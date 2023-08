Der Mitbegründer von Wikipedia, Larry Sanger, hat die beliebte Online-Enzyklopädie für ihre linke Voreingenommenheit und den angeblichen Einfluss von US-Geheimdiensten kritisiert. In einem Interview mit dem Journalisten Glenn Greenwald erklärte Sanger, dass sich viele Redakteure an den Mainstream-Medien wie CNN, MSNBC und der New York Times orientieren. Er wies auch darauf hin, dass etwa 80 % der wichtigsten rechten Nachrichtenquellen gemäß der Wikipedia-Richtlinie als unzuverlässig eingestuft wurden, was sich auf den Inhalt und den Ton der Artikel auswirkt.

Sanger behauptete weiter, dass die politische Linke und das Establishment aktiv versuchen, Wikipedia zu kontrollieren, wobei die CIA und das FBI an der Bearbeitung der Artikel beteiligt sind. Er schlug vor, dass Nachrichtendienste Online-Plattformen wie Wikipedia für die Informationskriegsführung nutzen und einflussreiche Personen bezahlen oder ihre eigenen Talente innerhalb der Community entwickeln, um die dargestellten Narrative zu gestalten. Außerdem kritisierte Sanger, dass Wikipedia einen wissenschaftlich geprägten Standpunkt vertrete, insbesondere in Bezug auf kontroverse wissenschaftliche Themen wie die globale Erwärmung und bestimmte Medikamente.

In dem Interview wurden Beispiele für die Voreingenommenheit von Wikipedia hervorgehoben, darunter die Behandlung des Ukraine-Biden-Skandals und die Berichterstattung über die Pandemie COVID-19. Greenwald wies darauf hin, dass Wikipedia eine klare Voreingenommenheit zeigt, indem es den Ukraine-Biden-Skandal als Verschwörungstheorie brandmarkt und sich mit dem Establishment und Dr. Faucis Ansichten zu COVID-19 deckt.

Sanger sprach auch über die Rolle von Google bei der Förderung parteiischer Wikipedia-Inhalte. Er wies darauf hin, dass Google große Geldsummen an Wikipedia gespendet hat und häufig seine Artikel pusht, wodurch die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst werden könnte. Der Unternehmer Elon Musk meldete sich auf Twitter zu Wort und äußerte seine Besorgnis über die Voreingenommenheit von Wikipedia. Er deutete an, dass es ältere Medienorganisationen gibt, die offizielle Medienzitate liefern, die politisch voreingenommene Wikipedia-Seiten unterstützen.

Sangers Kritik rührt von seiner zunehmenden Desillusionierung über die Entwicklung von Wikipedia im Laufe der Jahre her. Als Reaktion darauf hat er Encyclosphere ins Leben gerufen, eine Alternative zu Wikipedia, um das zu bekämpfen, was er als linke Propaganda auf der Plattform wahrnimmt.