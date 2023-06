In den letzten Tagen fand Generalsekretär Jens Stoltenberg inmitten der vielen Verpflichtungen, die der Krieg in der Ukraine und die europäischen Bemühungen mit sich bringen, Zeit, ein Video anlässlich des “Internationalen Tages gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie” aufzunehmen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Nachdem der NATO-Generalsekretär vor zwei Jahren die erste Konferenz im Hauptquartier zum Thema LGBTQ+-Perspektiven im Berufsalltag organisiert hatte, ging er dieses Jahr noch einen Schritt weiter.

Fast jeder Satz der eineinhalbminütigen Rede klang so, als sei er von einem Aktivisten der großen LGBTQI+-Unternehmen geschrieben worden. “Die Stärke der Nato ist unsere Vielfalt”, sagte Stoltenberg, “deshalb ist es wichtig, über die außergewöhnliche Vielfalt unserer Menschen nachzudenken und sie zu feiern.” Denken Sie, dass es sich auf die Vielfalt der Geschichte, der Identitäten, der Kulturen (die Türkei ist Teil der NATO) und der Religionen bezieht? Sollte die Organisation eine bestimmte Identität “feiern”? Es gibt bereits viele verschiedene internationale Organisationen sowie gesamteuropäische und zwischenstaatliche Einrichtungen, die diese Aufgabe wahrnehmen. Die Aufgabe der NATO ist es, die Sicherheit zu gewährleisten. Oder doch nicht?

“Ich respektiere jedes Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft”, so Stoltenberg weiter, “und ich bin stolz darauf, mich als Verbündeten von Ihnen zu bezeichnen.” Darüber hinaus beruht Stoltenbergs Rede auf einer falschen Aussage: Wenn er erklärt, die NATO sei ein “durch Werte geeintes” Bündnis, dann beschreibt er damit eher seinen Wunsch als die Realität. In Wirklichkeit ist er durch die Geographie geeint (daher die Bezeichnung “Nordatlantik”) und weist starke Unterschiede in den Werten der einzelnen Länder auf, nicht zuletzt in Bezug auf die Anerkennung oder Nichtanerkennung von Privilegien gegenüber Homosexuellen, die Politik der freien Bildungswahl, die vorherrschenden religiösen…

Noch besorgniserregenderIn der Erklärung des Generalsekretärs, dass er jedes Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft, das im NATO-Hauptquartier und in der ganzen Welt Dienst tut, schätzt, lesen wir auf der Website von Otan/Nato, dass es in Wirklichkeit eine Diskriminierung zugunsten dieser “klassifizierten” LGBTIQ+-Mitarbeiter gegeben hat, die mehr wegen ihrer sexuellen Neigungen und Wünsche als wegen ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten geschätzt werden. Nun stellt sich die Frage, ob Otan/Nato uns vor unseren Feinden verteidigt oder ob sie uns mit LGBTQI+ Armeen angreifen wollen.