Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

57,9 Millionen; 54,2 Millionen; 47,7 Millionen; 3 bis 2; 1 bis 1; 4 bis 5; 9 bis 10; 1 bis 4. Das Bild der italienischen Katastrophe hat diese erschreckenden Dimensionen.

Die Zahl der Italiener wird im Jahr 2030 auf 57,9 Millionen sinken (von 59,2 Millionen am 1. Januar 2021), im Jahr 2050 werden es 54,2 Millionen und im Jahr 2070 nur noch 47,7 Millionen sein.



Im Jahr 2050 wird das Verhältnis von Personen im erwerbsfähigen Alter (d. h. im Alter von 15 bis 64 Jahren) zu Bürgern im nicht erwerbsfähigen Alter (d. h. im Alter von 0 bis 14 und über 65 Jahren) von etwa 3 zu 2 im Jahr 2021 auf etwa 1 zu 1 sinken. Innerhalb von zehn Jahren werden vier von fünf Gemeinden in Italien stark von schrumpfenden Bevölkerungszahlen geprägt sein, und in ländlichen Gebieten wird dieser Anteil auf neun von zehn steigen. Im Jahr 2041 wird nur noch eines von vier Paaren Kinder haben. Dies stelltdas ISTAT unermüdlich fest. Das heißt, Italien steuert auf den Abgrund zu, und zwar unaufhaltsam.

Aber der Punkt ist, dass wir angesichts immer schlechterer Daten immer wieder die gleichen Worte wiederholen.

Italien wird verschwinden. Und obwohl Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen für Italiener, die eine Familie gründen wollen, zu begrüßen sind (nicht aber invasive Eingriffe des Staates in die Familie, die nur dazu führen würden, den Familien eine weitere Leine um den Hals zu legen), werden sie weder gesehen noch sind sie die Lösung.

Die Lösung liegt in den Herzen und Köpfen der Italiener, die (auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind) damit zufrieden sind, nichts zurückzulassen. Das heißt, wir können es endlos predigen, wir können es ewig wiederholen, aber bis jeder einzelne Italiener überzeugt ist, wird ISTAT weiterhin sein trauriges Bulletin der Niederlage mit immer erschütternderen Zahlen aktualisieren. Die schwule Wissenschaft des amatrizischen Nihilismus.