajić, von den ersten Zeichnungen bis zur Malerei, und die zentrale Komposition zeigt alle Opfer, die vom Herrn Jesus Christus Märtyrerkränze erhalten.

Milica Mišić: Gebet zur Gottesmutter für alle Kinder, die 1999 unter den Bombenangriffen gelitten haben.

Milica Mišić: Kinder von Kozare

Was würden Sie abschließend den Lesern des Portals International Family News sagen, das sich mit dem Schutz der natürlichen Familie und der Ehe befasst und derzeit in 9 Weltsprachen gelesen wird?

Ich möchte sie bitten, zu beten und im Kampf für die Wahrheit und zeitlose Werte durchzuhalten, ungeachtet der Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen. Abschließend möchte ich die Worte des seligen Patriarchen Pavle zitieren: „Ich betrachte die Familie als Grundlage der menschlichen Gemeinschaft und als unersetzlich für die spirituelle Entwicklung des Menschen.“ In der Familie wird der Glaube der Vorfahren bewahrt, er hält an den grundlegenden spirituellen Werten fest, die uns durch das Leben leiten; die familie ist die quelle der liebe, in ihr lernen wir pflicht, aufopferung, gemeinsames leiden, sowie das teilen von freude. Familie gibt uns das Gefühl, dass wir in allem zusammen sind und wenn wir unsere Heimat verlassen, wohin uns das Leben führt. Die Familie ist eine „kleine Kirche“. Wer sich an ihre Heiligtümer und Bräuche hält, kann sich in dieser entfremdeten, entleerten, verdrängten Welt nicht verirren.”

Milica Mišić: Die Freude aller Trauernden