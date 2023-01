Share on WeChat

Der erste „nicht-binäre“ Pfarrer der Kirche von England sagte, es sei „schwierig“ gewesen, sich gegenüber seiner Frau und seinen drei Kindern zu outen, nachdem er beim Lesen der Geschichte von Adam und Eva einen „Moment der Offenbarung“ hatte.

Bingo Allison, der sich als gender-queer bezeichnet und die Pronomen „sie/ihr“ verwendet, erlebte nach eigenen Angaben vor sieben Jahren eine Offenbarung, als er Genesis 1-3 im Alten Testament las, berichtet The Daily Mail.

Der Vikar der Kirche Englands („Church of England“), der in Liverpool arbeitet, sagte, dass sie sich beim Lesen der Geschichte mit ihrer Geschlechtsidentität auseinandersetzten und erkannten: „In Gottes Schöpfung ist Platz für Veränderung und Transformation, nur weil man auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen wurde, heißt das nicht, dass man nicht auf eine andere Art und Weise leben kann.“

Bingo, der verheiratet ist und Kinder hat, erklärte, dass seine Frau es „schwierig“ fand, als er sich zum ersten Mal geoutet hat, denn „offensichtlich heiratet man das, was man für einen heterosexuellen Mann hält, und offensichtlich sind die Dinge komplizierter als das“.

Im Gespräch mit BBC Radio Merseyside beschrieb Bingo sein Coming-out als einen „schrittweisen Prozess für mich und meine Familie.“

Er sagte: „Ich bin verheiratet und habe drei Kinder, und es war wirklich wichtig, mich ihnen gegenüber zu outen und ihnen etwas Zeit zu geben, damit sie mich verstehen, bevor ich mich in der Welt oute.“

Seiner Meinung nach kann man die Geschichte der Transition aus der Bibel entnehmen, wenn man sie nur richtig auslegt: „Die Geschichte der Bibelauslegung ist übersät mit den Meinungen reicher, weißer, heterosexueller, gleichgeschlechtlicher, nichtbehinderter, neurotypischer Männer, die davon ausgingen, dass jeder in den von ihnen gelesenen Passagen so dachte wie sie und die Welt so wahrnahm wie sie.“

Bingo wurde 2020 in der Kirche St. Margaret’s Toxteth für die anglikanische Diözese Liverpool zum Priester ernannt.