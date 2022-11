Als Reaktion auf den Aufruf des Generalsekretärs zum UN-Tag 2022 hat die IOF die folgende Erklärung veröffentlicht, der sich Organisationen weltweit angeschlossen haben und die allen UN-Botschaftern und ihren Vertretungen in New York übermittelt wurde.

“Lasst uns unsere Hoffnung erneuern”: Antwort auf den Aufruf des Generalsekretärs zum Tag der Vereinten Nationen 2022

“Mehr denn je müssen wir heute die Werte und Grundsätze der UN-Charta in jedem Winkel der Welt mit Leben erfüllen”[1], erklärte Generalsekretär António Guterres am Tag der Vereinten Nationen, dem 24. Oktober 2022, dem Jahrestag des Inkrafttretens der Charta im Jahr 1945.

Zu diesen Werten und Grundsätzen, die in der Charta genannt werden, gehört die “Förderung und Unterstützung der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten für alle” (Artikel 1), ein Ziel, das so wichtig ist, dass die Vereinten Nationen keine Zeit verloren haben, ihre Menschenrechtskommission einzurichten, die den Auftrag hatte, “eine für alle Vereinten Nationen annehmbare grundlegende Erklärung über die Menschenrechte” auszuarbeiten.[2 ] Am Vorabend der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 drückte Eleanor Roosevelt, die deren Ausarbeitung geleitet hatte, ihre Hoffnung auf das Schicksal des Dokuments aus.

Wir stehen an der Schwelle eines großen Ereignisses sowohl im Leben der Vereinten Nationen als auch im Leben der Menschheit… Diese Erklärung könnte durchaus die internationale Magna Carta aller Menschen überall werden. Wir hoffen, dass ihre Verkündung durch die Generalversammlung ein Ereignis sein wird, das mit der Verkündung der Erklärung der Menschenrechte durch das französische Volk im Jahr 1789 [and] und der Annahme der Bill of Rights durch das Volk der Vereinigten Staaten vergleichbar ist.[3]

Alle in dieser modernen Magna Carta anerkannten Rechte sind Rechte von Einzelpersonen, mit einer bemerkenswerten Ausnahme. In Artikel 16 Absatz 3 heißt es: “Die Familie ist die natürliche und grundlegende Gruppeneinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf den Schutz der Gesellschaft und des Staates.”

Dass die Familie die “natürliche” Gruppeneinheit der Gesellschaft ist, erläuterte Michael J. Novak, der als US-Botschafter bei der Menschenrechtskommission tätig war: “Die Rolle des Vaters und der Mutter und der Kinder in Bezug auf sie ist das absolut entscheidende Zentrum der sozialen Kraft.”[4] Oder, wie Papst Franziskus es ausdrückte, “Die Komplementarität von Mann und Frau … ist eine Wurzel von Ehe und Familie”.[5]

Novak erklärte auch, dass die Familie die “grundlegende” Gruppeneinheit der Gesellschaft ist, und seine Worte werden immer dringlicher, da unsere Welt mit einer Vielzahl von Natur- und von Menschen verursachten Katastrophen konfrontiert ist. “Im Laufe der Geschichte haben Nationen eine Vielzahl von Katastrophen überlebt – Invasionen, Hungersnöte, Erdbeben, Epidemien, Depressionen -, aber sie waren nie in der Lage, den Zerfall der Familie zu überleben”.[6] Oder, wie Präsident Russell M. Nelson sagte: “Wenn es irgendeine Hoffnung für die Zukunft der Nationen gibt, dann liegt diese Hoffnung in der Familie”[7].

Die Hoffnung war die Triebfeder bei der Gründung der Vereinten Nationen, so der Generalsekretär am diesjährigen Tag der Vereinten Nationen, und die Hoffnung muss auch heute unsere Triebfeder sein. “Die Vereinten Nationen sind das Ergebnis von Hoffnung. Der Hoffnung – und der Entschlossenheit – nach dem Zweiten Weltkrieg, globale Konflikte zu überwinden und zu globaler Zusammenarbeit überzugehen. …. Anlässlich des UN-Tages sollten wir unsere Hoffnung und Überzeugung erneuern, was die Menschheit erreichen kann, wenn wir in globaler Solidarität zusammenarbeiten.”[8]

Wir, die unterzeichnenden Organisationen, geben unserer sehnlichen Hoffnung Ausdruck, dass alle Nationen in weltweiter Solidarität daran arbeiten werden, der Familie den ihr zustehenden Schutz zu gewähren, und dass sie dies in Übereinstimmung mit der in Artikel 10.1 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte eingegangenen Verpflichtung tun werden: “Der Familie, die die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft ist, sollte der größtmögliche Schutz und Beistand gewährt werden.

Lassen Sie uns in der Tat unsere Hoffnung erneuern, indem wir das schützen und fördern, was wirklich unsere beste Hoffnung für die Zukunft der Nationen ist – die Familie.

Hochachtungsvoll,

Internationale Organisation für die Familie

Zentrum für Familie und Menschenrechte

Vereinigte Familien International

Lateinamerikanische Allianz für die Familie

Institut für Familienpolitik, Südafrika

Family First, Neuseeland

Universelle Friedensföderation

Amerikanischer Familienverband von New York

REAL Women of Canada

Ruth-Institut

CitizenGO, Spanien

Provive, Venezuela

HazteOir.org, Spanien

Institut für Familienpolitik, Spanien

FamilyPolicy.RU Advocacy-Gruppe, Russland

Verband für Vaterschaft und Familien der amerikanischen Ureinwohner

[1 ] “Botschaft von Generalsekretär António Guterres zum Tag der Vereinten Nationen am 24. Oktober 2022 “, https://unric.org/en/secretary-general-antonio-guterres-message-on-united-nations-day-24-october-2022.

[2 ] Aus den einleitenden Worten von Henri Laugier, stellvertretender Generalsekretär für soziale Angelegenheiten, vor der Kernkommission für Menschenrechte (einem Vorbereitungsausschuss zur Einrichtung der ständigen Menschenrechtskommission) auf ihrer ersten Sitzung am 29. April 1946. Doc. E/HR/6, 1. Mai 1946, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HR/6.

[3 ] Erklärung vor der Generalversammlung, 9. Dezember 1948, https://erpapers.columbian.gwu.edu/statement-united-nations-general-assembly-universal-declaration-human-rights-1948.

[4 ] Michael Novak, The Myth of Romantic Love and Other Essays (New Brunswick: Transaction Publishers, 2013), 18.

[5] “Eröffnungsrede von Papst Franziskus zur Humanum-Konferenz “, https://catholicherald.co.uk/full-text-pope-franciss-opening-address-to-humanum-conference/.

[6 ] Michael Novak, “Die Familie in Ungnade gefallen”, Harper’s, April 1976, 42-43.

[7] “Die Familie: Die Hoffnung für die Zukunft der Nationen “, https://www.thechurchnews.com/2009/8/12/23229806/elder-russell-m-nelson-the-family-the-hope-for-the-future-of-nations.

[8 ] “Botschaft von Generalsekretär António Guterres zum Tag der Vereinten Nationen, 24. Oktober 2022 “, https://unric.org/en/secretary-general-antonio-guterres-message-on-united-nations-day-24-october-2022.