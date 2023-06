Der Juni wurde zum Monat des Schwulenstolzes erklärt, doch der Widerstand gegen die Gender-Ideologie und das “Woke”-Denken wächst. Warum? Denn inzwischen ist vielen Menschen überall klar, dass es sich um eine politische Doktrin handelt, die die Linke und die Liberalen durchsetzen wollen, um die christliche Kultur der westlichen Länder, die nationalen Identitäten und insbesondere die Vorstellung von Familie, Ehe und biologischem Geschlecht von Mann und Frau zu zerstören. Denn was als eine Reihe von Demonstrationen zur Förderung der “Toleranz gegenüber Homosexuellen” begann, hat sich zu etwas anderem radikalisiert: zu einer Bewegung, die die Toleranz missbraucht, um sich absolut tyrannisch, diskriminierend und intolerant gegenüber all jenen zu zeigen, die sich den “LGBTI-Privilegien” nicht unterwerfen oder sie nicht anerkennen und ihren Missbrauch bei der Sexualisierung von Kindern in den Schulen und der Förderung des Transsexualismus nicht akzeptieren. Natürlich sind die Eltern die ersten, die reagieren, und einige Beispiele können uns helfen und uns in dem Glauben an den “guten Kampf” bestärken, den wir alle zu führen haben.

Erstens: Der Dokumentarfilm “What is a Woman?” von Matt Wash, der die falschen Argumente der Gender-Ideologie entlarvt, wurde bereits über 170 Millionen Mal angesehen. Der Kommentar von Twitter-Besitzer Elon Musk, dass “alle Eltern diesen Dokumentarfilm sehen sollten”, wurde über 85 Millionen Mal aufgerufen. Wir müssen diesen Film und diesen Kommentar verbreiten, damit der gesunde Menschenverstand siegt und der Mut zurückkehrt.

Laut einer aktuellen Umfrage von Rasmussen Reports in den USA sind mehr als sieben von zehn Befragten (71 %) der Meinung, dass es nur zwei Geschlechter gibt: Männer und Frauen. Nur 23 % sind dagegen, während 6 % es vorzogen, sich nicht zu äußern”. Aus ideologischer Sicht unterstützt eine große Mehrheit der Republikaner (83 %) diese Aussage. Nahezu sieben von zehn Demokraten (67 %) befürworten sie ebenfalls, wobei 47 % ihr stark zustimmen und 53 % eher zustimmen. Eine weitere von Rasmussen Reports gestellte Frage war, ob Schulen und Lehrer Schüler über die sexuelle Identität unterrichten sollten: sechs von zehn Amerikanern (60 %) sind dagegen. Das Nein wurde von 75 % der Republikaner und 44 % der Demokraten unterstützt. 26 % sprachen sich dafür aus und 14 % zogen es vor, nicht zu antworten. Mehr als die Hälfte der Befragten (59 %), darunter 70 % der Republikaner und 54 % der Demokraten, lehnen hormonelle Behandlungen zur Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen ab. Diese Zahlen zeigen uns, dass wir in diesem Kampf nicht allein sind. Wenn wir uns gegen die gefährlichen Torheiten der tyrannischen Doktrin des “Gender” stellen, werden uns viele andere unterstützen und wir können der verheerenden Tragödie von heute ein Ende setzen.

Drittens: Laut dem Twitter-Account @EndWokeness (Ende des wachen Denkens) funktioniert der Boykott gegen Unternehmen, die ihre Produkte durch Propaganda der Gender-Ideologie bewerben. Die am meisten betroffenen Unternehmen sind die Brauerei Budweiser, das Geschäft Target, Disney, das Baseballteam Dodgers und das Bekleidungsunternehmen North Face. Der Boykott steht unter dem Motto “Wer wach wird, geht pleite”. Der Schriftsteller Mike Gonzalez, Autor des Buches “Black Lives Matter: The Making of a Neo-Marxist Revolution”, hat Recht, wenn er sagtWenn Sie dachten, Sie könnten diesen Angriff auf Ihre Lebensweise ignorieren, haben Sie sich getäuscht. Wenn Sie dachten, die “Kulturkriege” seien für andere, denken Sie noch einmal nach. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder man gibt auf oder man bekämpft das Böse mit aller Kraft.

Viertens: Der wache Wahnsinn. Wenn das “wache” Denken nicht bekämpft wird, wird es sich weiter radikalisieren, bis hin zum Wahnsinn, wie der Fall von Logan Brown zeigt, einer biologischen Frau, die sich die Brüste abschnitt, männliche Hormone nahm und sich selbst zum Mann erklärte. Und als sie schwanger wurde, gab sie Glamour-Magazinen und Zeitungen auf der ganzen Welt begeisterte Interviews, in denen sie sagte, dass sie oder “er” der Beweis dafür sei, dass Männer schwanger werden können. Sie haben richtig gelesen, eine Frau, die sich selbst als Mann bezeichnet, wird schwanger und winkt in alle Winde, dass Männer schwanger werden können. Ist dies nicht der unwiderlegbare Beweis dafür, dass wir uns im totalen Wahnsinn befinden und dass die “Wake-Doktrin” und LGBTI nichts anderes ist als die größte und dramatischste Geisteskrankheit, die jemals die ganze Welt befallen hat? Nun, wir können und dürfen nicht vergessen, dass die einzige wirkliche “Opposition” gegen die unterdrückerische Macht, die uns umgibt und behauptet, auch die Generation unserer Kinder zu opfern, das “Leben in der Wahrheit” ist, es ist die “Macht der Ohnmächtigen”, die Vaclav Havel mit seinen Freunden gelebt und die Lüge des unterdrückerischen und verlogenen Totalitarismus des Sowjetkommunismus zerstört hat.