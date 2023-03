Disney, früher der prominenteste Verfechter der Familie und traditioneller Werte, ist heute der prominenteste Verfechter der radikalen LGBT-Agenda in unserer Kultur. Um sein Engagement für eine solche Agenda zu zeigen, hat sich Disney gerade mit dem San Francisco Gay Men’s Chorus zusammengetan, der 2021 ein Video veröffentlichte, in dem er davor warnt, dass “wir Ihre Kinder….leise und subtil” zur radikalen LGBT-Ideologie bekehren werden und “Sie es kaum merken werden”.

In einer Pressemitteilung, in der die Partnerschaft mit Disney angekündigt wird, erklärt der San Francisco Men’s Gay Chorus mit Stolz:

“Zur Feier des 45. San Francisco Gay Men’s Chorus (SFGMC) und das 100-jährige Bestehen des Disney, San Franciscos führende Chororganisation, präsentiert Disney PRIDE in Concert ein familienfreundliches Multimedia-Musikspektakel, das am Donnerstag, den 16. März um 19:30 Uhr und am Freitag, den 17. März um 19:30 Uhr in der Davies Symphony Hall (201 Van Ness Ave.) in San Francisco stattfindet.Disney PRIDE in Concert wird in Zusammenarbeit mit Disney Concerts, der Konzertproduktions- und Lizenzierungsabteilung der Disney Music Group, produziert.”

In der Mitteilung heißt es weiter:

“Bei seiner Premiere in der San Francisco Bay Area bietet dieses Spektakel in zwei Akten neue Arrangements von über 40 klassischen und zeitgenössischen Disney-Songs aus Kultfilmen wie Die kleine Meerjungfrau, Der König der Löwen, Die Schöne und das Biest, Aladdin, Hercules, Zootopia, Coco, Mary Poppins, Peter Pan und anderen. Unterstützt von einem 30-köpfigen Orchester, das sich aus den besten lokalen Musikern zusammensetzt, wird das Konzert die 250 singenden Mitglieder der SFGMC präsentieren. Die Chormitglieder des SFGMC werden persönliche Geschichten über Liebe, LGBTQ+ Stolz und Familienbande erzählen, die in die musikalischen Nummern eingeflochten werden.”

Wann wird Disney endlich begreifen, dass seine Förderung der radikalen LGBT-Agenda nicht den Wünschen der Familien entspricht? Obwohl diese Werbung Disney Hunderte von Millionen Dollar an Steuererleichterungen in Florida und weitere Hunderte von Millionen Dollar durch misslungene Filme (Lightyear, Strange World) gekostet hat, und obwohl der Aktienwert des Unternehmens seit der Umstellung auf “Woke” um über 80 Milliarden Dollar gefallen ist, weigert sich das Unternehmen, seinen Kurs zu ändern. Wenn Walt Disney heute nur noch leben würde, um das Chaos zu sehen, das seine Nachfolger angerichtet haben….

Wenn Sie mit Disneys starker Unterstützung für die radikale LGBT-Agenda nicht einverstanden sind, unterzeichnen Sie bitte die Petition der International Organization for the Family (dem Herausgeber von Ifamnews), die direkt an Bob Iger, den CEO von Disney, geht. Unsere Kinder werden nicht zu dieser verdrehten Agenda bekehrt werden.