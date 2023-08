Der Weltärztebund (WMA) hat vor kurzem seinen Internationalen Kodex für medizinische Ethik aktualisiert, der als Leitfaden für Mediziner weltweit dient. Während viele Aspekte des Kodex allgemein akzeptiert werden, gibt es Bedenken hinsichtlich der Änderungen, die an den medizinischen Gewissensrechten vorgenommen wurden. Die Änderungen könnten Ärzte möglicherweise dazu zwingen, Handlungen vorzunehmen, die ihren moralischen oder religiösen Überzeugungen widersprechen.

Der Knackpunkt liegt im Wortlaut des Kodex, insbesondere in Bezug auf rechtmäßige medizinische Eingriffe. Der Kodex legt fest, dass Ärzte aus Gewissensgründen diese Eingriffe nur dann verweigern können, wenn der Patient nicht geschädigt, diskriminiert oder gefährdet wird. Die Definition von “rechtmäßigen medizinischen Eingriffen” umfasst jedoch auch Verfahren wie Abtreibung, Euthanasie und Geschlechtsumwandlung, einschließlich derjenigen, die an Kindern vorgenommen werden.

Wenn Ärzte sich weigern, an Fällen mitzuwirken, die sie moralisch verwerflich finden, können sie der Diskriminierung beschuldigt werden. Dies gilt insbesondere für den Fall der Abtreibung, die in der gängigen Bioethik und der fortschrittlichen Gesetzgebung oft als eine Frage der Diskriminierung dargestellt wird. In ähnlicher Weise kann sich die Auslegung von “Schaden” oder “gefährdete Gesundheit” auch auf nicht-körperliche Folgen wie emotionales Leid oder finanzielle Folgen erstrecken, was die Möglichkeiten der Ärzte, bestimmten Verfahren zu widersprechen, weiter einschränkt.

Der Kodex verlangt von Ärzten auch, sich aktiv gegen Gesetze und Ethikregeln zu wehren, die es Ärzten erlauben, die Teilnahme an Eingriffen zu verweigern, die gegen ihr Gewissen verstoßen. Diese Bestimmung ist auf Kritik gestoßen, insbesondere von Abtreibungsgegnern und religiösen Ärzten, die befürchten, dass diese Änderungen sie aus ihrem Beruf verdrängen werden.

Die Frage des medizinischen Gewissens hat sich zu einer globalen Kontroverse entwickelt, die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen weltweit haben kann. Wenn der WMA-Kodex in Kraft tritt oder durchsetzbar wird, könnte er erhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeiten von Ärzten haben, die für das Leben eintreten und traditionell gesinnt sind, Medizin im Einklang mit ihren Überzeugungen zu praktizieren. Dies könnte das eigentliche Ziel der Änderungen am Code sein.