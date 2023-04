Share on WeChat

US-Präsident Joe Biden kritisierte Floridas Regulierung der medizinischen Versorgung von Transgender-Kindern und das Verbot von Gender-Ideologie im Klassenzimmer und nannte die Maßnahmen „fast sündhaft“, wie EWTN berichtet.

Biden sagte in einem Interview mit Daily Show-Gastmoderator Kal Penn: „Was in Florida vor sich geht, ist, wie meine Mutter sagen würde, fast sündhaft. Ich meine, es ist einfach schrecklich, was sie da tun.“

Der Präsident nannte zwar nicht die Gesetze, auf die er sich bezog, aber republikanische Gesetzgeber in Florida und anderen Bundesstaaten haben Gesetzesentwürfe und Verordnungen zum Schutz von Kindern vor medizinischen Eingriffen für Transgender und zur Einschränkung des Unterrichts in Sachen Geschlechterideologie eingeführt.

In seinem Interview fügte Biden hinzu, dass eine Bundesgesetzgebung notwendig sein könnte, um die Bundesstaaten daran zu hindern, bestimmte Gesetze zu verabschieden, die die Transgender-Politik in Bezug auf Kinder betreffen.

„Es ist nicht so, dass ein Kind eines Morgens aufwacht und sagt: ‚Ich habe beschlossen, dass ich ein Mann oder eine Frau werden will‘“, sagte der Präsident. „Ich meine, woran denken sie hier? Sie sind menschliche Wesen, sie lieben und haben Gefühle. … Das ist grausam. Wir [sollten] sicherstellen, dass wir [Bundes-]Gesetze verabschieden, so wie wir es bei der gleichgeschlechtlichen Ehe getan haben. Wenn man sich daran stört, bricht man das Gesetz und wird zur Rechenschaft gezogen.“

In Florida tritt am 16. März ein Verbot von Transgender-Operationen und -Medikamenten für Kinder in Kraft, das von der Ärztekammer des Bundesstaates erlassen wurde. Auch der Gesetzgeber hat eine Gesetzgebung vorgeschlagen, die medizinische Eingriffe für Transgender verbietet.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat ein Gesetz unterzeichnet, das Schulen daran hindert, bei Kindern vom Kindergarten bis zur dritten Klasse durch Diskussionen über Transgenderismus und sexuelle Orientierung eine Gender-Ideologie zu fördern. Das Gesetz schreibt vor, dass solche Diskussionen in späteren Klassenstufen altersgerecht sein müssen.