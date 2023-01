Die “Woke”-Ideologie ist täglich auf dem Vormarsch, nicht nur in der Politik, im Bildungswesen, in der Wirtschaft, sondern jetzt auch im Online-Gaming-Universum.

Normalerweise spreche ich in meinen Artikeln nicht über persönliche Themen, aber ich habe beschlossen, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen.

Im Laufe meines Lebens bin ich mit allen möglichen Menschen gut ausgekommen, unabhängig davon, ob sie meine Ansichten über Politik, Religion oder Moral teilen oder nicht. Ich habe mehrere Länder bereist und dort gelebt. Ich habe immer eine höfliche und gute Einstellung gehabt, auch gegenüber sehr radikalen Menschen. Nach der Ausbildung, die ich erhalten habe, nennt man das Respekt. Viele meiner Freunde sind offen links, auch die große Mehrheit meiner Herkunftsfamilie, und das hindert uns nicht daran, unsere Ansichten auszutauschen. Wir sind uns einig, dass wir “uneins” sind, und kommen wie zivilisierte Menschen miteinander aus. Ich habe es nie gemocht, mich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Vielmehr ist mir diese Haltung immer als sektiererisch aufgefallen.

Unter anderem bin ich ein großer Fan der “Star Trek”-Reihe, die jeder nur dem Namen nach kennt. Ich habe diese Serie als Kind mit meinem Großvater entdeckt. Ich habe ihn all die Jahre verfolgt, auch in den letzten Jahren, trotz der postmodernen ideologischen Einfärbungen, an denen es in Hollywood-Filmen heutzutage leider nicht mangelt.

Aber was mir in letzter Zeit passiert ist, hätte ich nicht erwartet.

Ich bin einer Online-Rollenspiel-Community für Star-Trek-Fans namens Starbase 118 beigetreten, mit der Absicht, angenehme Momente spielerischer Unterhaltung auf der Grundlage dieses Science-Fiction-Universums, das wir alle lieben, zu teilen. Natürlich habe ich mich nicht angemeldet, um über Politik zu reden oder mich an ideologischen Polemiken zu beteiligen. Im Gegenteil, in den internen Regeln dieser Spielgruppe wird darauf hingewiesen, dass in den Foren weder über Politik noch über Religion im wirklichen Leben diskutiert werden darf, um Konflikte zu vermeiden, da dies nicht das Ziel des Spiels ist. Und das scheint mir eine gesunde Regel für ein Spiel zu sein, das sich an Jugendliche und Erwachsene richtet.

Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich diese Art von Spiel gespielt habe, und ich war sehr aufgeregt, eine so große, etablierte und aktive Gemeinschaft vorzufinden. Ich bereitete meinen Charakter für dieses Spiel vor, schrieb seine Hintergrundgeschichte, durchlief die akademische Bewertungsphase (im Spiel) und wurde dann einer Gruppe von Spielern vorgestellt, die ich sehr cool fand. Ich wurde unter anderem gebeten, eine kurze persönliche Biografie (aus dem wirklichen Leben) zu verfassen, um uns gegenseitig ein wenig kennenzulernen, da wir echte Menschen hinter dem Spiel sind, was ich gerne getan habe. Und genau da begann das Problem.

Einige Ihrer Spieler haben die Artikel gefunden, die ich in Ifamnews geschrieben habe. Sie sind in der Tat öffentlich. Die für meine neue Gruppe zuständige Person schrieb mich sofort an, um sich zu vergewissern, ob ich der Autor dieser Artikel oder ein Homonym sei. Ihre Sorge war, dass sie mehrere LGTBI+ Spieler haben und befürchteten, dass dies zu Problemen führen könnte. Ich antwortete, dass ich in der Tat der Autor dieser Artikel sei, aber dass mein Ziel bei dieser Gelegenheit spielerisch sei, dass ich keine kontroversen Themen ansprechen oder eine Debatte auf der Grundlage gegenseitigen Respekts provozieren wolle. Er fragte mich, ob ich in der Lage sei, ohne Vorurteile zu schreiben und mich mit Menschen auszutauschen, die anders denken als ich. Und natürlich habe ich ihm gesagt, dass ich kein Problem damit habe, in diesem Zusammenhang mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Schriften auszutauschen.

Trotzdem beschlossen sie, mich aus der Gruppe auszuschließen. Es war ihnen egal, dass er gegen keine internen oder externen Regeln verstoßen hatte. Sie begründen dies damit, dass meine Beiträge auf Ifamnews bestimmten Leuten Unbehagen bereiten, weil es sich im Grunde um Hassreden handelt, die “vielen Spielern die Botschaft vermitteln, dass ich ihre Menschlichkeit nicht akzeptiere, weil ich mit ihren grundlegenden Menschenrechten, in einer freien Gesellschaft zu heiraten, wie sie es wünschen, nicht einverstanden bin”. Wenn ich seinen Standpunkt in einem Satz zusammenfassen sollte, würde er lauten: “Wenn ihr die Ansichten von LGTBI+ nicht als legitime Menschenrechte akzeptiert, könnt ihr nicht mit uns spielen”.

Ich frage mich: Wie sehr erkennen sie mein Recht auf freie Meinungsäußerung an und respektieren es, wenn sie schließlich beschließen, mich auszuschließen, weil meine bloße Anwesenheit einige ihrer Spieler verunsichern könnte, weil sie wissen, dass eine Person, die ihre Ansichten nicht teilt, in ihren Foren präsent ist?

Die Antwort, die mir gegeben wurde, hatte eine höfliche und erhabene Form, das muss ich zugeben, aber tief im Inneren war sie verletzend und wirklich diskriminierend.

Als Konservativer bin ich der Meinung, dass Meinungen in einer Debatte vorzugsweise auf Fakten und nicht auf persönlichen Gefühlen beruhen sollten. Gefühle sollten niemals Vorrang vor Fakten haben. Bei dieser Gelegenheit werde ich ausnahmsweise das, was ich damals empfunden habe, als Argument verwenden, weil ich weiß, dass einige von ihnen mich lesen werden, und ich möchte mich freiwillig, nur dieses eine Mal, dieser Art von Sprache bedienen, in der Hoffnung, dass sie meinen Standpunkt verstehen werden, wenn das möglich ist.

Ich fühlte mich ohne triftigen Grund aus dieser Gruppe ausgeschlossen, nur weil ich die Meinung der Mehrheit nicht teilte. Ich fühlte mich ein wenig wie vor 30 Jahren, als ich an einer neuen Schule abgelehnt und ein Jahr lang gemobbt wurde, nur weil ich anders aß als der Rest der Gruppe. Es hatte nichts mit meinem Charakter, meiner Person oder meinen akademischen Leistungen zu tun. Das lag einfach daran, dass ich mich anders ernährt habe. Ich musste die Schule wechseln und lange darüber schweigen, um angenommen zu werden und dann Klassendelegierter zu werden. Ich habe ein ganzes Jahr gebraucht, in dem ich in allem versagt habe, weil ich in meinem jungen Alter nicht wusste, wie ich mit diesem Thema umgehen sollte. Ich wurde wegen etwas abgelehnt, das nichts mit der Schule zu tun hatte. Dasselbe Gefühl überkam mich, als ich aus Gründen, die nichts mit dem Zweck der Spielgruppe zu tun hatten, aus dieser Gruppe ausgeschlossen wurde.

Jetzt bin ich 43 Jahre alt, ich bin Profi, und die Wahrheit ist, dass sich mein Leben überhaupt nicht ändern wird, wenn ich an einem einfachen Spiel teilnehme oder nicht. In der Tat habe ich die Seite bereits umgeblättert. Wenn ich diesen Artikel schreibe, möchte ich mich nicht selbst zum Opfer machen. Ich bin kein Jammerlappen. Solche Strategien überlasse ich den Linken, die sie nur zu gut beherrschen. Ich wollte diese Art von Argumenten nur einmal anführen, damit diejenigen, die aufgeschlossen sind, verstehen, dass ihre Handlungsweise zwar korrekte Formen hat, sie aber im Hintergrund völlig falsch liegen, wenn sie vorgeben, politisch neutral zu sein. Und ihr Fehler hat definitiv Konsequenzen für die Menschen.

Ich erwiderte, dass sie mich durch dieses Verhalten als zweitklassigen Spieler eingestuft hätten, aber anstatt mich schlecht zu fühlen, fühlte ich mich durch diese Tatsache geschmeichelt. Es ist wie ein “gelber Stern” für die Besonderheit und nicht akzeptabel für die Mehrheit der Gemeinschaft zu besuchen.

Ich habe ihnen jedoch geraten, dass sie, wenn sie auf diesem Weg beharren, öffentlich bekannt geben sollten, dass sie die LGTBI+-These unterstützen und keine Spieler akzeptieren werden, die im wirklichen Leben diese These nicht teilen, aus Angst, ihre LGBTI+-Mitglieder zu “beleidigen”. Auf diese Weise wird alles von Anfang an klar sein, und Sie werden nicht die Zeit von Leuten wie mir verschwenden, die einen spielerischen Raum mit Menschen suchen, die unabhängig von ihren ideologischen Ansichten aufrecht sind. Beleidigt zu sein oder auch nur potenziell beleidigt zu sein, bedeutet nicht, dass man schuldig ist oder mit irgendetwas Recht hat. Ich habe sie schließlich gebeten, ihre ideologischen Positionen einzunehmen, da sie nicht politisch neutral sind.

Ich glaube, viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie sehr postmoderne Ideologien in alle Bereiche eindringen und Andersdenkende nach und nach ausschließen. Selbst wenn wir akzeptieren, dass wir nicht über kontroverse Themen sprechen dürfen, können wir ausgeschlossen werden, nur weil wir anders denken.

Echte Star-Trek-Fans würden das sofort verstehen. Mit dieser Haltung sind die Verantwortlichen von Sternenbasis118 weit von der IDIC-Philosophie der Vulkanier entfernt, die die Meinungsvielfalt lobt, und stehen der politischen Polizei des romulanischen Tal Shiar sehr nahe, die alle Denkströmungen, die dem offiziellen Denken widersprechen, unterdrückt oder eliminiert.

Vielfalt heißt für sie: “Meinem eigenen Konzept von Vielfalt zustimmen, weil jedes andere mich beleidigt und gestrichen werden muss”.

Bleiben wir standhaft im Kampf für das Gute und scheuen wir uns nicht, diejenigen zu bezeichnen, die vorgeben, neutral zu sein, es aber in Wirklichkeit gar nicht sind. Familien, deren Kinder Online-Spiele spielen, sollten sich dieser ideologischen Kolonisierung bewusst sein, da sie sich manchmal als Neutralität tarnt. Diejenigen, die eine politische These in einem anderen Zusammenhang vertreten, sollten den Mut haben, sie öffentlich zu vertreten. Hier bei Ifamnews sind wir für das Leben und für die Familie, und wir akzeptieren das.