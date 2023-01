Die offiziellen Zahlen der letzten Volkszählung zeigen, dass Cardiff die einzige Stadt ist, in der mehr als 5% der Bevölkerung LGB+ sind. Etwa 0,5% der Bevölkerung bezeichnen sich als Transgender.

Zum ersten Mal wurden bei einer offiziellen Volkszählung in England und Wales Fragen zur Geschlechtsidentität und zur sexuellen Orientierung gestellt, wie Evangelical Focus berichtet.

Mehr als 9 von 10 Personen beantworteten diese optionalen Fragen, die im März 2021 an Personen ab 16 Jahren gestellt wurden. Die offizielle Volkszählung ist zuverlässiger als die von privaten Organisationen durchgeführten Meinungsumfragen, da sie Informationen von einem viel größeren Teil der Bevölkerung erfasst.

Nach dieser letzten Volkszählung gibt eine sehr große Mehrheit von 89,4% der Bürger an, dass sie heterosexuell sind, d. h. sich zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen.

1,5% der Bevölkerung in England und Wales gaben an, schwul oder lesbisch zu sein (oder sich zum gleichen Geschlecht hingezogen zu fühlen), während 1,3% sich als bisexuell bezeichneten (sowohl zu Männern als auch zu Frauen hingezogen). Weitere 0,3% gaben an, ihre sexuelle Orientierung sei entweder pansexuell, asexuell oder queer. Insgesamt macht die LGB+-Gemeinschaft in England und Wales 3,1% der Bevölkerung aus.

Dieses statistische Bild stimmt nicht mit den Schätzungen überein, die häufig von LGBTQI+-Aktivisten zu hören sind und die besagen, dass zwischen 5 und 10% der Bevölkerung eine nicht-heterosexuelle Orientierung haben. Der offiziellen Volkszählung zufolge sind solche Zahlen nur in Cardiff (mit 5,3 %) und in bestimmten Bezirken Londons zu finden.

Bei der Frage nach der Geschlechtsidentität (wie die Menschen ihr Geschlecht wahrnehmen) geben 0,5 % der Zähler an, dass ihre “Geschlechtsidentität von ihrem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht abweicht”. Menschen, die sich als Transgender identifizieren, gehören zu dieser Gruppe. Nach Angaben der BBC war der Anteil der Personen, die sich als Transgender-Männer (0,16 %) und Transgender-Frauen (0,16 %) identifizierten, in London höher als im übrigen England und Wales.

93,5 % der Befragten gaben an, dass das Geschlecht, mit dem ich mich identifiziere, mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht übereinstimmt. 6 % haben sich entschieden, die Frage nicht zu beantworten.