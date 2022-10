Brian S. Brown ist Gründer und Herausgeber von International Family News oder iFamNews. Er ist Präsident der Internationalen Organisation für die Familie (IOF) und der Nationalen Organisation für Ehe (NOM), nachdem er die Organisation 2007 mitbegründet hat. Brown wurde regelmäßig in der Washington Post, der New York Times, der Associated Press, der Los Angeles Times und fast jeder anderen großen Zeitung des Landes zitiert. Er erscheint regelmäßig auf ABC, CBS, NBC, CNN, FOX News Channel, C-SPAN und MSNBC. Er studierte Jura an der Universität Oxford und ist gefragter Redner, der vor hunderten Versammlungen in den ganzen USA und auf internationaler Ebene vorgetragen hat. Brian Brown erhielt ein C. Phil. in amerikanischer Geschichte von der UCLA und erwarb seinen B.A./M.A. in neuzeitlicher Geschichte von der Universität Oxford. Außerdem hat er einen B.A. in Geschichte vom Whittier College. Mit seiner Frau Susan hat er neun junge Kinder.