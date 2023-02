Die FBI-Außenstelle in Richmond hat im vergangenen Monat ein internes Memo veröffentlicht, in dem vor einer „radikalen traditionalistischen katholischen Ideologie“ gewarnt wird und in dem es heißt, dass diese „mit ziemlicher Sicherheit neue Möglichkeiten der Strafverfolgung bietet“, wie aus einem Dokument hervorgeht, das am Mittwoch von einem FBI-Whistleblower veröffentlicht wurde, berichtet National Review.

Kyle Seraphin, der sechs Jahre lang Special Agent beim FBI war, bevor er im Juni 2022 auf unbestimmte Zeit ohne Gehalt suspendiert wurde, veröffentlichte das Dokument „Interest of Racially or Ethnically Motivated Violent Extremists in Radical Traditionalist Catholic Ideology Almost Certainly Presents New Mitigation Opportunities“ auf UncoverDC.com.

„Bei dieser Einschätzung ging das FBI Richmond von der Grundannahme aus, dass [rassisch oder ethnisch motivierte Extremisten] die Ideologie [der radikal-traditionalistischen Katholiken oder RTC] weiterhin attraktiv finden und weiterhin versuchen werden, mit RTC-Anhängern in Kontakt zu treten, sowohl virtuell über soziale Medien als auch persönlich an religiösen Stätten“, heißt es in dem Dokument vom 23. Januar.

Genauer seien solche Katholiken gefährlich, die das Zweite Vatikanische Konzil als gültiges Kirchenkonzil ablehnen, und häufig einer antisemitischen, einwandererfeindlichen, LGBTQ-feindlichen und weißer Vorherrschaft verpflichteten Ideologie anhängen.

Der Bericht stützt sich auf Informationen des Southern Poverty Law Center, einer Rechtsberatungsorganisation, die in die Kritik geraten ist, weil sie neben Gruppen wie dem Ku-Klux-Klan und der Nation of Islam auch konservative Non-Profit-Organisationen wie die Alliance Defending Freedom und das American College of Pediatricians auf ihrer Liste der „Hassgruppen“ führt.Das Southern Poverty Law Center erhält unter anderem Spenden von George Soros.