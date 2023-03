Marcus Silva ist der erste Vater, der wegen der rechtswidrigen Abtreibung seines ungeborenen Kindes eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung einreicht. Er verklagt drei Frauen, die seiner damaligen Frau geholfen haben, sich illegale Abtreibungspillen zu beschaffen und die Ermordung des ungeborenen Kindes vor ihm zu verbergen, wie LifeSiteNews berichtet.

Die Klage wurde am 9. März 2023 von Anwälten der Thomas-More-Gesellschaft beim Bezirksgericht von Galveston County, Texas, eingereicht und wird den Hersteller des bei der Abtreibung verwendeten Mifepristons verklagen, sobald dieser identifiziert ist. Texas hat eine zivilrechtliche Haftung für jeden eingeführt, der bei einer illegalen Abtreibung hilft, und die Abtreibung ist in Texas seit dem 24. Juni 2022 illegal, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA sein Urteil in der Rechtssache Dobbs gegen Jackson Women‘s Health Organization verkündet hatte. Die Frauen, die bei der illegalen Abtreibung geholfen haben, müssen außerdem mit einer Anklage wegen Mordes rechnen.

In der Klage wird bestätigt, dass die Frau von Silva bei Jackie Noyola und Amy Symmank Carpenter Hilfe bei der Beschaffung illegaler Abtreibungspillen suchte, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie schwanger war. In einer Reihe von Textnachrichten verschwor sich das Trio, das ungeborene Kind mit abtreibungsfördernden Medikamenten zu töten. Noyola und Carpenter boten ihre Wohnungen für die Abtreibung an, und Noyola konspirierte mit Aracely Garcia, um die Abtreibungspillen in Houston zu beschaffen und sie an Silvas Frau zu liefern, damit diese ihr Baby abtreiben konnte.

Briscoe Cain, ein Anwalt von Marcus Silva, warnte, dass das texanische Recht Klagen wegen widerrechtlicher Tötung gegen jeden zulässt, der Abtreibungspillen vertreibt oder herstellt, die von Einwohnern von Texas verwendet werden, und dass Silvas Anwaltsteam jeden verklagen wird, der nachweislich an der Herstellung oder dem Vertrieb der Abtreibungspillen beteiligt war, die von Silvas Frau verwendet wurden. Silva erhebt keine Ansprüche gegen seine ehemalige Ehefrau, die nach texanischem Recht immun gegen zivil- und strafrechtliche Haftung ist.