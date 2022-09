Share on WeChat

Aus Gründen der Höflichkeit veröffentlichen wir den Kommentar des Redakteurs von “iFamNews”, der am 6. September 2022 in der Zeitung “Libero” erschien

Am Sonntag, den 4. September, lehnte Chile das von der Linken mit parochialem Eifer vorgeschlagene Verfassungsreformprojekt ab. Er hätte auch nicht anders handeln können. In einem obligatorischen Referendum sagte die Mehrheit der 15 Millionen chilenischen Wähler, mehr als 62 %, “Nein” zu einem zwingenden und daher inakzeptablen Radikalismus. Selbst die liberale Linke hielt sie für eine schlechte Reform.

Der Entwurf, der als der “fortschrittlichste” der Welt bezeichnet wird, ist eine Mischung aus Umweltschutz, Feminismus, “rosa Quoten”, Abtreibung, regressiver Arbeitspolitik und Defätismus, der sich als Dezentralisierung tarnt. Die Idee, parallele Rechte vorzuschlagen, um einer angeblich “indigenen Wiedergutmachung” gerecht zu werden, hätte in Wirklichkeit den Staat in eine Balkanisierung hineingezogen, die in Verbindung mit einem ungebremsten Terrorismus, der seit Jahrzehnten nur darauf abzielt, alles und jeden zu vernichten, Chile vernichtet hätte. Aber die Chilenen sagten tatsächlich “Nein” zu diesem Extremismus.

Denn Menschen sind instinktiv Träger guter Ratschläge, lehrte der Meister der Konservativen, Edmund Burke. Er beschrieb Politik auch als die Kunst des Kompromisses, nicht des Nachgebens und des Zirkelschlusses, d.h. des hier und jetzt konkret Möglichen im Gegensatz zu maximalistischen Utopien, die das Paradies auf Erden versprechen, nur um am Ende irdische Höllen zu schaffen. Man könnte argumentieren, dass in einigen Ländern die Verfassungen parteiisch sind. In Irland zum Beispiel, wo der Text mit einer Anrufung der Dreifaltigkeit beginnt: Aber als es geschrieben wurde, spiegelte das Grundgesetz dieses Landes den gesunden Menschenverstand des Landes wider, ohne ihn zu erzwingen.

In Chile hingegen hat die Linke Sinn und Verstand verloren. Aus Hybris brüskierte er die Chilenen. Und so behält das Land nun seine schöne Verfassung von 1980, die keineswegs “die von Augusto Pinochet” ist, denn seither wurde sie durch zahlreiche, auch von der Linken gewünschte Änderungen tiefgreifend verändert. Nicht die beste Verfassung der Welt, die es nämlich nicht gibt, sondern eine mögliche Verfassung, ein praktisches Gegenmittel gegen den elitären Fundamentalismus der heutigen iberoamerikanischen Linken.