Letztes Jahr verkündete der britische Social-Media-Influencer Oli London, dass er „rassen“-transformiert sei und sich fortan als Koreaner identifizieren würde. Sein „Traum“, Koreaner zu werden, wurde ihm durch eine Reihe von dreißig grotesken Schönheitsoperationen verwirklicht. Das Ganze kostete ihn. Diese Operationen und seine „eigene tief empfundene Identität“, so verkündete er der Welt, bedeuteten, „dass er ein nicht-binärer Koreaner (später eine Frau) und kein weißer Engländer sein“, wie LifeSiteNews berichtet.

Er sagte damals: „Ich identifiziere mich als Koreaner. Das ist meine Kultur. Das ist mein Heimatland. Genau so sehe ich jetzt aus. Ich identifiziere mich auch als Jimin, und das ist mein Karrierename. Ich weiß, dass das für die Leute etwas verwirrend ist – niemand hat sich je als Koreaner geoutet, aber das ist etwas, das ihr wisst, wenn ihr meinen Weg verfolgt habt. In den letzten acht Jahren habe ich wirklich mit Identitätsproblemen gekämpft, mit dem, was ich bin… Ich habe mich schließlich einer Operation zur Geschlechtsumwandlung unterzogen.“

Aus offensichtlichen Gründen wussten die Medien nicht so recht, was sie mit London machen sollten, kritisieren durften sie ihn nicht.

Knapp ein Jahr nach seiner Ankündigung und nach acht Jahren des Kampfes mit seiner Identität ist er nun wieder auf dem Weg der Veränderung. In einem Interview mit Tucker Carlson erklärte London, dass er jetzt zum Christentum konvertiert ist und dass seine fiktive Identität ein Fehler war.

„Ich weiß, dass das ein großer Fehler war, und ich möchte einfach ein Junge sein“, sagte er. „Aber ist es ein Wunder, dass Menschen wie ich und junge Menschen ihr Geschlecht ändern wollen, wenn dies in unseren Schulen in diesem Land normalisiert wird? Den Kindern wird von klein auf, in manchen Fällen schon im Alter von fünf Jahren, beigebracht, dass es in Ordnung ist, das Geschlecht zu wechseln, dass es in Ordnung ist, einen Rock zu tragen, dass es in Ordnung ist, wenn ein Junge die geschlechtsneutrale Toilette benutzt, auch wenn dadurch Mädchen gefährdet werden. Das ist die neue Norm, und in den Schulen wird über toxische Männlichkeit gelehrt, das Alphamännchen wird ausgehöhlt. Das heterosexuelle Alphamännchen ist ausgehöhlt worden.“