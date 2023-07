Wir übertragen den zweiten Teil des Interviews von Dr. Miša Đurković für die Zeitschrift Pečat. Den ersten Teil können Sie HIER lesen . Redaktion des Portals IFamNews

Trotzki und Stalin waren in ihrer Haltung gegenüber der Familie radikal gegensätzlich. Was verursachte die ideologische und praktische Divergenz in der Interpretation des marxistischen Erbes? Wie war Trotzkis Haltung?

Trotzki sagt, dass sie den Familienherd zerstören und die alte Familie durch eine neue ersetzen – wenn nicht sogar abschaffen – wollten. Als Teil des Thermidore sieht er die Rückkehr privater Küchen und privater Wäschereien, die er verständlicherweise verurteilt, obwohl er zugibt, dass die Folgen in Gemeinschaftswäschereien katastrophal waren, dass Wäsche gestohlen, zerrissen und nicht richtig gewaschen und gelagert wurde. Wir haben nicht nur Schweine, sondern auch Hühner weggenommen, sagt er, um den Menschen klarzumachen, dass Nahrung nur in Sammelzentren und -diensten zu finden ist. Trotzki sieht in der Rückkehr von Töpfen und Pfannen in die Familie eine große Niederlage der Revolution.

Trotzki erkennt auch das Scheitern des zweiten Teils seines Programms an, die Betreuung der Kinder dem Staat zu übertragen. Die Kindergärten erwiesen sich als schlecht, so dass wohlhabende Arbeiter ihre Kinder nicht aus dem Haus schicken wollten und sich lieber von Babuschkas betreuen ließen. Trotzki beobachtet, dass die Prostitution floriert, was er auf die Rückkehr der Waren-Geld-Beziehungen und die Stabilisierung des Rubels zurückführt. Besonders betroffen war er jedoch von der Abschaffung des Rechts auf Abtreibung im Jahr 1936 . Nämlich die Russische Sowjetrepublik im Jahr 1920 war das erste Land der Welt, das das Recht auf Abtreibung zuließ, was zu einer Flut von Abtreibungen im Land führte. Susan Gorse Solomon hat einen guten Überblick über die Rezeption dieser Maßnahme in den zwanziger Jahren aus der Sicht der Ärzteschaft und die Art und Weise gegeben, wie sie seit 1927 umgesetzt wurde brachte das Argument über die schädlichen Auswirkungen der Abtreibung auf die demografische Entwicklung wieder in Umlauf. Dies war einer der Hauptgründe, warum Stalin nach Kollektivierung, Gulagisierung und dem großen Leid der Bevölkerung in Russland und der Ukraine Anfang der dreißiger Jahre die Verabschiedung eines neuen, weitaus restriktiveren Familiengesetzes in der UdSSR anordnete.

Trotzki behauptet, dass diese Rückkehr des Abtreibungsverbots ein gegen Frauen gerichtetes Gesetz sei. Die Revolution, sagt er, müsse die Ursachen beseitigen, die eine Frau zu einer Abtreibung zwingen (als ob sie angeblich nur wirtschaftlicher Natur wären), und nicht wie ein Gendarm Frauen daran hindern. Aber er sieht die allgemeine Bewegung der Rehabilitation der traditionellen Familie, die gleichzeitig stattfindet, wenn auch der Rubel rehabilitiert wird. Für das Familienrecht in der UdSSR führt er aus, dass es zahlreiche Elemente aus dem westlichen bürgerlichen Recht übernommen habe. Trotzki sieht die Wiederherstellung der Familienautorität, den Respekt vor der Hierarchie und den Ältesten in der Familie, denn damit werden, stellen Sie sich vor, die Kinder diszipliniert. Wir, sagt er, versuchten, die Kinder völlig von der Familie und von den alten Moralvorstellungen zu trennen, indem wir ihnen beibrachten, ihre Väter als Verräter oder Alkoholiker zu brandmarken. Stalins Thermidor, sagt er, stellt die Familie wieder her, führt Strafen für das Aussetzen von Kindern ein und ermöglicht gleichzeitig die Wiederherstellung der Autorität der Religion.

Gab es trotzkistische Prozesse auch in anderen kommunistischen Ländern?

Es sollte erwähnt werden, dass die Chinesen in der Zeit von 1958 bis 1961 ein ähnlich grausames Experiment hatten. unter Maos „Großem Sprung nach vorn“-Programm, das Massenhunger und Kannibalismus verursachte. Ohne private Familienplanung im Zusammenhang mit der traditionellen Familie würden nämlich Reis und andere Lebensmittel, die eigentlich ein Jahr reichen sollten, innerhalb von drei Monaten verzehrt, verbraucht und geplündert werden und es dann zu einer schweren Hungersnot kommen. Als sie die Ergebnisse ihres utopischen Handelns sahen, erlaubten die chinesischen Führer, dass das System der Ernährung, Essenszubereitung und -planung auf die natürliche Familienebene zurückkehrte.

Wie hat der queere Kommunismus im Westen dort weitergemacht, wo Trotzki aufgehört hatte?

Noch vor einem halben Jahrhundert wurde homosexuelles Verhalten als Krankheit behandelt. Nach 1969 und der Angriff von Homosexuellen auf die Polizei in Stonewall, New York, und die ersten Schwulenparaden, mit denen dies gefeiert wurde, insbesondere nach der problematischen Entscheidung der American Psychiatric Association aus dem Jahr 1973, in dem Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen wurde, entwickelte sich dieses Verhalten zu einer Art Lebensstil, einem Wertemodell mit all der Ideologie, die sich daran anschließt und die heute an allen amerikanischen Universitäten vorherrscht.

Die Verbreitung der Schwulenideologie unter dem Deckmantel des Kampfes für vermeintlich bedrohte LGBT-Rechte hat seit Anfang der neunziger Jahre einen besonderen Aufschwung erhalten, als diese Ideologie de facto den Raum der Populärkultur eroberte und in Filmen, populärer Musik und insbesondere Fernsehserien herrschte. die ehemalige Bastion traditioneller Familienwerte. Wie wir wissen, gibt es sehr starke Nichtregierungsorganisationen, die Trends beim Anteil von LGBT-Charakteren überwachen, die in den sogenannten Mainstream-Fernsehserien mit den meisten Zuschauern vorkommen. Wehe, wenn Sie Serien produzieren, in denen es nicht genug solcher Charaktere gibt: Die oben genannten Organisationen stellen Sie auf den Pol der Schande, und dann laufen die Werbetreibenden trotzdem davon.

Das Zentrum des Queer-Kommunismus liegt in den USA. Alle Machtbereiche in Amerika, einschließlich der Spitze der linken politischen Elite dieses Landes, sind an dieser massiven Befürwortung der „Ausweitung der Rechte Homosexueller“ beteiligt. Joseph Biden ist die Speerspitze der Verbreitung queer-kommunistischer Ideen und Praktiken. Woher kommt das?

Wie Sie wissen, widmete Barack Obama in seiner zweiten Antrittsrede der Verteidigung der Rechte der LGBT-Bevölkerung einen großen Raum, Stonewall wurde zu einem Ort von historischer Bedeutung befördert (jetzt kommt er wie Gettysburg!) und das Außenministerium ging am weitesten. die während der Regierungszeit von Hillary Clinton die Doktrin vertrat, auf deren Grundlage der Schutz der Rechte Homosexueller eine legitime Grundlage für alle Arten von US-Interventionen gegenüber einem Land wird, in dem sie als bedroht eingeschätzt werden. Daher sind die USA bereit, diplomatisch, durch Wirtschaftssanktionen und sogar militärisch einzugreifen, um die Rechte dieser Bevölkerung zu schützen, zu verteidigen und zu fördern.

Wir haben hier nicht den Platz zu erklären, wie es dazu kam und warum die herrschenden Teile der amerikanischen Gesellschaft fast einseitig die Homosexuellen-Agenda gegen den Willen der Mehrheit der Amerikaner fördern. In den letzten zwanzig Jahren wurden nämlich in der Öffentlichkeit und im verfassungsrechtlichen System regelrechte Kulturkriege, heftige Debatten und Kämpfe um dieses Thema geführt. In der Regel stellte sich heraus, dass dort, wo es einfachen Menschen gelang, für ein Referendum zu kämpfen, die Mehrheit deutlich ihren Willen zum Ausdruck brachte, die Ehe als die Verbindung von Mann und Frau zu definieren. Auch auf der Ebene der gesetzgebenden Körperschaften einzelner Staaten wurden meist ähnliche Entscheidungen getroffen, die die Legalisierung der Homo-Ehe ablehnten. Aber überall drängte die Elite diese Angelegenheit vor die Gerichte, die die Legalisierung der Homo-Ehe durch de facto legale Gewalt und eine Art Justizdiktatur einleiteten. Dieser Prozess endete mit dem Urteil aus dem Jahr 2015. Aber die Aufhebung des Roe v. Wade-Urteils nach fast einem halben Jahrhundert deutet darauf hin, dass es Hoffnung für die im Obergefell-Urteil geregelte Angelegenheit gibt.

Konservative neigen zu dem Schluss, dass das einfache Volk in Amerika immer weniger das Recht hat, über irgendetwas zu entscheiden, weil sein Leben von „jemand von oben“ reguliert wird, der ihm das Recht verweigert, an seinen Traditionen, seinem Erbe und seinen Werten festzuhalten. Gibt es Hoffnung auf eine gesellschaftliche Erneuerung christlicher Werte?

Die antichristliche linksliberale Elite drängt der Welt durch Medien, Politik, Universitäten, Justiz und Populärkultur gewaltsam ihr Weltbild auf und unterdrückt den christlichen Traditionalismus. Professoren wissen nicht mehr, wie sie jemanden ansprechen sollen. In Amerika gibt es eine Situation, in der der Professor die Studenten in der ersten Klasse fragt, wie er sie ansprechen soll. Oft mit „sie“, weil sie ihre pluralistische Persönlichkeit respektieren müssen. Heute muss man sich diese Vielfalt nicht nur aneignen, sondern sie wird auch zum Persönlichkeitsmodell. Deshalb muss man heute alles respektieren, was einst abnormal war und aus psychologischen Gründen Schizophrenie genannt wurde, weil es zum Modell wird. Ich habe von unseren Leuten, die dort leben, gehört, dass 14- bis 15-Jährige LGBT-Abteilungen und Diversity-Learning-Abteilungen besuchen …

Welche Folgen hat das für unseren Planeten?

Die Welt, in der wir leben, die westliche Welt im weiteren Sinne, wird je nach Wertesystem und Demografie, die der beste Indikator ist, auch auf die anderen Enden, auf die östliche Welt, gebrochen. Wir haben eine Situation, in der asiatische Länder, die die Populärkultur aus unserer Welt übernommen haben, ein Minus bei den Geburtenraten erreicht haben. Nehmen wir an, Südkorea hat die schlechteste Geburtenrate, sie liegt bei 0,5, und das geschieht rasend schnell, es werden immer weniger Kinder geboren. In Italien liegt die Rate bei 1,1, was nicht nachhaltig ist, und sie erreicht auch unsere kleineren Gemeinden, dort gibt es viel mehr Hunde als Kinder, um die sich Menschen kümmern. Selbst in der arabischen Welt ist dieser, wie man sagt, fruchtbare Übergang vorbei. Sogar im Iran ist die Geburtenrate gesunken, was unvorstellbar ist, weil das Land ein Symbol für Geburtenraten war, aber es gibt jetzt auch eine tiefe Spaltung unter ihnen, weil ihre Promi-Welt zunehmend mit den Hunden spazieren geht. Die Geburtenraten sind während der Corona-Krise weiter gesunken… Diese Geschichte verbreitete sich überall, außer in Afrika. Nur in Afrika werden Kinder noch so groß gemacht wie früher, wo die Menschen große und zahlreiche Familien haben, und dank all dieser Phänomene haben wir eine große Ungleichheit, und die Frage ist, wo wir leben werden und ob ganz Europa dem ähneln wird Libanon in 20 Jahren in den 1980er Jahren, als es einen starken Anstieg der muslimischen Bevölkerung gab, der zu einem Kampf um die Umverteilung politischer Macht und Ressourcen und einem anhaltenden Bürgerkrieg führte.

Wie sehen Sie die Situation in Serbien nach den schrecklichen Verbrechen in der Schule in Belgrad und in den Dörfern in der Nähe von Mladenovac? Haben sich nicht auch in unserem Land die „westlichen Werte“ durchgesetzt, die zu dem führten, was Bischof Nikolay und Pater Justin als „kulturellen Kannibalismus“ bezeichneten?

Im Jahr 2016 habe ich über Reality-Programme in Serbien geschrieben und erinnern wir uns an diese Worte, denn wie viele andere Kollegen habe ich klar angekündigt, was die Konsequenzen sein würden: „Was sind das für Programme?“ Dabei handelt es sich um Formen, die primitivste, instinktive Verhaltensweisen fördern und meist auf der Darstellung von verbaler und körperlicher Gewalt einerseits und Sex verschiedenster Art andererseits basieren. Doch für solche Laborprogramme, die auf den Postulaten der Experimentalpsychologie basieren, gilt die klassische Regel, dass die Grenzen ständig und mit zunehmender Geschwindigkeit verschoben werden müssen. Als diese Sendungen begannen, zeigte das große Ereignis den ersten Hinweis auf Geschlechtsverkehr. Nur wenige Jahre später wird bereits am ersten oder zweiten Sendeabend Geschlechtsverkehr gezeigt. Anschließend wird den Zuschauern immer mehr davon gezeigt, so werden Partnerwechsel, homosexuelle Beziehungen, Andeutungen von Gruppensex usw. eingeführt. Auch die Gewalt muss eskalieren, so dass neben der Regel, literweise Alkohol mitzubringen, auch Beleidigungen aller Art schlimmer werden müssen und auch Schlägereien, Prügel und sogar Blutvergießen zum erwarteten Inhalt der Sendung geworden sind. Die Brutalität, der Primitivismus und die Gewalt dieser Programme lassen sich zwangsläufig auf die Straße übertragen. Wer dieses unaufhörliche Geistesverbrechen ermöglicht, erzeugt direkt Gewalt, Krankheit und Böses und schüttet es in die Gesellschaft aus. Das Schlimmste ist, dass alles illegal ist. Es genügt ein Blick auf das Rundfunkgesetz, nämlich dessen Artikel 19, der sich mit dem Jugendschutz befasst, und Artikel 68, der die allgemeinen Pflichten der Rundfunkveranstalter in Bezug auf den Programminhalt vorschreibt. Es sieht vor, dass Rundfunkveranstalter Inhalte ausstrahlen müssen, die zur Hebung des allgemeinen kulturellen und kognitiven Niveaus der Bürger beitragen (Punkt 4), und dass sie keine Sendungen ausstrahlen dürfen, deren Inhalt die körperliche, geistige oder moralische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen kann, und dass sie keine Sendungen ausstrahlen dürfen ein Programm, das Gewalt … und andere Formen kriminellen Verhaltens unterstützt und betont (Punkte 5 und 6). Darüber hinaus gibt es einen Verhaltenskodex für Rundfunkveranstalter, auf dessen Grundlage es auch problemlos möglich wäre, solche Sendungen abzusagen oder zunächst auf die Ausstrahlung nach Mitternacht umzustellen.“

Nichts von dem, was ich sowohl auf wissenschaftlicher Grundlage als auch auf gesundem Menschenverstand vorschlug, wurde akzeptiert. Und da sind wir.

Welche Zukunft sehen Sie für Serbien?

Kürzlich habe ich in einer Kolumne versucht auszurufen, dass es so nicht weitergehen kann, aber unsere Schreie erreichen niemanden, weil unsere politische Elite nichts anderes kennt als das, was sie in den letzten Jahrzehnten getan hat. Ich habe darauf hingewiesen, wie sich das Wertesystem verändert, in dem Kinder dem ausgelöschten Raum zwischen den beiden Satanismen, dem Reality-TV und dem I-D-J- Fernsehen, ausgesetzt werden, und wie der Brüsseler Queer-Kommunismus uns ein Modell liefert, in dem es wichtig ist, verwöhnt zu werden So schnell wie möglich mit möglichst wenig Aufwand. Und das kann nur durch Kriminalität oder Politik erreicht werden. Besonders überwältigt mich das schreckliche Gefühl, dass meine Familie und ich, so wie wir sind, in diesem Land ein Ärgernis oder ein Überschuss sind, weil wir versuchen, uns an einen anderen Kodex zu halten. Meine Eltern haben mich nämlich dazu erzogen, ehrlich, moralisch und fleißig zu sein, mein Land zu lieben und dafür zu kämpfen, höflich und verantwortungsbewusst zu sein, nicht zu stehlen, Menschen zu respektieren und ihnen zu helfen und, was würden sie sagen, über allem zu stehen ein guter und fleißiger Mensch. Meine Frau und ich versuchen, das gleiche Modell an unsere Kinder weiterzugeben. Aber wir merken immer mehr, dass wir deshalb große Probleme haben und dass unser Land bzw. das, was es heute ausmacht, am häufigsten gegen uns arbeitet. Viele Menschen kontaktieren mich mit großen Problemen, die sie sehen und nicht wissen, wie sie sie lösen können. Wenn Sie hier leben wollen, müssen Sie sich daran gewöhnen und verstehen, dass Sie bei jedem Schritt auf verschiedene Hindernisse stoßen und leiden werden, gerade weil Sie für dieses Land und für einige Ideale kämpfen. Von der Beschimpfung durch die halbe Welt bis zur Belästigung durch Beamte. Aber jetzt habe ich ein größeres Problem: Wie kann ich Kindern beibringen, sich daran als etwas Normales zu gewöhnen und ihr Land zu lieben, das gegen sie arbeitet? Ich hatte die Kraft und den Willen, trotz allem hier zu bleiben und gegen die Windmühlen zu kämpfen. Aber ich habe immer weniger Kraft, Kindern beizubringen, sich zu einem solchen Schicksal zu verurteilen und es als normal zu akzeptieren. Und ich fürchte, dass es von uns immer mehr solche gibt.