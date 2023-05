Der Einzelhandelsriese Target ist wegen der Aufnahme von “Stolz”-Artikeln, die mit dem satanischen Designer Abprallen in Verbindung gebracht werden, in die Kritik geraten. Die Kollektion, die eine Reihe von Artikeln für Kinder, Babys und Erwachsene umfasst, darunter auch transgenderfreundliche Badeanzüge, wurde seit ihrer Vorstellung kritisch beäugt. Dies löste heftige Kritik aus, unter anderem von Senator Tom Cotton (R-AR), der Target vorwarf, diese Agenda zu fördern.

Die Gegenreaktion scheint Wirkung gezeigt zu haben, denn Target hat inzwischen Artikel, die mit dem Designer in Verbindung stehen, aus dem Sortiment genommen. Zuvor wurden bei einer Suche nach Abprallen auf der Target-Website zwei Artikel angezeigt: ein T-Shirt mit der Aufschrift “Cure Transphobia Not Trans People” und eine Tragetasche mit der Aufschrift “Too Queer for Here”. Derzeit heißt es auf der Website: “Wir konnten keine Übereinstimmung für Ihre Suche finden”, was bedeutet, dass diese Artikel aus dem Angebot genommen wurden.

Während die Abprallen-Gegenstände entfernt werden, werden andere Gegenstände aus der Sammlung angesichts der anhaltenden Kritik und Boykottdrohungen weiterhin überprüft. Dazu gehören Badeanzüge für Transgender-Erwachsene mit “tuck-friendly”-Unterteilen und “lichtbindenden” Oberteilen. Nach Angaben von Reuters prüft Target diese Produkte derzeit, hat aber noch keine Entscheidung getroffen.

Diese Anpassungen folgen auf eine als “Notfall” bezeichnete Entscheidung, die prominent platzierten Pride-Abteilungen in kleinere Bereiche im hinteren Teil bestimmter Target-Filialen zu verlegen. Ein Insider verriet Fox News: “Man gab uns 36 Stunden Zeit und sagte uns, wir sollten unsere gesamte Pride-Abteilung in eine Abteilung verlegen, die nur ein Drittel so groß ist… Von der Vorderseite des Ladens bis zur Rückseite des Ladens darf man nichts an Schaufensterpuppen und keine großen Schilder haben.”