In einem ausführlichen Interview mit dem italienischen Journalisten Vittorio Messori im Jahr 1984 (veröffentlicht in dem Buch The Ratzinger Report) äußerte sich Benedikt XVI. (damals Kardinal Joseph Ratzinger) zu den verschiedenen Krisen, die den Westen und die Kirche zu dieser Zeit plagten: die Trennung von Sexualität und Ehe und Kinderkriegen, die Förderung der Homosexuellen- und Transgender-Agenda, radikaler Feminismus, Pornografie, Linke – einschließlich katholischer Kleriker -, die zur Zerstörung der westlichen Institutionen aufriefen, und liberale Theologen, die die Kirche von innen heraus untergruben, insbesondere in Bezug auf moralische Fragen. (Klingt genau wie heute….) Die drei Lösungen, die Kardinal Ratzinger damals vorschlug – die Nichtanpassung an die Welt, die Bekehrung der einzelnen Herzen und die Notwendigkeit von Heiligen – sind heute noch genauso gültig wie 1984.

Die erste Lösung, die Kardinal Ratzinger vor vier Jahrzehnten für die Probleme der Gesellschaft und der Kirche vorschlug, bestand darin, dass die Christen wie Christen leben und sich weigern sollten, nach den Normen der Welt zu leben. Er erklärte:

“Wir haben den Sinn dafür verloren, dass Christen nicht einfach wie ‘alle anderen’ leben können. Die törichte Vorstellung, dass es keine spezifisch christliche Moral gibt, ist nur Ausdruck des Verlustes eines grundlegenden Konzepts: das, was gegenüber den Modellen der ‘Welt’ ‘eindeutig christlich’ ist. ….Heute muss sich der Christ mehr denn je bewusst sein, dass er zu einer Minderheit gehört und dass er in Opposition zu allem steht, was gut, naheliegend, logisch für den ‘Geist der Welt’ erscheint, wie es das Neue Testament nennt. Zu den dringlichsten Aufgaben der Christen gehört es, die Fähigkeit zum Nonkonformismus wiederzuerlangen, d.h. die Fähigkeit, sich vielen Entwicklungen der umgebenden Kultur zu widersetzen.”

Die zweite Lösung, die Kardinal Ratzinger vorschlug, war die Notwendigkeit der inneren Bekehrung eines jeden Christen, damit er seinen Willen vollständig Christus überlässt. In den 1980er Jahren hatte die “Befreiungstheologie” viele katholische Kleriker infiziert, insbesondere in Lateinamerika. Der Befreiungstheologie zufolge muss die Kirche mit linken Aktivisten zusammenarbeiten, um ungerechte gesellschaftliche Strukturen abzubauen, notfalls durch eine Revolution, um den Himmel auf Erden zu schaffen. Diese Theologie wies zwei wesentliche Mängel auf. Erstens: Der wahre Grund für ungerechte Strukturen war das Versagen der Christen, für Christus zu leben, nicht die Strukturen selbst. Zweitens wurden irdische Mittel eingesetzt, um übernatürliche Ziele zu erreichen. Wie Kardinal Ratzinger sagte:

“Die Gefahr mancher Theologien besteht darin, dass sie auf der immanentistischen Perspektive, dem ausschließlich irdischen Standpunkt der säkularen Befreiungsprogramme beharren. Sie wollen und können nicht sehen, dass ‘Befreiung’ aus christlicher Sicht vor allem und in erster Linie Befreiung von der radikalen Sklaverei ist, die die ‘Welt’ nicht wahrnimmt, die sie sogar leugnet, nämlich die radikale Sklaverei der Sünde.”

Später in dem Interview fügte er hinzu:

“Es ist auch schmerzlich, mit der unter Priestern und Theologen verbreiteten, im Grunde unchristlichen Illusion konfrontiert zu werden, dass ein neuer Mensch und eine neue Welt nicht dadurch geschaffen werden können, dass jeder Einzelne zur Umkehr aufgerufen wird, sondern nur dadurch, dass die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen verändert werden. Denn es ist gerade die persönliche Sünde, die in Wirklichkeit die Wurzel der ungerechten sozialen Strukturen ist.”

Schließlich sprach Kardinal Ratzinger im Zusammenhang mit dem zweiten Punkt davon, dass mehr Heilige gebraucht werden, um die Probleme der Welt und der Kirche zu lösen. In Bezug auf die Heiligen, die zur Reform der Kirche benötigt werden, erklärte er:

“Die Heiligen haben die Kirche in der Tat tiefgreifend reformiert, nicht indem sie Pläne für neue Strukturen ausarbeiteten, sondern indem sie sich selbst reformierten. Was die Kirche braucht, um auf die Bedürfnisse der Menschen in jedem Zeitalter zu antworten, ist Heiligkeit, nicht Verwaltung… Und die Kirche, ich werde nicht müde, es zu wiederholen, braucht Heilige mehr als Funktionäre.”

In Bezug auf die Notwendigkeit von Heiligen, um Menschen für das Christentum zu gewinnen, erklärte Kardinal Ratzinger:

“Die einzige wirklich wirksame Apologetik für das Christentum läuft auf zwei Argumente hinaus, nämlich die Heiligen, die die Kirche hervorgebracht hat, und die Kunst, die in ihrem Schoß gewachsen ist. Der Glanz der Heiligkeit und der Kunst, der in der Gemeinschaft der Gläubigen entstanden ist, legt ein besseres Zeugnis für den Herrn ab als die schlauen Ausreden, die sich die Apologetik ausgedacht hat, um die dunklen Seiten zu rechtfertigen, die in der menschlichen Geschichte der Kirche leider so häufig sind.”

Die Zahl der außerehelichen Geburten, Scheidungen, Abtreibungen und sexuell übertragbaren Krankheiten ist enorm hoch. Zügellose Entwürdigung von Frauen, insbesondere durch die Verunglimpfung der Mutterschaft und die Allgegenwart der Pornographie. Die radikale LGBT-Agenda beherrscht die Führungsetagen der westlichen Kultur, auch in den Reihen prominenter katholischer Kleriker und Theologen. Linke, die zur Zerstörung der Strukturen der westlichen Zivilisation aufrufen. Die Probleme, die Kardinal Ratzinger bereits 1984 erwähnte, haben sich bis 2023 noch exponentiell verschärft. Wenn wir den Mut finden, endlich die Lösungen umzusetzen, die Kardinal Ratzinger vor vier Jahrzehnten vorgeschlagen hat – Nichtanpassung an die Welt, Bekehrung des Herzens und die Notwendigkeit von mehr Heiligen -, dann können wir vielleicht den Westen vor den linken Eliten retten, die ihn zerstören wollen.