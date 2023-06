Das Leben frisst uns auf. Wir leben schnell, mit vielen Zielen, vielen Herausforderungen, vielen tatsächlichen oder geschaffenen Bedürfnissen, mit vielen Verpflichtungen und vielen Plänen.

Der Tag vergeht wie im Fluge und die Nacht bricht herein, und manchmal stellen wir fest, dass wir keine Zeit gefunden haben, zu beten oder zur Messe zu gehen oder uns um jemanden zu kümmern, der einsam ist, oder zu dem von der Gemeinde organisierten Vortrag zu gehen oder zur Vorstellung des Buches, das von der Person geschrieben wurde, die Ihnen so sehr geholfen hat.

Wir sind sehr beschäftigt, wir haben nicht genug Zeit. Aber die Sache, die unsere Zeit in Anspruch nimmt, ist nicht das Leben. Das Leben ist “die andere Sache”, für die wir keine Zeit haben.

Das Leben besteht darin, seine Eltern anzurufen, einen Freund im Krankenhaus zu besuchen, seiner Schwester einen Gefallen zu tun, den Tag mit einer Messe oder einer Gebetszeit vor dem Tabernakel zu beginnen. Das ist das Leben, der Rest ist Verschwendung. Natürlich müssen Sie arbeiten, aber der Tag hat mehr Stunden, und es liegt an Ihnen, sie gut zu nutzen.

Ein Leben ohne Zeit zum Lieben ist gar kein Leben.

Fasten, Gebet und Almosengeben. Prüfen Sie, ob das Fasten von überflüssigen Dingen Ihnen beim Almosengeben an Ihre Mitmenschen und beim Beten helfen kann.

Sehen Sie, wie viel Zeit Ihnen die Welt, der Teufel und das Fleisch stehlen.

Es stimmt, dass wir nicht immer alles tun können, was wir tun sollten oder möchten, aber wir können Gott in unseren Zeitplan einbeziehen, so wie wir das Essen oder Duschen einbeziehen. Und wir können jeden Tag eine Sache für die Liebe tun, einen Besuch, einen Anruf, eine Begleitung oder eine Hilfe.

Martas und Marias. Und wir sind immer noch nicht in der Lage, den besten Teil zu wählen.

Die Tage ziehen an uns vorbei, voll von Dingen und Geschäftigkeit, und in Wirklichkeit sind sie leer und hohl. Und die Monate und die Jahre… und am Ende “werden wir in Liebe geprüft”, wir werden unsere Hände zeigen müssen und vielleicht werden sie ganz leer sein.