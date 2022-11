Rob Siedlecki ist Chefsyndikus und Direktor für Öffentlichkeitsarbeit bei der International Organization for the Family. Bevor er zur IOF kam, war er in berufenen Führungspositionen in der Bundesregierung im Gesundheitsministerium, in der U.S. Agency for International Development (USAID) und im Justizministerium sowie auf Landesebene in großen Gesundheits- und Sozialministerien tätig. Rob ist ein Alumnus des Harvard College und der Cornell Law School.