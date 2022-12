Die Association of Christian Teachers (ACT) zeigt sich besorgt über den Mangel an Klarheit darüber, wie Schulen und ihr Personal in Fragen der Geschlechtsidentität zu handeln haben, wie The Christian News berichtet.

Ihr Geschäftsführer hat in einem Schreiben an die Regierung eine sofortige Klärung und Anleitung zum Gesetz über die Gleichstellung in Schulen gefordert. Die Gruppe hält es für dringend erforderlich, den Lehrern genauere Anleitungen zu geben, wie sie die Geschlechtsidentität in der Schule diskutieren und wie sie auf Schüler reagieren sollen, die unter Geschlechtsverwirrung leiden.

Im Gespräch mit Premier sagte Lizzie Harewood: „Wir möchten, dass die Leitlinien für Schulen mit dem neuen, vom NHS vorgeschlagenen, evidenzbasierten Ansatz übereinstimmen, der eine wachsame Herangehensweise empfiehlt, der davor warnt, dass die Verwendung neuer Namen und Pronomen erhebliche Auswirkungen auf das psychologische Funktionieren eines Kindes haben könnte, und der auch feststellt, dass in den meisten Fällen die Geschlechtsdysphorie und die Geschlechtsinkongruenz nicht bis ins Jugendalter andauern. Im Moment scheint es so zu sein, dass wir den Schulen die Entscheidung überlassen und es ihnen freisteht, sehr unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen.“

Sie fügte hinzu: „Die meisten christlichen Lehrer sind der festen Überzeugung, dass Schulen Orte sein sollten, an denen sich Kinder sicher fühlen und an denen sie ihren Lehrern vertrauen können. Wir möchten, dass die Lehrer Mitgefühl und echte Fürsorge zeigen. Beten Sie, dass die Lehrer diese Fürsorge haben und dass sie in der Lage sind, auf diese Art und Weise zu unterstützen.“