Der neue Film „Jesus Revolution“ übertraf an den Kinokassen alle Erwartungen: Er spielte laut Box Office Mojo an seinem Eröffnungswochenende in 2.475 Kinos 16 Millionen Dollar ein. Er wird nun in 2.575 Kinos zu sehen sein.

Das Publikum war von dem Film begeistert und gab ihm eine 99-prozentige Bewertung auf Rotten Tomatoes, während die Kritiken eher gemischt ausfielen. Obwohl der Film noch „frisch“ ist, hat er derzeit eine 60-prozentige Kritikerbewertung auf RT und eine 7,8-Bewertung auf IMDB, basierend auf 2,6k Stimmen, wie Breitbart News berichtet.

Die christliche Filmkomödie unter der Regie von Jon Gunn und der Co-Regie von Jon Erwin. Der Film spielt in den späten 1960er Jahren und folgt der wahren Geschichte der Hippie-Jesus-Bewegung, die in Südkalifornien begann. In dem Film spielen Schauspieler wie Joel Courtney, Jordan Allen und Sherry Shepherd mit, außerdem hat Kelsey Grammer einen Gastauftritt.

Im Mittelpunkt des Films steht eine Gruppe junger Menschen, die in der Gegenkultur der 1960er Jahre verloren waren und durch ein spirituelles Erwachen den Weg zu Jesus fanden. Der Film schildert die Reise der Gruppe, die eine Gemeinschaft bildet, die ihren neu gefundenen Glauben mit ihrer Liebe zur Rockmusik und zum Frieden verbindet.

„Jesus Revolution“ wurde für seine positive Botschaft und seinen Humor gelobt, was ihn zu einem einzigartigen Film über den Glauben macht. Der Erfolg des Films an den Kinokassen wird auf die kraftvolle und inspirierende Geschichte sowie auf die begeisterten Mund-zu-Mund-Propaganda-Kritiken der Kinobesucher zurückgeführt.