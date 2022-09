Dank der italienischen Vorschriften für verschreibungspflichtige Arzneimittel wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht zu einer Epidemie wie in den Vereinigten Staaten von Amerika kommen, wo es zwischen 2015 und 2021 zu einem raschen Anstieg der Todesfälle kam.

In Italien gelten für die Verschreibung sehr strenge Regeln. Und doch schafft das Netz Abhilfe für dieses Problem. Aus Rende, einer Gemeinde in der Provinz Cosenza, kommt die Nachricht von der Beschlagnahmung von Fentanyl-Tabletten bei einer Gruppe junger Männer. Eine fast normale Nachricht, so normal wie die Beschlagnahmung von Cannabis, Haschisch und Kokain. Was nicht normal und daher alarmierend ist, ist das Vorhandensein von Fentanyl unter den Jungen, einer Substanz, die achtzig Mal stärker ist als Morphium.

Der erste Drogendealer wurde vor einigen Jahren verhaftet, aber besorgniserregend ist der schwer zu kontrollierende und stark expandierende Online-Handel. Wenn die Polizei Fentanyl in den Händen von Jugendlichen aus Rende findet, ist der Rest Italiens sicher nicht immun. Und auch hier, bei dieser anderen dramatischen Pandemie, ist China mit seinem Markt des Todes beteiligt.

“Obwohl China im Mai 2019 die gesamte Klasse der fentanylartigen Drogen und zwei wichtige Vorläuferstoffe unter eine kontrollierte Regelung gestellt hat, bleibt China die wichtigste (wenn auch indirekte) Quelle für Fentanyl in den USA. Die Terminierung von Fentanyl und die Einführung einer strengeren Postüberwachung in China haben eine gewisse abschreckende Wirkung entfaltet. Anstatt Fentanyl direkt in die USA zu verschiffen, handeln die meisten Schmuggler über Mexiko. Mexikanische kriminelle Vereinigungen beziehen Fentanyl-Vorprodukte und immer mehr Vorprodukte aus China, und von Mexiko aus gelangt der Fentanyl-Handel dann in die Vereinigten Staaten. Die Verfolgung von chinesischem Fentanyl und seinen Grundstoffen reicht nicht aus, um den Strom in die Vereinigten Staaten einzudämmen”.

Dieser Artikel wurde von Vanda Felbab-Brown von der Brooking Institution verfasst, der Herausgeberin einer Publikation über China und die Kontrolle synthetischer Drogen. Inzwischen sind die Vorläuferstoffe auf dem Vormarsch und die Drogenkartelle haben eine einfache Alternative zum mühsamen Mohn- oder Cannabisanbau gefunden. Man braucht nur ein einfaches Labor und kann aus den Vorläufern leicht Tabletten herstellen, die geringe Kosten mit hohem Nutzen verbinden.

Das ist das Beunruhigende. Immer mehr starke Drogen aus China nach Rende, und es sind unsere Jungs, die den Preis dafür zahlen. Leider bestätigt alles, dass sich der Drogenmarkt mit beeindruckender Geschwindigkeit bewegt, so dass es nicht darum geht, zu legalisieren oder nicht zu legalisieren, sondern das jugendliche Unbehagen abzufangen, das die Menschen dazu bringt, den Rausch, die vorübergehende Realitätsvergessenheit zu suchen, indem sie alles in Alkohol oder Drogen ertränken, um dann aufzuwachen und mit sich ins Reine zu kommen.

Der Punkt ist jedoch, dass man manchmal nicht aufwacht.