Eine bekannte mexikanische Feministin hat in einem Video zugegeben, in der Debatte um die Legalisierung der Abtreibung in Mexiko die Öffentlichkeit belogen zu haben.

Marta Lamas, eine der Gründerinnen der Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gruppe für Information über freiwillige Reproduktion; GIRE), sagt in dem Video, das eine Podiumsdiskussion über die feministische Bewegung von 2016 zeigt:

„Ich erinnere mich, dass wir Frauen damals sagten: ‚100.000 Frauen sterben durch illegale Abtreibungen.‘ Es stellte sich heraus, dass im ganzen Land 100.000 Menschen starben, Männer und Frauen, an allen Krankheiten. Wir haben die Zahlen aufgeblasen.“

„Es war ein sehr komplizierter Prozess, während dem wir viel gelernt haben“, sagt Lamas in dem Video weiter; ein Kommentar, der durch das Publikum mit zustimmendem Gelächter beantwortet wird.

Nicht nur die Abtreibungsbefürworterin Lamas in Mexiko hat gelogen, um die öffentliche Meinung zur Abtreibungsbefürwortung zu beeinflussen. Die mexikanischen Feministinnen folgen damit dem Beispiel des bekannten und mittlerweile verstorbenen US-Amerikaners Bernard Nathanson, der sich ebenfalls für die Legalisierung der Abtreibung in den Vereinigten Staaten eingesetzt hatte. Der späte Nathanson hatte sich dem Lebensschutz angeschlossen und gestanden, dass er während seiner frühen Jahre die Öffentlichkeit in Bezug auf die Anzahl der Frauen, die durch illegale Abtreibungen sterben, bewusst belogen hatte, um die öffentliche Meinung für die Legalisierung der Abtreibung zu gewinnen.

