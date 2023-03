Popsängerin Cyndi Lauper beging diese Woche die große Sünde der reductio ad Hitlerum, als sie sagte, dass die von der GOP geführten Gesetze zum Verbot von Transgender-Operationen an Kindern genau wie Adolf Hitler seien, wie Breitbart berichtet.

Die „Girls Just Want to Have Fun“-Sängerin sagte, die Republikaner, die Gesetze vorantreiben, die biologische Männer vom Frauensport ausschließen, Kinder daran hindern, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen, und Menschen dazu zwingen, die Toilette ihres gewünschten Geschlechts zu benutzen, seien mit den Nazis vergleichbar, die Menschen „ausmerzen“.

„Gleichheit für alle, oder niemand ist wirklich gleich“, sagte Lauper gegenüber ITK. „So hat Hitler angefangen, indem er einfach alle ausgemerzt hat.“

Lauper sagte weiter, dass LGBTQ-Personen in Nazi-Deutschland als „Staatsfeinde“ betrachtet wurden und befürchtete, dass dies auch in den Vereinigten Staaten geschehen sei.

„Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, was sie tun, aber man muss einfach weiter für die Bürgerrechte kämpfen“, sagte Lauper. „Ich schätze, so ist es in diesem Land nun mal. So hat es angefangen, nicht wahr?“

Laut einer Umfrage einer konservativen Non-Profit-Organisation unterstützt die Mehrheit der Amerikaner keine Transgender-Operationen oder Anti-Pubertätsblocker für Minderjährige. In der Umfrage wurden die Befragten gefragt, ob sie ein Verbot von Pubertätsblockern, übergeschlechtlichen Hormonen und Operationen zur Geschlechtsumwandlung für Kinder unter 18 Jahren unterstützen würden. 56 % der Befragten gaben an, dass sie ein Verbot unterstützen würden, während 34 % dies ablehnten. Etwas mehr als ein Drittel der Befragten bezeichneten sich als Demokraten, 37 % als Republikaner und knapp ein Viertel als Unabhängige, so die Umfrage der American Principles Project Foundation.

Lauper hat sich letztes Jahr, als Roe v. Wade vor dem Aussterben stand, stark für die Abtreibung eingesetzt, als sie einen Fonds namens „Girls Just Want to Have Fundamental Rights“ ins Leben rief, eine Gruppe, die, wie sie sagt, von ihrer verstorbenen Mutter inspiriert wurde.