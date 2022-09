Mit dem Ende des Schuljahres beginnt die Phase, in der sich die Jugendlichen Gedanken darüber machen, was sie studieren werden, auch wenn sie noch einige Zeit vor sich haben. Sie denken an große Abschlüsse oder an solche, die es ihnen ermöglichen, einen besseren Job zu bekommen oder vielleicht im Ausland zu studieren und zu arbeiten. Andere sind auf der Suche nach Studien, mit denen sie “gut aussehen” und zeigen können, was sie studieren. Einige entscheiden sich für das, was einfach ist, und andere, einige wenige, für das, was ihnen gefällt oder was ihnen ein ruhiges Familienleben ohne anstrengende Arbeit ermöglicht.

Jeder hat seine eigenen Ziele und Visionen für die Zukunft, aber ich glaube, wenn wir Kinder von klein auf auf eine finanziell erfolgreiche Karriere ausrichten, bereiten wir sie auf ein egoistisches, zielgerichtetes Leben vor, in dem sie niemals glücklich werden.

Es ist sehr schwierig für 15- oder 16-Jährige zu wissen, was sie wollen. Außerdem sehen sie sich die möglichen Berufe an, und da gibt es so viele, dass es keine Möglichkeit gibt, Klarheit zu schaffen. Aber wenn die Wahl auf erfolgreichen Karrierewegen beruht, dann ist alles begrenzt und verarmt. Das Ziel muss sein, was sie mögen, was sie gut können, was zu ihrem Modell und ihrem Lebensentwurf passt. Und dann werden die Teile an ihren Platz fallen.

Diejenigen, die sich darüber im Klaren sind, sollen ruhig weitermachen, aber viele wissen es nicht und deshalb ist es vielleicht besser, mit etwas Grundlegendem zu beginnen und dann eine Spezialität zu definieren.

Ich halte es für einen Fehler, junge Menschen per Definition mit der Wahl eines Spitzenstudiums zu belasten, sie mit der Durchschnittsnote und der EBAU zu belasten, auch wenn sie diese in drei Jahren haben. Das Leben nimmt viele Wendungen, und ein sehr hoher Prozentsatz der Erwachsenen arbeitet in Berufen, die nicht direkt mit ihrem Studium zu tun haben. Die Jugendzeit ist eine kostbare Zeit des Lernens und des Wachstums, und wenn wir sie auf durchschnittliche Noten, Erfolg und Wettbewerb ausrichten, erziehen wir nicht zum Glück und zur Fülle der Seele.

Die Zukunft, das Leben, ist viel mehr als eine Note oder eine Doppelnote. Lassen Sie uns für große Dinge ausbilden, nicht für einen Job. “Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige zufallen”.