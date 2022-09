Am großen kirchlichen Feiertag Mariä Himmelfahrt wurde in Belgrad, wie vor 14 Tagen bei der ersten Versammlung angekündigt, in der Organisation UTP, einer informellen Vereinigung von Vereinen – United for Tradition und Familie.

Nachdem die Behörden in Serbien die richtige bestanden hatten die Entscheidung, die Europride 2022 zu verbieten. in Belgrad, gefolgt von stürmischen Wut- und Wutausbrüchen der Sprecher der LGBT-Ideologie sowohl in Belgrad als auch in der Zentrale in Brüssel.

Wie Medien berichten, soll der Präsident der sog Die Europäische Vereinigung der Pride-Organisatoren , Kristine Garina, gab bekannt, dass die für September in Belgrad geplante Europride nicht abgesagt wurde und wird und dass jeder Versuch, diese Veranstaltung zu verbieten, eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt.

Wir erinnern Sie daran, dass die SAS-Synode der serbisch-orthodoxen Kirche am Vorabend des angekündigten Kreuzgangs und der Entscheidung der Behörden endlich eine offizielle Ankündigung gemacht hat, in der sie die Entscheidung der Staatsspitze begrüßt, keine Veranstaltung zur Förderung der LGBT-Ideologie abzuhalten in Belgrad.

Nach der Entscheidung, die Veranstaltung Europride 2022 durchzuführen. abgesagt, hofften die Machthaber in Serbien, dass das Interesse der Menschen an Litija für die Rettung Serbiens nachlassen würde, aber das Gegenteil geschah. Zehntausende von Menschen gingen in einer festlichen, betenden und familiären Atmosphäre durch die zentralen Straßen von Belgrad! Schätzungen zufolge waren rund 50.000 Menschen anwesend.

Und nicht nur das, litia wurde auch in mehreren Städten in Serbien abgehalten, nämlich: in Valjevo , Čačak und Zaječar .

Eine solch erfolgreiche Reaktion ist ein Beweis dafür, dass sich die Menschen in Serbien bewusst sind, dass die bloße Absage der Europride 2022 nicht bedeutet, dass die Gefahr vorüber ist, dass wir wachsam und vorsichtig bleiben müssen, insbesondere nach dem Wutausbruch in der Europride-Zentrale, die dies ankündigen Durchführung der Veranstaltung um jeden Preis, obwohl es offensichtlich ist, dass Euro-Parader im Land des Heiligen Sava nicht gut ankamen.

Quelle: UTP

Die Herausgeber der International Family News werden die weitere Entwicklung der Veranstaltungen genau beobachten und die Leser rechtzeitig über die nächsten Schritte informieren, die mit dem ultimativen Ziel unternommen werden, dass Manifestationen wie Europride, die das traditionelle und familiäre Wertesystem und die öffentliche Moral zum Einsturz bringen, werden in Serbien dauerhaft verboten werden.