Deutschland will Erwachsenen den Erwerb und Besitz von bis zu 30 g Cannabis für den Freizeitkonsum und den privaten Anbau von bis zu drei Pflanzen erlauben. Der Gesundheitsminister des Landes hat angekündigt, dass das geplante Ergebnis einen Präzedenzfall für den Rest des europäischen Kontinents schaffen könnte, berichtet The Guardian.

„Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, wäre es das liberalste Projekt zur Legalisierung von Cannabis in Europa, aber auch der am stärksten regulierte Markt“, sagte Karl Lauterbach am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Berlin. „Es könnte ein Modell für Europa sein.“

Das übergeordnete Ziel, Cannabis in Deutschland legal zu kaufen und zu rauchen, sei es, junge Menschen besser zu schützen, die die Droge bereits in steigender Zahl konsumierten, nachdem sie sie auf dem Schwarzmarkt erworben hätten, so der sozialdemokratische Politiker.

Die Drei-Parteien-Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei ihrem Amtsantritt Ende des Jahres angekündigt, Cannabis für den Freizeitkonsum zu legalisieren, aber die Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Gesetzes wurden durch die Befürchtung gebremst, dass ein solcher Schritt gegen EU-Recht und internationale Verträge verstoßen könnte.

Der Entwurf sieht vor, dass der Erwerb und Besitz einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm Cannabis für den Freizeitgebrauch sowie der private und öffentliche Konsum legal werden. Der private Anbau von bis zu drei Pflanzen würde ebenfalls legal werden.

Der Verkauf von Cannabisprodukten würde wahrscheinlich in lizenzierten Einrichtungen wie Apotheken stattfinden, obwohl sich der deutsche Apothekerverband gegen die Legalisierung der Droge ausgesprochen und diese Woche davor gewarnt hat, dass er in den Wettbewerb mit anderen kommerziellen Anbietern gezwungen werden könnte.

