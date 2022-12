Share on WeChat

Ein Dekan der Universität Cambridge in Großbritannien verteidigte einen jungen Wissenschaftler, dessen Sonntags-Predigt über den „Trans-Körper“ von Jesus Christus empörte und Gemeindemitglieder „zu Tränen rührte“, berichtet Fox News.

„Wenn der Körper Christi in diesen Werken gleichzeitig männlich und weiblich ist, wenn der Körper Christi in diesen Werken der Körper aller Körper ist, dann ist sein Körper auch der Trans-Körper“, sagte Joshua Heath in einer Sonntagspredigt.

Heath, dessen Doktorat in Theologie vom ehemaligen Erzbischof von Canterbury Rowan Williams betreut wurde, behauptete auch, dass auf einem der mittelalterlichen Gemälde, die er der Gemeinde zeigte, die Speerwunde in der Seite Jesu „ein ausgesprochen vaginales Aussehen hat“. Auf einem anderen wies er darauf hin, wie das Blut aus seiner Seite in seine Leistengegend fließt.

Heaths Predigt während des traditionellen anglikanischen Gottesdienstes hinterließ bei vielen Anwesenden, darunter auch Kinder, „ein sichtbares Unbehagen“, so ein anonymer Gemeindemitglied, der einen Beschwerdebrief an Banner schickte. Berichten zufolge ertönten in der Kirche Rufe wie „Ketzerei“, als die aufgebrachten Gottesdienstbesucher angewidert das Gotteshaus verließen.

„Ich habe den Gottesdienst unter Tränen verlassen“, schrieb der Kirchenbesucher an den Dekan. „Sie boten mir an, danach mit mir zu sprechen, aber ich war zu verzweifelt. Ich verachte die Idee, dass ein Mann zur Frau werden kann, indem man ihm ein Loch in den Leib schneidet, durch das er durchdrungen werden kann.“

In Banners Antwort auf den Brief, die der Daily Telegraph einsehen konnte, verteidigte der Dekan Heath und behauptete, seine Predigt habe „angedeutet, dass wir über diese Bilder von Christi männlichem/weiblichem Körper nachdenken könnten, da sie uns Möglichkeiten bieten, über Fragen rund um Transgender heute nachzudenken.“

Der Dekan de Trinity College, verteidigte Heath. Joshua Heath habe in seiner Evensong-Predigt „legitime“ Spekulationen geäußert. Er fügte hinzu, dass er keine Einladung an jemanden gestellt hätte: „von dem ich annehme, dass er absichtlich versuchen würde, eine Gemeinde zu schockieren oder zu beleidigen, oder von dem man erwarten könnte, dass er gegen den christlichen Glauben spricht.“