Am 25. September haben die Italiener gewählt. Bei der Abstimmung am 25. September wählten die Italiener mit überwältigender Mehrheit die Mitte-Rechts-Partei, und innerhalb der Mitte-Rechts-Partei zeichneten sie die Fratelli d’Italia aus. Die Fratelli d’Italia ist nun die erste Partei im Land, führt die Mitte-Rechts-Koalition an und wird aufgrund eines enormen prozentualen Vorsprungs im Vergleich zu früheren Wahlen die nächste Ministerpräsidentin wählen: Giorgia Meloni.

Gleichzeitig brechen die defätistischen politischen Kräfte in Italien zusammen. Die Parteien, die sich für die Auflösung der natürlichen Familie und gegen das Recht auf Leben einsetzen, haben einen schweren Rückschlag erlitten. Sie verschwinden natürlich nicht, aber sie ziehen sich zurück, und zwar sehr.

In zwei Tagen, am 30. September, wird der XIV. Weltkongress der Familien in Mexiko-Stadt eröffnet. Der letzte Weltkongress der Familien, in zeitlicher Reihenfolge, fand 2019 in Italien, in Verona, statt. Auf dem Weltkongress der Familien in Verona meldete sich auch Giorgia Meloni zu Wort, die in einer lebhaften Rede, die so laut und deutlich war, dass sie einigen anderen die Schau stahl, die natürliche Familie laut und stolz verteidigte.

Die natürliche Familie ist die Grundlage der Gesellschaft, sie ist die Basis des Staates und muss geschützt, frei gelassen und verteidigt werden. Die Angriffe auf die natürliche Familie sind zahlreich, zu zahlreich. Der nächste italienische Ministerpräsident weiß das. Wir sind stolz darauf, dass diejenigen, die Italien regieren werden, die natürliche Familie so klar verteidigen wollen. Und ein etwas schöneres Italien, das wir gleich bewohnen werden.