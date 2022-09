Das orthodoxe Christentum hat immer erklärt, dass es den alten Lehren der Kirche treu bleiben muss und es daher verboten ist, ihnen etwas hinzuzufügen oder von ihnen abzuweichen. Aus diesem Grund hat sich die orthodoxe Kirche immer als “Hüterin des Glaubens” betrachtet. Wie der Kirchenwissenschaftler Paul Evdokimov geschrieben hat: “[D]er unvoreingenommene Beobachter wird ein einheitliches Prinzip erkennen, das sich durch jedes Detail des orthodoxen Lebens zieht: die Treue zur Urfassung.”

Die Heilige Synode der Orthodoxen Kirche in Amerika (OCA) ist ihrer Tradition treu geblieben und hat kürzlich eine Erklärung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und sexueller Identität herausgegeben, in der die Kirche ihr Festhalten an ihrer immerwährenden Haltung zu Ehe und Sexualität bestätigt. In seiner Verteidigung der Ehe als Vereinigung von einem Mann und einer Frau erklärte die Heilige Synode:

“Die orthodoxe Kirche lehrt, dass die Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe die Verbindung zwischen Christus und seiner Kirche widerspiegelt (Eph. 5). Als solche ist die Ehe in diesem Sinne monogam und heterosexuell. Innerhalb dieser Ehe sind die sexuellen Beziehungen zwischen Mann und Frau Ausdruck ihrer von Gott gesegneten Liebe. Das ist Gottes Plan für Mann und Frau, die nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen wurden, von Anfang an, und das bleibt sein Plan für alle Zeiten. Jede andere Form des sexuellen Ausdrucks ist ihrer Natur nach ungeordnet und kann von der Kirche in keiner Weise gesegnet werden, weder direkt noch indirekt.”

Die Erklärung zitiert dann die Worte von Metropolit Tichon auf dem All-American Council der OCA 2015:

“… die orthodoxe Kirche muss weiterhin verkünden, was sie immer gelehrt hat: dass die Ehe die Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau ist, und die orthodoxe Kirche in Amerika kann in keiner Weise von dieser Lehre abweichen…”

Die Heilige Synode erklärt dann, dass sie dafür eintritt, dass Gott nur zwei Geschlechter geschaffen hat, nämlich männlich und weiblich, und nicht die siebzig oder mehr “Geschlechter”, aus denen man auf Seiten wie Facebook wählen kann:

“In Übereinstimmung mit dem zeitlosen Plan Gottes, unseres Schöpfers, der unveränderlichen Lehre Christi, des Erlösers, die durch seine heiligen Apostel und ihre Nachfolger verkündet wurde, und dem beständigen Zeugnis des Heiligen Synods der Orthodoxen Kirche in Amerika bekräftigt der Heilige Synod, was die Heilige Schrift klar und deutlich verkündet und die heiligen Väter unfehlbar bekennen, nämlich dass Gott den Menschen in zwei Geschlechtern, männlich und weiblich, nach seinem Bilde geschaffen hat und dass keusche und reine geschlechtliche Beziehungen einem Mann und einer Frau im Band der Ehe vorbehalten sind.”

Die Kirche verteidigt zwar die Ehe und die Zweigeschlechtlichkeit, aber dennoch:

“Die Kirche ist ein Krankenhaus für die Kranken; unser Herr ist als Arzt gekommen, um die Kranken zu heilen. Die Kirche ist ein Krankenhaus für die Kranken; unser Herr ist als Arzt gekommen, um die Leidenden zu heilen. Nach dem Vorbild unseres Erlösers, der seine Arme am Kreuz weit ausgebreitet hat, nehmen wir alle mit offenen Armen auf, die das Leben der Umkehr in Christus suchen.”

Die Heilige Synode ruft alle Mitglieder der Orthodoxen Kirche in Amerika nachdrücklich auf, sich an ihre Lehren zu diesen Fragen zu halten:

“Wir rufen alle Geistlichen, Theologen, Lehrer und Laien in der Orthodoxen Kirche in Amerika auf, diesen Lehren niemals zu widersprechen, indem sie gegen die klare moralische Position der Kirche predigen oder lehren; indem sie Bücher, Zeitschriften und Artikel veröffentlichen, die dasselbe tun; oder indem sie ähnliche Inhalte online produzieren oder veröffentlichen. Wir weisen jeden Versuch zurück, einen theologischen Rahmen zu schaffen, der gleichgeschlechtliche erotische Beziehungen normalisieren oder die gottgegebene sexuelle Identität des Menschen entstellen würde.”

Jeder in der Kirche, der diesen Lehren widerspricht, muss dies unverzüglich unterlassen oder mit kirchlicher Disziplin rechnen:

“Jeder Geistliche, Theologe, Lehrer oder Laie, der gegen unsere Richtlinie verstößt, untergräbt damit die Autorität der Heiligen Bischofssynode der Orthodoxen Kirche in Amerika, indem er die konsequente und unerschütterliche Lehre der Heiligen Synode zu diesen Fragen missachtet. Wir rufen alle diese Personen auf, ihre störenden Aktivitäten einzustellen, die den Frieden und die Ruhe der Orthodoxen Kirche in Amerika bedrohen, Skandal und Unsicherheit verursachen und diejenigen, die gegen ihre ungeordneten Leidenschaften ankämpfen, zum Straucheln bringen. Folglich werden diejenigen, die diese Irrtümer lehren, zu Teilhabern an der Sünde derer, die sie verführt haben oder die sie nicht korrigiert haben, und sollten daher im Geheimnis der heiligen Beichte Vergebung dieser Sünde suchen. Wer sich der Zurechtweisung verweigert, öffnet sich der kirchlichen Disziplin.”

Mit der Herausgabe einer klar formulierten Erklärung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen und sexueller Identität ist die Führung der Orthodoxen Kirche in Amerika einmal mehr (wie immer) ihrer alten, auf Jesus Christus zurückgehenden Tradition treu geblieben, indem sie die Ehe und die beiden Geschlechter gegen die Irrlehren der modernen Welt verteidigt. Kein noch so lautes Geschrei linker Theologen wird die Kirche jemals davon überzeugen, die unveränderlichen Lehren der Apostel und ihrer Nachfolger aufzugeben. In einer modernen westlichen Welt, die von radikalen Eliten beherrscht wird, beweist die orthodoxe Kirche einmal mehr, dass sie das Bollwerk ist, gegen das die Pforten der Hölle nicht bestehen werden.