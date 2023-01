Die Dokumentation „Dysconnected. The Real Story Behind the Transgender Explosion” gibt Erklärungen für den rapiden gesellschaftlichen Wandel in Bezug auf den Transgenderismus und weist auf die körperlichen Verstümmelungen durch Transgender-affirmative Operationen hin.

Filmemacher und Vater Don Johnson geht mit seinem anderthalbstündigen Werk der Frage nach, wie der „Transgender Tsunami“ über die letzten Jahre die ganze US-amerikanische Nation überrollen konnte: die Medizin, das Bildungswesen, die Seelsorge.

Die Dokumentation lässt dabei nicht nur Perspektiven von 18 verschiedenen professionellen gesellschaftlichen Feldern zu Wort kommen. Mit Daisy Strongin berichtet auch eine junge Frau von ihrem Leidensweg, die nach einer Gendertransition mittlerweile wieder als junge Frau lebt.

Der Film ist online in englischer Sprache für 8 € als Stream verfügbar, anbei ein Trailer.

