Das Cambridge English Dictionary hat die Definitionen der Wörter Mann und Frau offiziell geändert.

Und während es früher selbstverständlich war, die Bedeutung unbekannter Wörter in Wörterbüchern nachzuschlagen, ist es an der Zeit, sie zu nutzen, um neue ideologische Bedeutungen bestimmter allgemein bekannter Begriffe zu lernen.

Unter dem Druck einer radikal liberalen Agenda gab das Cambridge Dictionary nach und entschied, dass es „inklusiver“ sein und die Definitionen der Begriffe „Frau“ und „Mann“ erweitern müsse.

Eine Frau, wie sie erklären, ist „ein Erwachsener, der als Frau lebt und sich als Frau identifiziert, obwohl ihr bei der Geburt gesagt wurde, dass sie einem anderen Geschlecht angehört“, und ein Mann ist dementsprechend „ein Erwachsener, der lebt als Mann und identifiziert sich als Mann, obwohl ihm vielleicht bei der Geburt gesagt wurde, dass er dem anderen Geschlecht angehört.”

Auch wenn wir uns auf diesem problematischen und oberflächlichen Weg bewegen, kommen wir nicht umhin, uns zu fragen, woran es eigentlich liegt, dass jemand „als Mann“ oder „als Frau lebt“, also einem bestimmten Geschlecht angehört . Vor allem wenn man bedenkt, dass die neuen Cambridge-Definitionen alle biologischen und natürlichen Merkmale ablehnen.

Interessanterweise wird das Adjektiv „weiblich“ als etwas definiert, das sich auf eine Frau bezieht, sowie auf „das Geschlecht, das gebären kann“.

Das Wort „weiblich“ bedeutet laut diesem Wörterbuch „etwas, das Eigenschaften hat, die traditionell als typisch oder angemessen für eine Frau angesehen werden“.

Auslöschung des biologischen Geschlechts

Im Westen wird seit einigen Jahren darauf bestanden, dass wir statt von Frauen von „Menschen mit Menstruation“ oder „Menschen mit Gebärmutter“ sprechen.

Liberale Aktivisten in den USA ärgerten sich beispielsweise im vergangenen Jahr darüber, dass eine neue Entbindungsklinik in New York „Alexandra Cohen Hospital for Women and Babies“ genannt wurde, weil „nicht-binäre Schwangere“ und „schwangere Transgender-Männer“ beleidigt sein könnten , berichteten sie amerikanischen Medien.

Das irische Parlament ließ vor einigen Wochen Tampons und Binden in Männertoiletten zurück, „um allen menstruierenden Männern zu helfen“.

Welches sind die nächsten “beleidigenden” Wörter, deren neue Bedeutungen uns aufgezwungen werden – bleibt abzuwarten.