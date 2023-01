Das Mary College wurde 1959 in Bismarck, North Dakota, von den Benediktinerinnen von der Verkündigung gegründet. Später wurde es zur University of Mary und betreut heute mehr als 4.000 Studenten und Absolventen an mehreren Standorten im ganzen Bundesstaat und darüber hinaus, darunter auch in Rom. Aber die Institution ist nie von ihrer Verpflichtung abgewichen, “treu christlich, freudig katholisch und dankbar benediktinisch” zu sein. Und obwohl die Universität verkündet, dass “wir Menschen aller Glaubensrichtungen willkommen heißen und ihnen dienen”, ist sie, wie auf ihrer Website verkündet , in ihrem Bekenntnis zu Christus verankert.

Als christliche Universität sind wir bestrebt, unseren Auftrag in Treue zum Evangelium von Jesus Christus zu erfüllen. Wir betrachten jeden Menschen als nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen und mit Leben und Würde begabt. Wir wollen die kulturelle Erneuerung in unserer Zeit und an unserem Ort vorantreiben und uns mutig für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen. Unser christliches Engagement entsteht aus der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, und wird von ihm getragen. So wie er in der Nacht vor seinem Tod seinen Jüngern demütig die Füße gewaschen hat, so wollen auch wir einander dienen.

Man könnte sagen, dass die Funktionsfähigkeit der Universität auf der Ausübung ihrer verfassungsmäßig geschützten Religionsfreiheit beruht, die seit 2016 durch eine vorgeschlagene Obamacare-Regelung angegriffen wurde, die später von der Biden-Administration ausgeweitet wurde und die Gesundheitsdienstleister zwingen würde, Operationen zur Geschlechtsumwandlung durchzuführen und Arbeitgeber zu zwingen, solche Operationen und Abtreibungen in ihren Krankenversicherungsplänen für Angestellte abzudecken.

Für die winzige University of Mary war es eine entmutigende Aussicht, der Macht und den Ressourcen der Bundesregierung die Stirn zu bieten, aber die Bedrohung war existenziell. “Wir haben diesen Schritt nicht auf die leichte Schulter genommen”, sagte Monsignore James Shea, Präsident der Universität, “und wir haben uns keine Illusionen darüber gemacht, dass es eine triviale Angelegenheit ist, eine mächtige Agentur herauszufordern…. Aber wir fühlten, dass wir keine andere Wahl hatten.” Zusammen mit mehreren anderen Klägern und mit Unterstützung von Anwälten des Becket Fund hat die Universität sechs Jahre lang gegen die Bundesregierung gekämpft.

Am 9. Dezember 2022 schließlich bestätigte das US-Berufungsgericht Eighth Circuit Court of Appeals die einstweilige Verfügung eines unteren Gerichts, mit der die Durchsetzung der Vorschrift gegen die Kläger blockiert wurde. Luke Goodrich, Senior Counsel bei Becket, kommentierte die Entscheidung wie folgt: “Dies ist ein Urteil mit gesundem Menschenverstand, das die Patienten schützt, mit der besten medizinischen Praxis übereinstimmt und sicherstellt, dass Ärzte ihrem hippokratischen Eid folgen können, keinen Schaden anzurichten.

Es ist auch ein großer Sieg für die University of Mary und für die Religionsfreiheit in Amerika. Die Regierung Biden hat 90 Tage Zeit, um beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen, obwohl eine Aufhebung unwahrscheinlich erscheint. Aber der Krieg geht weiter, und ein Ende der potenziellen Anfechtungen der Religionsfreiheit ist nicht in Sicht. Deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren, nicht nur vor Gericht zu gewinnen, sondern auch die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen.

Monsignore Shea sprach vor einigen Monaten darüber, wie wir dies tun könnten. Der Anlass war die Verleihung der prestigeträchtigen Canterbury-Medaille an Becket im Jahr 2022, eine Auszeichnung, die zuvor an so bekannte Persönlichkeiten wie Robert P. George, Erzbischof Charles J. Chaput, Eric Metaxas, Rabbi Jonathan Sacks, Mary Ann Glendon, Elie Wiesel und das Ehrenmitglied des IOF, Elder Dallin H. Oaks, verliehen wurde. Bei der Verleihung der diesjährigen Medaille erklärte Monsignore Shea,

Ziehen wir für einen Moment die Möglichkeit in Betracht, dass die modernen progressiven Säkularisten uns nicht aus Böswilligkeit belästigen, zumindest nicht am Anfang, sondern weil wir sie nicht davon überzeugt haben, dass wir es ernst meinen, dass es so etwas wie eine wilde, unnachgiebige Treue zur unsichtbaren Welt gibt. Sie können einfach nicht glauben, dass es uns wirklich gibt, denn wie könnten sie sonst glauben, dass wir unseren alten Glauben gegen eine seltsame, neue Religion mit Lehren und Vorschriften wie diesen eintauschen würden? Die Kleinen Schwestern der Armen müssen für meine Pille danach bezahlen, sonst können sie sich nicht um die Sterbenden kümmern. Die University of Mary und die Ordensschwestern der Barmherzigkeit müssen für meine Geschlechtsumwandlung bezahlen, sonst können sie weder Bildung noch Gesundheitsversorgung anbieten. Eine Religion mit solchen Überzeugungen ist im wahrsten Sinne des Wortes unglaublich, und doch stürzt sie sich wütend auf uns, bewaffnet mit Inquisition und Exkommunikation, und verbannt unsere Kernüberzeugungen direkt aus der amerikanischen Verfassungsordnung, indem sie die bitteren Früchte der Spaltung und Entfremdung sät und reifen lässt. “Wer will glauben, was wir gehört haben?” (Jesaja 53:1). Hier muss es sich um ein Missverständnis handeln. Was könnten wir also tun, um eine ungläubige Welt mit Klarheit davon zu überzeugen, dass wir wirklich existieren? Wie wäre es, wenn wir anfangen würden, mit den Armen zu fuchteln und so etwas zu sagen wie: Wir sehen Ihr zwingendes staatliches Interesse an Würde, Gesundheit, Gleichheit und Freiheit… und wir erhöhen das Doppelte. Ihre Vorschriften und Regeln behaupten, bestimmte Ziele in Bezug auf Würde, Gesundheit, Gleichheit und Freiheit zu erreichen, aber wir haben eine Reihe von Praktiken und Überzeugungen in Bezug auf Sex, Ehe und Elternschaft, die die gleichen Ziele auf effektivere Weise erreichen, und zwar auf eine Weise, die die Schwachen und Kinder und diejenigen, die am meisten leiden, besser unterstützt, und wir haben empirische Daten, die unsere Position unterstützen. Außerdem sagen Sie uns, dass wir Menschen mit Geschlechtsdysphorie nicht hassen sollen, aber wie könnten wir sie jemals hassen? Wie könnten wir jemals Groll gegen Frauen und Männer hegen, die in ihrem Leben und in ihrer persönlichen Erfahrung so viel Schmerz und Verwirrung ertragen? Sie wollen, dass wir tolerant sind, aber wir werden nicht tolerant sein. Wir können viel mehr tun als Toleranz. Anstatt die Menschen nur zu tolerieren, werden wir auf sie zugehen und sie so annehmen, wie sie sind. Wir werden sagen: “Hallo. Ich werde nicht für Ihre Geschlechtsumwandlung bezahlen, aber das bedeutet nicht, dass Sie ein lästiges Problem sind, dass Sie mein Feind sind. Und diejenigen, die euch sagen, dass ich euer Feind bin, lügen euch an. Ich werde dir zuhören und mich um dich kümmern, so lange ich kann und auf jede erdenkliche Weise. Sie sind kein Problem. Du bist mein Bruder, meine Schwester, und Gott hat dich aus einem bestimmten Grund in mein Leben gestellt. In der Dunkelheit und Verwirrung können Sie auf mich zählen, dass ich Sie aufrichtig unterstütze und die Wahrheit in Liebe sage”.

Ich danke Ihnen, Monsignore Shea und der University of Mary, dass Sie standhaft geblieben sind und Ihre Weisheit mit uns teilen, während wir ebenfalls versuchen, die Religionsfreiheit zu verteidigen und gleichzeitig die Wahrheit in Liebe zu sagen.