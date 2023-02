Share on WeChat

Berichten zufolge startete die „Künstlerin“ Laur Flom das Projekt, um Harry-Potter-Fans zu „helfen“, die aufgrund ihres Eintretens gegen Transgender-Radikalismus ein Problem damit haben könnten, Rowlings Arbeit zu unterstützen. Mittlerweile hat er mindestens 30 „neu gebundene“ Bücher fertiggestellt, die er zum Verkauf anbietet.

„Das Projekt wird von ihrer Transphobie beflügelt … Ich war [ein Fan]. Als ich aufwuchs, als ich aufwuchs, war es selbstverständlich, dass du ‚Harry Potter‘ lesen würdest“, sagte er SWNS, wie Fox News berichtete.

Flom sagte, dass Rowlings „Ansichten über Leute wie mich“ einen schlechten Geschmack in seinem Mund hinterlassen hätten. „Es hat Fragen zur Ethik des Konsumierens ihrer Arbeit aufgeworfen“, sagte er und fügte hinzu, dass „der Zweck dieses Projekts darin besteht, einen sicheren Raum für Fans zu schaffen, in dem sie Trost in den Büchern finden und sich kritisch mit der Arbeit von J.K Rowling auseinandersetzen können.“

Flom kauft gebrauchte Kopien der Bücher und entfernt die Umschläge zusammen mit den Copyright-Seiten, die Rowlings Namen tragen, und ersetzt sie durch Umschläge seines eigenen Designs.

„Jedes Buch braucht offenbar etwa 12 Stunden, bis Flom neu gebunden ist – nicht mitgerechnet die Zeit, die er braucht, um die Bücher zu verpacken und an die Käufer zu schicken“, bemerkte Fox News. „Flom verkauft Berichten zufolge jedes neu gebundene Buch für etwa 170 Dollar. Für einen Satz von sieben verlangt er ungefähr 1.200 US-Dollar. Ein Teil jedes Verkaufs wird an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die der Transgender-Community dienen.“

Im Sommer 2020 J.K. Rowling sagte, dass die Transgender-Ideologie zur Auslöschung der Weiblichkeit führen könnte, wie wir sie kennen, indem sie die grundlegenden biologischen Funktionen leugnet, die Frauen von Männern unterscheiden.

„Wenn Sex nicht echt ist, gibt es keine gleichgeschlechtliche Anziehungskraft. Wenn Sex nicht real ist, wird die gelebte Realität von Frauen weltweit gelöscht. Ich kenne und liebe Transmenschen, aber das Auslöschen des Sexbegriffs nimmt vielen die Fähigkeit, sinnvoll über ihr Leben zu sprechen. Es ist kein Hass, die Wahrheit zu sagen“, twitterte sie.

Nach ihrem Post sah sich Rowling heftigen Gegenreaktionen in den sozialen Medien ausgesetzt, was die „Harry Potter“-Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Eddie Redmayne dazu veranlasste, öffentlich ihre Unterstützung für die Transbewegung zu erklären. Die Schauspieler Ralph Fiennes, der Voldemort spielte, und der verstorbene Robbie Coltrane, der Hagrid spielte, haben beide Rowling verteidigt.