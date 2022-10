Die folgenden Kommentare stammen aus der Grundsatzrede von Giorgia Meloni auf dem XIII. Weltkongress der Internationalen Organisation für die Familie in Verona, Italien, im März 2019:

“Ich bin der Meinung, dass der Staat Anreize für die natürliche Familie auf der Grundlage der Ehe schaffen sollte.

“Ich glaube an eine Gesellschaft, in der jede Entscheidung Konsequenzen hat, für die man die Verantwortung übernimmt. Ich lehne eine Gesellschaft ab, in der jeder Wunsch zu einem Recht wird, in der jede Laune zu einem Recht wird, in der ich keine Verantwortung trage, sondern nur Rechte habe. Ich lehne sie ab. Das ist falsch.”

“Ist es richtig, dass eine Gesellschaft mehr Energie und Ressourcen darauf verwendet, schnelle und einfache Wege zu finden, menschliches Leben loszuwerden, als es zu fördern? Ist das normal? Ist das zivilisiert? Ist es richtig, dass man einen neugeborenen Welpen nicht aus dem Schoß seiner Mutter reißen kann, wohl aber ein Baby, das Kind einer verzweifelten Mutter, die es an zwei reiche Männer verkauft hat?”

“Warum entziehen italienische Gerichte zwei verheirateten Eltern, den leiblichen Eltern eines kleinen Mädchens, das Sorgerecht mit der Begründung, sie seien mit 52 und 54 Jahren zu alt, um es zu erziehen, und nehmen ihnen ihre leibliche Tochter weg? Aber wenn zwei Männer über 50 ins Ausland gehen und ein Kind kaufen, ist das in Ordnung. Warum?”

“Wenn man uns gesagt hat, dass es dem Vater von Eluana Englaro freistehen sollte, den Stecker zu ziehen, der sie am Leben hielt, weil niemand besser als die Eltern weiß, was das Beste für ihr Kind ist, warum hat man dann nicht dasselbe für die Eltern von Charlie Gard und Alfie Evans getan? Warum ist der Gewinner immer derjenige, der den Stecker abziehen will? Warum ist der Gewinner immer der Tod?”

“Wenn das Leben eines kranken Kindes wie Alfie Evans als sinnlos definiert wird, wie lange wird es dauern, bis auch das Leben eines behinderten oder älteren Menschen als sinnlos definiert wird? Oder von jedem, der nicht der Vorstellung eines perfekten Konsumenten entspricht?”

“Warum verbringen wir unsere Zeit damit, alle Arten von Diskriminierung zu bekämpfen, aber wir tun so, als ob wir die größte laufende Verfolgung, den Völkermord an den Christen in der Welt, nicht sehen?”

“Warum ist die Familie ein Feind? Warum ist die Familie so beängstigend?”

“Es gibt eine einzige Antwort auf all diese Fragen. Weil sie uns definiert. Weil es unsere Identität ist. Weil alles, was uns definiert, jetzt ein Feind ist. Für diejenigen, die wollen, dass wir keine Identität mehr haben und einfach nur perfekte Konsumsklaven sind. Und so greifen sie die nationale Identität an, die religiöse Identität, die geschlechtliche Identität, die Familienidentität. Ich kann mich nicht als Italiener, Christ, Frau, Mutter definieren. Nein. Ich muss Staatsbürger X, Geschlecht X, Elternteil 1, Elternteil 2 sein, ich muss eine Nummer sein. Denn wenn ich nur eine Nummer bin, wenn ich keine Identität und keine Wurzeln mehr habe, dann werde ich der perfekte Sklave sein, der den Finanzspekulanten ausgeliefert ist. Der perfekte Konsument.”

“Das ist der Grund, warum wir so viel Angst verbreiten. Aus diesem Grund löst dieses [World Congress of Families] Ereignis so viel Angst aus. Denn wir wollen keine Nummern sein. Wir werden den Wert eines menschlichen Wesens verteidigen. Jedes einzelne menschliche Wesen. Denn jeder von uns hat einen einzigartigen genetischen Code, der nicht wiederholbar ist. Und das ist, ob es einem gefällt oder nicht, heilig. Wir werden sie verteidigen. Wir werden Gott, Land und Familie verteidigen. Diese Dinge, die die Menschen so sehr anekeln. Wir werden es tun, um unsere Freiheit zu verteidigen, denn wir werden niemals Sklaven und einfache Verbraucher sein, die der Gnade von Finanzspekulanten ausgeliefert sind. Das ist unser Auftrag. Aus diesem Grund bin ich heute hierher gekommen. Chesterton schrieb vor mehr als einem Jahrhundert: “Man wird Feuer entfachen, um zu bezeugen, dass zwei und zwei vier ergibt. Schwerter werden gezogen werden, um zu beweisen, dass die Blätter im Sommer grün sind”. Diese Zeit ist gekommen. Wir sind bereit.”