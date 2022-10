Share on WeChat

Nach dem offiziellen Bericht des kanadischen Gesundheitsministeriums starben im Jahr 2021 mehr als 10.000 Bürger in diesem Land durch Euthanasie. Zehnmal mehr als vor fünf Jahren.

Die Zahl ist in nur einem Jahr um 32 % gestiegen, was bestätigt, dass Euthanasie und die so genannte “Sterbehilfe”, sobald sie einmal eingeführt sind, zu einer akzeptierten gesellschaftlichen Norm, ja fast zu einer Pflicht für diejenigen werden, die leiden oder ihren Lebenswillen verloren haben.

Dem Bericht zufolge sahen sich 36 % der im letzten Jahr eingeschläferten Personen als Belastung für Familie und Freunde, während über 1 700 unter Isolation und Einsamkeit litten. Das heißt, sie sind eher durch soziale und psychologische Ursachen motiviert als durch Krankheit. So wie in den letzten Tagen leider und mit großem Erfolg der französische Regisseur Jean-Luc Godard (1930-2022).

Die Einzelheiten des vom kanadischen Ministerium veröffentlichten Dokuments sind ebenfalls aufschlussreich: Sie zeigen, was in jedem anderen Land passieren könnte, wenn bestimmte Praktiken legalisiert würden.

Kanada hat 2016 die Euthanasie und den “assistierten Suizid” eingeführt. Ursprünglich war der Zugang auf unheilbar Kranke beschränkt, aber 2019 erklärte das Oberste Gericht von Quebec diese Beschränkung für verfassungswidrig, und infolgedessen weitete die Bundesregierung 2021 die euphemistisch als “medizinische Sterbehilfe” bezeichnete Maßnahme auf nicht unheilbar Kranke aus. Mit der Gesetzgebung von 2021 wurden auch einige Sicherheitsvorkehrungen abgeschafft, wie z. B. die zehntägige Wartezeit für die Beurteilung vor der Operation und die Verpflichtung, die Alternative der Palliativmedizin anzubieten. Ab dem nächsten Jahr wird sie den “guten Tod” auch auf Patienten ausdehnen, die nur an einer psychischen Krankheit leiden. Aber ein wirklich mitfühlendes Land sollte den Kranken und Einsamen mehr bieten als eine tödliche Injektion. Stattdessen wurden dem Bericht zufolge seit Einführung des Gesetzes im Jahr 2016 31.664 Menschen auf diese Weise getötet.

Diese Zahlen bedeuten im Vergleich zum Vorjahr (10.064) eine Verzehnfachung gegenüber 2016 (1.018) und machen 3,3 Prozent aller in Kanada im Jahr 2021 registrierten Todesfälle aus. Die Zahl variiert je nach geografischem Gebiet, aber in British Columbia wird inzwischen fast jeder zwanzigste Todesfall durch Euthanasie herbeigeführt.

Der gesetzlich erlaubte “assistierte Suizid” erfolgt durch die Selbstverabreichung von tödlichen Medikamenten, ist aber eine seltene Praxis: nur sieben Fälle im Jahr 2021. Fast alle Patienten werden stattdessen direkt von einem Arzt oder einer Krankenschwester getötet. Es handelt sich sowohl um Männer (52,3 %) als auch um Frauen, und das Durchschnittsalter beträgt 76,3 Jahre: 77 Jahre bei den Frauen und 75,6 Jahre bei den Männern.

Die Ausweitung der Sterbehilfe auf nicht todkranke Menschen im Rahmen des Gesetzes von 2021 erlaubt sie, wenn die Betroffenen an einer als “unheilbar” definierten Krankheit leiden oder wenn sie behindert sind und nicht nur körperlich, sondern auch psychisch leiden. 219 Menschen, die im vergangenen Jahr eingeschläfert wurden, waren nicht unheilbar krank. Da dies erst seit Juni dieses Jahres möglich ist, beziehen sich die Daten in dem Bericht nur auf ein Halbjahr, und es ist daher leicht abzusehen, dass sich die Fälle mindestens verdoppeln werden.

Das Durchschnittsalter der Patienten, die keine Sterbehilfe in Anspruch genommen haben, liegt bei 70,1 Jahren und ist damit mehr als sechs Jahre jünger als das Durchschnittsalter der Patienten im Endstadium. Von diesen Todesfällen betrafen 37 % Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren, während die Zahl der unheilbar kranken Menschen mit weniger als der Hälfte (16,7 %) deutlich geringer ist. Das heißt, je mehr die Euthanasie liberalisiert wird, desto jünger werden die Opfer.

Die häufigste Ursache des Leidens, sowohl bei Patienten im Endstadium als auch bei Patienten ohne Endstadium, ist der Verlust der Fähigkeit, sinnvollen Tätigkeiten nachzugehen (86,3 %). Mehr als 3 500 von ihnen gaben an, dass sie sich durch Familie, Freunde oder Betreuer belastet fühlten, und (wie erwähnt) mehr als 1 700 litten unter Einsamkeit und Isolation.

Nur 4 % der Anträge auf Sterbehilfe wurden abgelehnt, weil sie die erforderlichen Kriterien nicht erfüllten, während etwa 2 % derjenigen, die zunächst um Sterbehilfe baten, es sich später anders überlegten oder einfach früher eines natürlichen Todes starben.

Die häufigste Krankheit bei den unheilbar Kranken ist Krebs (65,6 %), während bei den nicht unheilbar Kranken neurologische Krankheiten wie Demenz oder Alzheimer im Vordergrund stehen. Die Erfahrung Kanadas, auch wenn sie nur kurz ist, bestätigt, dass nach der Einführung der Euthanasie oder des “assistierten Suizids” die anfänglich gesetzten Grenzen allmählich aufgehoben werden, die Zahl der Opfer ansteigt und eine Umkehr nur schwer möglich ist. Dasselbe geschah in Belgien und den Niederlanden.