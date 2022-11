Die ersten Pro-Life-Gruppen an Schulen und Universitäten in der Karibik wurden diesen Herbst in Jamaika gegründet. Die Gruppen wurden als Reaktion auf den wachsenden Druck zur Legalisierung der Abtreibung im Land gegründet.

Die an der renommierten University of the West Indies, dem Jamaica Theological Seminary und der Belmont Academy gegründeten Students for Life Clubs organisieren Veranstaltungen, um ihren Campus aufzuklären und Frauen in Schwangerschaftskrisen zu unterstützen. Im Frühjahr 2021 schlossen sich zwei lokale Nichtregierungsorganisationen zusammen, um die Gruppen “Students for Life” ins Leben zu rufen: ” Love March Movement ” und “Chosen to Glow”.

Auch an mehreren anderen High Schools beantragten die Schüler bei ihrer Schulleitung die Gründung von Pro-Life-Clubs. Die Verwaltung lehnte dies jedoch ab und begründete ihre Ablehnung mit der Existenz anderer christlicher Vereine. Die Studenten sind derzeit dabei, gegen diese Ablehnungen Berufung einzulegen.

Obwohl Abtreibung in Jamaika nicht legal ist, wird nach Angaben des Guttmacher-Instituts, dem Forschungszweig von Planned Parenthood, eine von drei Schwangerschaften abgetrieben.

Lokale Pro-Life-Führer halten diese Zahlen jedoch für übertrieben.

“Nach dem, was wir vor Ort sehen, ist Abtreibung nicht so weit verbreitet, wie das Guttmacher-Institut behauptet”, berichtet Dr. Daniel Thomas, Präsident der Love March-Bewegung. “Da diese Organisation für die Legalisierung der Abtreibung in Jamaika eintritt, hat sie ein großes Interesse daran, zu vermitteln, dass Abtreibung alltäglich ist.

Dr. Thomas erkennt jedoch an, dass Abtreibungen weit verbreitet sind und dass viel getan werden muss, um diejenigen zu unterstützen, die mit einer Krisenschwangerschaft konfrontiert sind:

“Es gibt nur wenige Hilfsdienste für Frauen in Krisenschwangerschaften. Dies schürt die Nachfrage nach Abtreibungen, da viele Frauen in Krisenschwangerschaften das Gefühl haben, keine Unterstützung und keine andere Möglichkeit als die Abtreibung zu haben. Unser Wunsch ist es, ein landesweites Unterstützungssystem aufzubauen, das es Frauen leichter macht, sich für das Leben und nicht für eine Abtreibung zu entscheiden. Es ist ein großer Traum, aber wir wissen, dass der Herr mit uns ist.”

Aus diesem Grund werden die neuen Students for Life Clubs Spenden sammeln, um Mütter in Schwangerschaftskrisen auf der ganzen Insel zu unterstützen.

Die erste Frau, für die sie Spenden sammeln, trägt den gleichen Namen wie Ana. Nachdem sie von ihrem Vater vergewaltigt wurde und schwanger wurde, warf ihre Familie sie aus dem Haus. Nachdem sie monatelang von einer Unterkunft zur nächsten gewechselt war, nahm Ana schließlich Kontakt mit der Love March-Bewegung auf. Sie ermöglichten ihr den Empfang in Jamaikas einzigem Schwangerschaftsberatungszentrum in Montego Bay, nur drei Tage bevor sie ihr Baby zur Welt brachte.

Die Leiter von Students for Life arbeiten mit Pro-Life- und religiösen Führern zusammen, um ein Unterstützungssystem für Ana und andere Frauen wie sie zu schaffen, die sich in einer schwierigen Situation befinden.