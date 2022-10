„Die Familie abschaffen“ ist Titel einer langen Analyse im The New Statesman von Erin Maglaque die das gleichnamige Buch von Sophie Lewis rezensiert (Abolish the family: A Manifesto for Care and Liberation).

„Die Familie ist ein schrecklicher Weg, um unser Verlangen nach Liebe und Fürsorge zu befriedigen, so die Schriftstellerin und Wissenschaftlerin Sophie Lewis. Die Lösung? Schafft sie ab,“ schreibt Meglaque.

Das zentrale Argument des Buches ist die „Befreiung der Pflege und Fürsorge“:

„Die Familie, so argumentieren Lewis und andere Abolitionisten und Feministinnen, privatisiert die Pflege. Die rechtliche und wirtschaftliche Struktur des Kernhaushalts verwandelt Liebe und Intimität in Missbrauch, Besitz und Knappheit. Kinder sind Privateigentum, rechtlich gesehen Eigentum und wirtschaftlich gesehen völlig abhängig von ihren Eltern. Die harte Arbeit der Pflege – Kinderbetreuung, Kochen und Putzen – wird versteckt und abgewertet, von Frauen kostenlos oder von Hausangestellten zu skandalös niedrigen Löhnen geleistet.“

Damit reiht sich die Autorin in die klassischen Forderungen des Marxismus und Sozialismus ein: die Verstaatlichung der Kinder.

„Die Abschaffung der Familie fordert uns auf, die Idee ernst zu nehmen, dass Kinder in der Verantwortung aller liegen – nicht nur in der der Eltern. Diese Idee hat eine lange Vorgeschichte, die Lewis in den chaotischen Geschichten der Aktivisten nachzeichnet, die versucht haben, nach einer emanzipatorischen Familienpolitik zu leben.“

Zudem läasst Meglaque weitere Extremisten zu Wort kommen, die der Familienabschaffungs-Ideologie frönen:

„In den 1960er Jahren vertrat die radikale Feministin Shulamith Firestone die Ansicht, dass die Befreiung der Frau und die Befreiung der Kinder untrennbar miteinander verbunden seien und nur durch ‚die Übertragung der Rolle des Kindergebärens und der Kindererziehung auf die gesamte Gesellschaft‘ erreicht werden könnten.“

Damals war es eine frühe LGBT-Lobby, die dasselbe forderte: „Die Schwulenbewegung organisierte 1972 eine Flugblattaktion auf dem Nationalkongress der US-Demokraten und forderte, die gesetzlichen Rechte der Eltern auf ihre Kinder aufzuheben und ‚kostenlose 24-Stunden-Kinderbetreuungszentren einzurichten, in denen Schwule und Lesben die Verantwortung für die Kindererziehung teilen können.‘“

In der Lüge leben und in der Lüge verharren scheint das gemeinsame Motte der Familien- und Erziehungsfeinde zu sein. Niemand – auch keine Kinder – dürfen aus dem Schlaf ihrer Illusion wachgerüttelt werden, durch die Tatsachen der Biologie, wie z. B. dass es nur zwei Geschlechter gibt, die Familie die beste Schule der Liebe und der Lebensvorbereitung ist und dass die Ehe zwischen Mann und Frau einzigartig und heilig ist.

Meglaque schwärmt: „Sowohl der Feminismus als auch die abolitionistische Politik fordern uns auf, uns das Unvorstellbare vorzustellen: ‚Die Welt zu verändern‘, wie die Philosophin Amia Srinivasan geschrieben hat, ‚bis zur Unkenntlichkeit‘. Eine entmutigende Aufgabe. Es ist vielleicht einfacher, im eigenen Land anzufangen; einfacher, damit zu beginnen.“