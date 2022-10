Im Rahmen des 14. Weltkongresses der Familien (WCF) organisiert von der IOF und iFamNews hat Herausgeber von iFamNews und Präsident der IOF, Brian Brown, Prinzessin Gloria von Thurn und Taxis Interview.

[Ein Video des vollständigen Interviews auf Englisch finden Sie hier.]

Hier die Highlights:

***

Brian Brown: Prinzessin, Sie haben ein sehr interessantes Leben hinter sich. Sie haben Rockstars und Politiker getroffen. Ihr Leben ist ein Abenteuer und die Presse ist Ihnen gefolgt. Was wurde Ihnen von Ihrer Familie in die Wiege gelegt, um soviel Widerstandsgeist gegen den Mainstream zu besitzen?

Fürstin Gloria: Ich kann sagen, dass ich Glück habe, denn ich bin katholisch, und in einer katholischen Familie haben mir meine Eltern beigebracht, am Bett zu beten, gute Nacht zu sagen, bevor wir zu Mittag essen, und am Sonntag in die Kirche zu gehen. Das haben wir alle in der Familie gemacht. Und deshalb liegt mir die Familie am Herzen, weil ich auch sehe, dass die Familie angegriffen wird. Und weil die Familie angegriffen wird, müssen wir für die Familie kämpfen.

Brian Brown: Die Schwierigkeiten, mit denen Sie in Deutschland konfrontiert sind, sind noch größer als die Schwierigkeiten, mit denen wir in den Vereinigten Staaten konfrontiert sind. Aber Sie scheinen furchtlos zu sein. Sie sind bereit, mit der Presse zu sprechen. Sie sind sehr offen, was Ihre Ansichten angeht. Wie gehen Sie mit den Herausforderungen um?

Fürstin Gloria: Nun, es ist immer sehr wichtig, dass man, wenn man für die Familie ist, niemals diskriminiert. Gerade diejenigen, die keine Familie haben. Wir müssen sie zum Beispiel zu Weihnachten in unsere Familie aufnehmen. Wir haben beispielsweise immer jemanden mit dabei, der sonst alleine ware. Es ist ein Geschenk Gottes, eine Familie zu haben. Manche Menschen haben kein Glück und haben dieses Geschenk nicht bekommen. Sie haben nicht den richtigen Mann gefunden oder der Mann hat nicht die richtige Frau gefunden. Diese müssen Vertrauen und Geduld haben. Wenn man eine Familie will, wir der Herr einem eine Familie schenken – da braucht man keine Angst zu haben.

Brian Brown: Kürzlich haben Sie ein Bild mit Mick Jagger veröffentlicht. Sie treffen so viele bekannte Stars und Persönlichkeiten: ist es Ihnen möglich, über Ihre Überzeugungen zu sprechen?

Fürstin Gloria: Ich glaube, dass die Leute, die wirklich groß sind, wie Mick Jagger oder sogar Madonna und all diese sehr berühmten Leute, genau wissen, dass eine Familie der Schlüssel zum Glück ist. Aber manchmal sind sie Sklaven ihrer Förderer oder der Menschen um sie herum, die vielleicht eine andere Ideologie vertreten. Aber alle Menschen, mit denen ich in meinem Leben gesprochen habe, wissen, dass eine Familie das größte Geschenk Gottes auf der ganzen Welt ist, auch wenn sie auf der Bühne oder in der Politik anders reden. Wenn man mit den Menschen allein spricht, die Familie, jeder hat eine Mutter, jeder hat einen Vater, jeder liebt seine Familie. Und wenn sie keine Familie haben, dann fehlt ihnen eine Familie.

Brian Brown: In Europa scheinen Ideologien – wie die Gender-Ideologie – an Oberhand zu gewinnen. Sind Familienpolitik wie z. B. in Ungarn tragfähig und nachhaltig?

Fürstin Gloria: Nun, was ich sagen kann, ist, dass die Familie in Europa sehr sehr stark angegriffen wird. Die Regierungen wollen nicht, dass man heiratet, und sie sind gegen Kinder. Man soll schwul sein oder man soll vielfältig sein in dem Sinne, dass man gar nichts hat. Dann ist es gut, deren Meinung nach. Die grundlegende Ideologie ist hier, dass es zu viele Menschen gibt. Sie glauben, dass die Welt zu viele Menschen hat, aber das ist eine Lüge. Es gibt viele Beweise dafür, dass das Problem der Zukunft darin besteht, dass es nicht genug Menschen gibt. Und das können wir heute sehen. Die Zahl der Geburten ist zurückgegangen und nicht einmal in Indien und Afrika gestiegen. Ich lebe drei Monate im Jahr in Afrika. Und ich kann Ihnen sagen: Als ich vor 25 Jahren nach Afrika kam, hatten die Menschen im Durchschnitt 5 bis 8 Kinder. Heute haben sie im Durchschnitt zwei Kinder. In Afrika! In den Zeitungen liest man das nicht, weil man das nicht hören will. Das ist völlig verrückt. Also in Europa, ja, in Europa, müssen wir kämpfen.

Wir müssen für die Familie kämpfen. Und deshalb ist Mexiko so wichtig, denn Europa schaut auf Mexiko. Die Menschen hier lieben die Familie noch. Diese Leute haben noch Großeltern. Und man steckt seine Großeltern nicht in ein Altersheim wie in unserem Land. Wir müssen also sehr hart kämpfen und sehr viel beten.

Brian Brown: Wir sind ein wenig in Verzug, aber haben Sie noch abschließende Gedanken?

Fürstin Gloria: Ja. Ich bin so froh, dass ich bei Ihnen bin. Ich bin so sehr, sehr glücklich. Heute vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben. Deshalb möchte ich in die Kirche gehen. Ich möchte beten. Und ich habe großes Glück, denn heute zelebriert Kardinal Müller die Messe und ich habe ihn gebeten, für meine Mutter zu beten. Ich danke euch also, dass ihr hier bei mir seid. Und vielleicht werden wir alle für die verstorbenen Seelen unserer Familien beten.

Brian Brown: Vielen Dank, Fürstin!