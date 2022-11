Beim Erntedankfest geht es um mehr als Dankbarkeit, um viel mehr. Am 22. Dezember 1820 verkündete Daniel Webster in Plymouth, Massachusetts, anlässlich des zweihundertsten Jahrestages der Landung der Pilger und Siedler.

Lasst uns froh sein, dass wir diesen Tag erleben. Lasst uns dankbar sein, dass wir das helle und glückliche Aufbrechen des verheißungsvollen Morgens, mit dem das dritte Jahrhundert der Geschichte Neuenglands beginnt, noch erleben dürfen. Verheißungsvoll in der Tat… ist die Morgendämmerung, die uns zum Gedenken an die Landung der Pilger erweckt…. Der Ort, an dem unsere Väter Zuflucht fanden, wird auf ewig geehrt werden! In ewiger Erinnerung bleibt der Tag, an dem sie [arrive], müde und verzweifelt, gebrochen in allem außer dem Geist, arm an allem außer dem Glauben und dem Mut, endlich sicher vor den Gefahren der winterlichen See.

Ihr Mut wurde von William Bradford aufgezeichnet, der festhielt, dass sie, als sie die Auswanderung in die Neue Welt in Erwägung zogen, “die Gefahren zwar groß, aber nicht verzweifelt waren. Die Schwierigkeiten waren zahlreich, aber nicht unüberwindlich…; und alle konnten mit Gottes Hilfe, durch Tapferkeit und Geduld, entweder ertragen oder überwunden werden. Als Vorbereitung auf ihre Reise hielten sie einen Fastentag ab, an dem sie “mit großer Inbrunst und unter vielen Tränen zum Herrn beteten”.

Auf einer nördlichen Route über den Atlantik segelte das Schiff durch tückische Stürme und erreichte Cape Cod am 11. November 1620. “Als sie so in einem guten Hafen ankamen und sicher an Land gebracht wurden”, berichtet Bradford, “fielen sie auf die Knie und segneten den Gott des Himmels, der sie über den weiten und wütenden Ozean gebracht und sie von allen Gefahren und Nöten befreit hatte.”

Ein Spähtrupp wurde ausgesandt, um einen geeigneten Ort für die Ansiedlung zu finden, und am 21. Dezember gingen die Pilger – wie Bradford selbst sagte – an Land: “Sie wussten, dass sie Pilger waren” – in Plymouth an Land gingen. Wie auf der Website des Mayflower-Projekts nachzulesen ist,

Sie waren voller Hoffnung, ein besseres Leben für sich und ihre Kinder zu schaffen und gleichzeitig frei und in Frieden ihre Religion ausüben zu können. Die wohl berühmtesten Kolonisten der Weltgeschichte, ihr Glaube und ihre Tapferkeit sind legendär. Mit ihrer Beharrlichkeit legten sie den Grundstein für eine neue Nation. Der Mut der Pilger, ihre Dankbarkeit gegenüber Gott und ihre Liebe füreinander inspirieren die Menschen noch heute. Die Geschichte der Mayflower und ihrer turbulenten Atlantiküberquerung, der Kolonie Plymouth mit ihrem tragischen ersten Winter, dem Vertrag mit dem Volk der Wampanoag und dem gefeierten ersten Erntedankfest hallt durch die Jahrhunderte und um die Welt. Unabhängig von allem, was davor oder danach kam, ist Plymouth das “Es war einmal” in der Geschichte der Vereinigten Staaten – der symbolische, wenn nicht gar wörtliche Geburtsort unserer Nation…. [They] eine neue Gesellschaft geschaffen… [and] hat eine Region geschaffen, die reich an Intellekt, Spiritualität, Selbstverwaltung und Handel ist; ein Ort kreativen Glanzes, dessen Einfluss auf die amerikanische Kultur und die Welt unschätzbar ist.

Die Würdigung des Vermächtnisses dieser mutigen Pilger hat Amerika Frieden und Wohlstand in einem Ausmaß beschert, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Aber Amerika ist dabei, dem historischen Phänomen zu verfallen, das der florentinische Denker Niccolo Machiavelli einst beschrieb (und das hier von Sebastian de Grazia zusammengefasst wird): “Eine Generation erinnert sich nicht mehr an das, was die vorhergehende erlitten, gelernt und an Rechts-, Sitten- und Religionsprinzipien weitergegeben hat”.

Es ist zu viel Zeit vergangen, ohne dass man sich um die Grundüberzeugungen gekümmert hat: “Die Menschen fangen an, die Sitten zu ändern und die Gesetze zu übertreten”… Die Menschen entfernen sich von den Grundlagen ihrer religiösen und politischen Gemeinschaften und müssen von Zeit zu Zeit daran erinnert werden, wie Niccolo es einmal ausgedrückt hat, “zum Ziel zurückzukehren”. Das gilt für Königreiche und Religionen, das gilt sogar für Republiken, wo man … erwarten darf, dass die Freiheit nie vergessen wird, “wo die öffentlichen Gebäude, die Plätze der Magistrate, die Insignien der freien Institutionen an sie erinnern”.

Heute, da in Amerikas Gebäuden, Gerichtssälen und Währungen immer noch “In God We Trust” verkündet wird, sind Rede- und Religionsfreiheit beispiellosen Angriffen ausgesetzt, während unser Erbe der Pilgerzeit verworfen und verunglimpft wird. In einer “aufgeweckten” Kultur, in der diejenigen, die für den Glauben, die Freiheit und die Familie eintreten, Gefahr laufen, “abgesetzt” zu werden, ruft uns das Beispiel der Pilger über die Jahrhunderte hinweg zu. “Diese Nation entstand”, so Ezra Taft Benson, “durch Opfer, Arbeit und Kampf. Tapfere Amerikaner gaben ihr Leben für die Gründung dieser Nation – und für ihre Bewahrung. Erinnern wir uns an unser Erbe und erkennen wir, dass der Tag des Mutes, der Arbeit und der Opfer niemals vorbei ist.”