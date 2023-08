Der ugandische Präsident Yoweri Museveni hat die Entscheidung der Weltbank kritisiert, als Reaktion auf Ugandas Anti-LGBTQ-Gesetz neue Finanzmittel auszusetzen, und zugesagt, alternative Kreditquellen zu finden. Die Weltbank kündigte am Dienstag an, dass sie neue Finanzierungen aufgrund des strengen Gesetzes, das die Todesstrafe für bestimmte gleichgeschlechtliche Handlungen vorsieht, vorübergehend einstellen wird, da es den Werten der Bank widerspricht. Das bestehende Portfolio der Weltbank in Uganda in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar ist davon jedoch nicht betroffen.

Das im Mai in Kraft getretene Anti-LGBTQ-Gesetz wurde von lokalen und internationalen Rechtsorganisationen sowie von westlichen Regierungen scharf verurteilt. Trotz der internationalen Gegenreaktion bleibt das Gesetz im Inland beliebt. Museveni verteidigte die Position Ugandas und erklärte, das Land wolle seine Verschuldung reduzieren und werde sich nicht dem Druck ausländischer Institutionen beugen. Er brachte seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Weltbank und andere versuchen würden, Uganda mit finanziellen Mitteln dazu zu zwingen, seinen Glauben, seine Kultur, seine Prinzipien und seine Souveränität aufzugeben.

Museveni versicherte, dass Uganda, wenn es Kredite aufnehmen müsse, andere Kreditquellen erschließen könne und verwies auf die erwarteten Einnahmen aus der Ölförderung, die voraussichtlich 2025 beginnen wird. Er äußerte die Hoffnung, dass die Weltbank ihre Entscheidung noch einmal überdenken wird. Die ugandische Regierung plant, ihren Haushalt zu überarbeiten, um den möglichen finanziellen Auswirkungen der Aussetzung der Kreditvergabe Rechnung zu tragen, und das Parlament wird bald über den überarbeiteten Haushalt abstimmen.

Zusätzlich zur Aussetzung der Finanzierung durch die Weltbank verhängten die Vereinigten Staaten im Juni Visabeschränkungen für einige ugandische Beamte, und Präsident Joe Biden ordnete als Reaktion auf das Anti-LGBTQ-Gesetz eine Überprüfung der US-Hilfe für Uganda an. Dies zeigt deutlich, dass die globalistischen Eliten im Westen Länder, die von ausländischer Hilfe abhängig sind, offen erpressen und dass diese Hilfe von der Akzeptanz der LGBT-Ideologie und der Abtreibung abhängig gemacht wird, wie wir hier bereits mehrfach geschrieben haben.