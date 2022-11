Share on WeChat

Die Deutsche Bahn stellt es ihren Mitarbeitern ab Beginn des Novembers, gegengeschlechtliche Dienstkleidung zu tragen. Dies teilte der Bahn-Vorstand Richard Lutz am 02. November bei LinkedIn mit.

„Zugbegleiter:innen, Kundenbetreuer:innen, Lokführer:innen oder Servicekräfte können damit sowohl Artikel aus der Männer- als auch aus der Frauenkollektion bestellen und im Dienst tragen. Eine bestehende traditionelle Regelung haben wir angepasst“ schrieb Lutz in dem Berufsportal.

„DB-Mitarbeitende können damit also genau die Kleidung tragen, in der sie sich am wohlsten fühlen.“ Das freue Lutz, denn „eine vielfältige und bunte DB“ liege ihm „am Herzen“.

Doch der Spott auf die woke Wendung ließ nicht lange auf sich warten, wie folgender Kommentar auf den LinkedIn-Post des Vorstands zeigt: „Zugbegleiter:innen mit Bart und/oder Bierbauch im Rock? Alles gut und okay. Saubere, technisch funktionierende, pünktliche Züge (…) wären auch schön.“

