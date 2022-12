Der Gesetzesentwurf würde diese Form der Sterbehilfe erlauben, wenn der Sterbewunsch eines Erwachsenen „aktuell und wiederholt, ernsthaft, frei und informiert“ ist, wie die BBC berichtet.

„Die Person muss sich in einer Situation befinden, in der sie sehr stark leidet, eine schwerwiegende Verletzung erlitten hat oder an einer schweren und unheilbaren Krankheit leidet,“ so der Text. Damit schließt sich Portugal an eine Reihe Länder an, die eine ähnliche Gesetzgebung haben.

Die Abgeordneten stimmten mit 126 zu 84 Stimmen dafür. Bis auf sieben Mitglieder der regierenden Sozialistischen Partei Portugals, die eine Mehrheit im Parlament hat, unterstützten alle Abgeordneten das Gesetz, ebenso wie einige Oppositionsmitglieder.

Andere Oppositionspolitiker forderten jedoch den konservativen portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa auf, den Text zur verfassungsrechtlichen Überprüfung zu schicken, wie er es bereits bei einer früheren Version getan hatte. Sie behaupten, dass der Gesetzentwurf noch immer Probleme aufweist.

Es ist das dritte Mal, dass ein Gesetzentwurf, der Euthanasie zulässt, alle parlamentarischen Phasen durchlaufen hat. Das erste Mal war es Anfang 2020, als der Präsident den Entwurf an das Verfassungsgericht schickte, das einige seiner Bedenken bestätigte.

In drei europäischen Ländern ist Euthanasie völlig legal: Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Aber Sterbehilfe und passive Sterbehilfe – in verschiedenen Formen – sind in vielen weiteren europäischen Ländern legal.