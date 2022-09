Share on WeChat

Die Vorliebe für männliche Kinder in Indien, die als Familienoberhaupt gelten, den Familiennamen weiterführen und nach der Tradition die Beerdigungsriten für ihre Eltern durchführen, hat zur illegalen Abtreibung von Millionen weiblicher Föten geführt, insbesondere in den nördlichen Bundesstaaten wie Haryana”, in Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand und Rajasthan. Sogar “iFamNews” hat mehrfach darüber berichtet.

Vielleicht dreht sich der Wind aber auch. Die neuesten Regierungsdaten und Aussagen von Frauen und Gesundheitspersonal deuten darauf hin, dass sich der Trend dank der Bildung, des Erfolgs indischer Frauen in “hochrangigen” Positionen in der Wirtschaft und Sport und die Unterdrückung von Kliniken, die illegale Abtreibungen von Mädchen vornehmen”.

Die landesweiteErhebung zur Familiengesundheit (NFHS) für den Zeitraum 2019-21 ergab erstmals, dass die Zahl der weiblichen Geburten die der männlichen übersteigt (1 020 Geburten auf 1 000 männliche). Bei der letzten NFHS-Volkszählung von 2015-16 kamen auf tausend Männer 991 Frauen.

Obwohl die Diskriminierung von Frauen nicht aus der traditionellen Kultur, der allgemeinen Mentalität und dem Alltag der indischen Frauen verschwunden ist, gibt es einen positiven Schimmer unter den Zahlen.