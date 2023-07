Ende 1918 Die Bolschewiki entkriminalisierten auch Homosexualität, so dass sie in den Sowjetrepubliken Russland und der Ukraine legal wurde, interessanterweise jedoch nicht in anderen Sowjetrepubliken, von denen einige in den zwanziger Jahren antihomosexuelle Gesetze erließen. Bis 1933, Homosexualität blieb in diesen beiden Republiken ein gesetzlicher Bestandteil der Sexualität und als Teil der allgemeinen Wiederherstellung der traditionellen Familie, Stalin im März 1934 durch die Änderung des Strafgesetzbuches wurde homosexuelles Verhalten für Männer erneut unter Strafe gestellt und eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren eingeführt

„Zerstörung und Widerstand: Osteuropa gegen den Brüsseler Queer-Kommunismus“ ist der Titel von Miša Đurkovićs neuestem Buch, erschienen bei Katena Mundi , das sich mit alltäglichen Themen unserer Realität beschäftigt. Der Autor führt die Themen und Probleme, die er in den Werken „Rechtes Denken im 20. Jahrhundert“ behandelt hat, fort und entwickelt sie weiter Jahrhundert“ und „Krieg um die Familie in Serbien“.

Die erste Hälfte des Buches befasst sich mit familienfeindlichen Ideologien: Verfassungskämpfe um die Definition der Familie, Konflikte um die Ratifizierung der Istanbul-Konvention , der Kampf für die Rechte religiöser Menschen, Gender Mainstreaming und Transhumanismus werden behandelt. Der zweite Teil ist den Fragen der internationalen Beziehungen und der Dialektik der äußeren Zerstörung gewidmet, wobei die Mechanismen erkannt werden, durch die sie erfolgt, und das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Widerstands geschärft wird. Es gibt Kapitel über die Transformation der internationalen Beziehungen, wenn Digitalisierung und Migration zu geopolitischen Instrumenten (Waffen) werden, dann über die Versuche von Orban und Kaczynski, Bündnisse im Westen zu bilden, eine Analyse des Einflusses externer Faktoren im Prozess des Zerfalls Jugoslawiens usw sowie zwei Kapitel über das Schicksal Serbiens. Die eine bezieht sich auf die Bilanz vom 5. Oktober 2000, erstellt nach 30 Jahren seit der Einführung des Pluralismus und 20 Jahren seit den Änderungen vom 5. Oktober, und die zweite zeigt, wie Brüssel direkt am meisten für die Unterdrückung des politischen Pluralismus, der Rechtsstaatlichkeit, verantwortlich ist , liberale Demokratie und all diese wirklich westlichen oder europäischen Werte, an die wir einst als Opfer des Kommunismus geglaubt haben.

Đurković beweist, dass Brüssel jeden Versuch, eine liberal-demokratische Gesellschaft auf der Grundlage von Rechtsstaatlichkeit, freiem Unternehmertum und Antimonopolsystem aufzubauen, auf werthaltiger und praktischer Ebene direkt zunichte gemacht hat. Sogar ihr Diskurs verändert sich in Richtung Autoritarismus und einer Art Neokommunismus, der vor allem in der akademischen Welt die Form eines brutalen Totalitarismus annimmt. Das Thema unseres Gesprächs ist: Wie sind wir dazu gekommen? Wie kam es nach dem Kommunismus von Lenin und Trotzki zum queeren Kommunismus?

Die Grundthese Ihres Buches ist, dass der Queer-Kommunismus in Osteuropa als Ersatz für den traditionellen Kommunismus entstand. Worum geht es?

– Die Osteuropäer waren schockiert über das Wertesystem und die Ideologie, die sie als dominant empfanden und die die Europäische Union tatsächlich trugen. Die Ideale der Rechtsstaatlichkeit, der Rechtsgleichheit, der allgemeinen Freiheit, des Schutzes der Privatsphäre, der Religionsfreiheit, des Anstands, der Moral, der unideologischen Bildung, des konstruktiven Nationalismus und anderer, von denen sie träumten, verschwinden schnell und werden durch etwas Fremdes ersetzt Kombination von Werten und Ideologien, in denen sie etwas älter sind und der ideologisch intelligentere, leicht erkennbare Trotzkismus, der sich zugegebenermaßen als „Liberalismus“ ausgab.

Leute wie Klaus, die sich mit dissidenter antikommunistischer Literatur und den Klassikern des westlichen liberalen Denkens auskennten, empörten sich über Versuche, diese neue Gruppe von Antiwerten als Liberalismus darzustellen. Als ob es nicht genug wäre, dass ausländische Konzerne in diesen Bereichen größtenteils versuchten, sich monopolistisch zu verhalten, begann das gesamte Bildungssystem, den Befehlen des Feminismus und der LGBT-Ideologie zu folgen.

Dieses neue Paradigma erwies sich trotz allem, was den Osteuropäern am Herzen lag, als weitaus gefährlicher als der alte Kommunismus. Zunächst wurde ihnen beigebracht, dass die Ära der Souveränität und der Nationalstaaten in dem Moment vorbei sei, in dem sie hofften, endlich ihre eigenen freien Nationalstaaten zu bekommen. Dann erklärten sie ihnen, dass das Christentum veraltet und überholt sei, dass es eine echte Modernisierung und Emanzipation verhindere und dass auch es sich in sich selbst modernisieren und neue Werte akzeptieren müsse, wie es die Kirchen im Westen zunehmend tun.

Indem sie ihre Arbeitsmärkte für Millionen Osteuropäer öffneten, zogen sie große Teile der Bevölkerung ab, meist junge, vitale und gebildete, was zur Entleerung großer Teile dieser Länder führte. Andere Prozesse, die sie gesetzlich förderten, führten zur Zentralisierung und Bündelung des Kapitals, aber auch der Bevölkerung in einem großen Zentrum. Gleichzeitig förderten sie durch Bildungsreformen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch durch die Populärkultur eine Ideologie, die die Geburt und den Wert des menschlichen Lebens leugnete, und in der Folge befanden sich viele der genannten Länder in drei Jahrzehnten in einer weitgehenden Schieflage ihrer Bevölkerung entleert und somit anfällig für die Invasion von Einwanderern. Im Jahr 2015 Sie sahen, dass Brüssel genau das wollte: Millionen von Einwanderern, die aus völlig unterschiedlichen Klimazonen, Kulturen und Religionen stammen, auf ihren leeren Flächen anzusiedeln.

Wenn es um die Zerstörung einer Familie geht, ist das ein langer Prozess. Es schien unmöglich, es zu zerstören, aber wir sind an dem Punkt angelangt, an dem der Zusammenbruch der Familie West am Horizont steht. Wie verlief der „lange Marsch“ der familienfeindlichen Kräfte?

– Heute ist es in konservativen Kreisen bereits üblich geworden, Gramscis berühmte Erklärung für das Scheitern der kommunistischen Revolution in Italien und im Westen zu zitieren. Bekanntlich wies er in seinen „Gefängnis-Notizbüchern“ darauf hin, dass die gesamte westliche Welt zutiefst von zwei Jahrtausenden Christentum durchtränkt sei. Daher wurden alle gesellschaftlichen Institutionen, Phänomene und vor allem die allgemeine Kultur- und Werteatmosphäre damals von der christlichen Religion begründet und geprägt. Natürlich spiegelte sich all dies in der Familie wider und brach sich.

Toronto „Pride“, der Kampf von LGBT-Menschen für Rechte und Sichtbarkeit. Quelle: Twitter.

Die traditionelle, patriarchalische Mehrkindfamilie war die Grundlage westlicher Gesellschaften und Zivilisationen. Es handelte sich um eine Vereinigung eines Mannes und einer Frau zur Geburt und Erziehung von Kindern, verbunden durch Glauben, Liebe und gegenseitigen Respekt, eingebunden in eine größere religiöse, soziale und später staatliche Gemeinschaft. Gleichzeitig war die Familie fast bis ins 20. Jahrhundert auch die wirtschaftliche Grundeinheit Jahrhundert wurden die meisten Produktions- und Wirtschaftsaktivitäten unter der Schirmherrschaft des Familienhaushalts durchgeführt.

Zur westlichen Tradition gehörte, die Familie als einen Bereich der Privatsphäre zu respektieren, in den sich der Staat nicht einmischen sollte. Der Mann vertrat die Familie im öffentlichen Raum und war für die Ernährung und Versorgung der Familie zuständig, während die Frau die Grundlage des Innenlebens im Haus war und sich um die Kinder, die Ernährung und die allgemeine Organisation des Familienlebens kümmerte Haus. Das Einfamilienhaus war lange Zeit ein ausgesprochen funktionaler Ort, an dem nicht nur gelebt, sondern auch zahlreiche Aufgaben erledigt wurden, von der Landwirtschaft über die Kindererziehung bis hin zur Altenpflege usw. Die Frau befand sich in einer finanziell und rechtlich untergeordneten Position, war jedoch in den von ihr übernommenen Funktionen und Rollen dominant. Dieses System hatte die Eigenschaft, Ehepartner dazu zu ermutigen, ihre Probleme selbst zu lösen und die gegenseitigen Beziehungen als eigenständiges Universum zu entwickeln, während der Staat heute dazu tendiert, sich in jeder Hinsicht in die Familienbeziehungen einzumischen und zu versuchen, sie zu diktieren und zu regulieren.

Doch die Familie schien trotz des Staatsstreichs der antichristlichen Eliten Widerstand zu leisten?

– Auch in einer Zeit, in der der Prozess der sogenannten Frauenemanzipation stark in Gang gesetzt wurde und Frauen verschiedene öffentliche und politische Rechte erhielten, überlebte das traditionelle Familienmodell, solange die faktische christliche Moral aufrechterhalten und als Wertesystem durch verschiedene Poren weitergegeben werden konnte der Gesellschaft. Dies wird z.B. durch der deutliche Widerstand der Menschen in der UdSSR (insbesondere auf dem Land) gegen die nach der Oktoberrevolution eingeführten neuen Systeme sowie erhebliche periodische Wiedergeburtswellen stehen in der Regel in engem Zusammenhang mit der Erneuerung der Bedeutung der Religiosität in der Öffentlichkeit, wie es in den 1940er und 1950er Jahren in Amerika der Fall war.

Hervorzuheben ist, dass die Familie auch als wirtschaftliche Grundzelle der Gesellschaft verstanden wurde: eine Institution, die in erster Linie Wirtschaftsbeziehungen und Wirtschaftsethik finanziert, von der Erstgeburt über Genossenschaften bis hin zu Privatunternehmen – als ein Raum, in dem ein Kind lernt, mit Geldern umzugehen, arbeiten und helfen, plant, erwirbt Pflichtbewusstsein, Führung, Solidarität usw. In den letzten zweieinhalb Jahrhunderten wurde dieses Modell jedoch zum Gegenstand direkter Angriffe verschiedener interessierter Ideologien, Bewegungen und Akteure. Daher stellten fast alle Formen konservativen und rechten Denkens dieser Zeit die Bewahrung der traditionellen Familie in den Mittelpunkt ihrer Interessen und Programme. Religion und die Institution Familie (zusammen mit Wert-, Autoritäts- und Moralfragen) sind im Wesentlichen die beiden Hauptstreitthemen der Moderne.

In dem Buch „Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control“ argumentiert der amerikanische Kulturwissenschaftler Michael Jones, dass okkulte Quasi-Eliten seit der Französischen Revolution mit der Zerstörung der Familie begannen und dass dieser Prozess bis heute anhält. Er glaubt, dass dies getan wurde, weil die Familie die letzte Verteidigung des einfachen Mannes gegen die totalitäre Kontrolle des Staates ist, der unter die Kontrolle der globalistischen Revolutionäre geraten ist. Was ist Ihre Meinung dazu?

– Die französische bürgerliche Revolution ist das erste große politische Ereignis in der modernen Geschichte, bei dem die Ehe in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden sollte. In ihrem hervorragenden Buch „The Family at Court in Revolutionary France“ hat Susan Dessan mit vielen Argumenten und Daten genau die These bewiesen, dass die Politisierung und Reform der Institution Ehe eines der Hauptziele der Revolutionäre war.

Tatsächlich wird dieser Zeitraum in der zeitgenössischen Literatur zur Entwicklung der Familienbeziehungen und des Familienrechts als Beginn der modernen Familienreform betrachtet. Die neuen politischen Kräfte haben nämlich erstmals eine ganze Reihe von Neuerungen praktisch gefördert und umgesetzt, wie die unverschuldete Scheidung, die Abschaffung der Erstgeburt, also die Einführung einer gleichmäßigen Erbschaftsverteilung zwischen den Kindern, die Einführung von Sonderrechten für Frauen und Geschlechtergleichheit, die Angleichung des Status ehelicher (in rechtmäßiger Ehe geborener) und unehelicher (unehelicher) Kinder. Im September 1792 Es wurde ein Gesetz verabschiedet, das gleichzeitig die standesamtliche Trauung und die standesamtliche Führung von Eheregistern einführte, dann Scheidungen legalisierte, die Altersgrenze senkte und ein Verbot für Eltern einführte, Einfluss auf die Wahl des Ehepartners ihrer eigenen Kinder zu nehmen.

Linke Ideologien und Bewegungen zerstörten weiterhin die traditionelle Familie. In welche Richtung ging es?

– Lassen Sie uns zunächst die verschiedenen Formen der kommunistischen und anarchistischen Ideologie auflisten. Konsequent in ihrem normativen Gesellschaftsideal umgesetzt, geht es um völlig freie Liebe, diskontinuierliche bestehende Beziehungen und die Übertragung der Fürsorge und des Sorgerechts für Kinder auf die gesamte Gemeinschaft.

Natürlich gab es innerhalb dieser Bewegungen viele Variationen, so dass bei Proudhon immer noch ein Platz für die traditionelle Familie und die privilegierte Stellung des Mannes vorhanden ist. Doch mit Bakunin beispielsweise wurde dem Zerfall der Familie als bürgerlicher Tyrannenfessel ein Ende gesetzt. Die wichtigste Schrift in dieser Tradition ist Engels‘ „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates“ aus dem Jahr 1884. Jahre.

Es folgen Linksliberalismus und Sozialdemokratie. Dabei handelt es sich um gemäßigtere Varianten der linken Tradition, aber mit sehr ähnlichen normativen Zielen – die Ermutigung von Frauen, in den Arbeitsmarkt einzutreten, sich zu spezialisieren und Karriere zu machen, sowie die Entwicklung eines kollektiven Wohlfahrtsstaates, in den Kinder zur Erziehung überführt werden in staatlichen Institutionen, und die traditionelle Familie wird fast aller ihrer Funktionen beraubt und dekonstruiert.

Und was ist mit dem Feminismus? Wie wurde er zu einer Bewegung, in der die Familie der Feind ist?

– Feminismus ist ein Trend Das 19. Jahrhundert war größtenteils mit der liberalen Tradition verbunden und forderte die schrittweise Emanzipation der Frau, ihre Bildung und den Erwerb bestimmter Rechte. Jedoch, im 20. Jahrhundert nahm diese Ideologie radikale Formen an und schloss sich radikalen und kommunistischen Bewegungen an, wodurch die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat direkt untergraben wurde. Der zeitgenössische Feminismus ist eine ausgesprochen familienfeindliche Ideologie, in der diese Institution ausschließlich als Fessel betrachtet wird, die die Befreiung und Entwicklung von Frauen behindert.

Und so kamen wir zu dem, was Sie „Queer-Kommunismus“ nennen. Was sind ihre Anfänge und was sind ihre Ziele?

– Homosexuelle Bewegungen und queere Ideologien sind der nächste Feind der Familie. Diese Tradition fordert die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften mit der klassischen Familie, den Erwerb aller Familienrechte für sie, einschließlich der Möglichkeit der Adoption von Kindern und der Leihmutterschaft als Möglichkeit, Nachkommen zu bekommen.

Doch die „Queer-Ideologie“ hat es längst aufgegeben, Rechte nur für „Andere“ zu suchen. Das erklärte Ziel ist die Universalisierung solcher Praktiken, also die Bewegung hin zu einer Gesellschaft, in der alle Bürger instabile, dynamische, flexible sexuelle und geschlechtliche Identitäten praktizieren. Die traditionelle Familie, definiert als die Ehe einer Frau und eines Mannes, stellt verständlicherweise das größte Hindernis bei der Verwirklichung solcher Bemühungen dar.

Warum sind okkulte Quasi-Eliten an solchen Entwicklungen interessiert?

– Die Interessen des Großkapitals (Banken und Großkonzerne) stimmen häufig mit einigen oder allen der oben genannten Gruppen überein, sodass sie ihre Ressourcen (Geld, Medien, Lobbyarbeit) hauptsächlich zur Förderung und Verwirklichung ihrer Ideen einsetzen. Es ist ein Versuch, einen androgynen, austauschbaren Menschen zu formen, einen berufsorientierten Menschen, der keine Wurzeln hat und nicht an die Familie gebunden ist.

Die Familie, die die Grundlage einiger Ruhe und Sicherheit ist, verhindert, dass alle Bürger und Arbeiter konsequent in einen sogenannten Schockzustand versetzt werden (Alvin Toffler). Wir sollten jedoch auch die geopolitische Dimension nicht aus den Augen verlieren: Bestimmte ausländische Mächte können durch solche Ideen, Ideologien und Bewegungen konkurrierende Staaten schwächen (Zusammenhang mit dem Rückgang der Geburtenraten, der inneren Homogenität, der Stabilität, der Ordnung des Lebens usw.).

EU- und LGBT-Flaggen vor der Europäischen Zentralbank, 17. 5. 2023. Quelle: Twitter Frank Elderson/@FrankElderson )

Die Einbürgerung familienfeindlicher Ideologien in der Praxis führt zur Zerstörung der gesamten Gesellschaft: weniger Ehen, mehr Scheidungen, weniger Kinder, Anarchie in den Familienbeziehungen, Bevölkerungsrückgang, was alles zu einem Rückgang der Gesamtstärke und des Potenzials führt des Staates im internationalen Raum. Alan Carlson gibt in Torn Generations ein hervorragendes Beispiel, das offizielle US-Dokument NSSM 200 aus dem Jahr 1974. vorbereitet von Henry Kissinger. Darin definierte er, dass die USA mit allen Mitteln dazu beitragen werden, das Bevölkerungswachstum bzw. seinen Rückgang in 13 Ländern zu stoppen.

Kehren wir zur Geschichte des Kommunismus zurück. Viele glauben, dass die sexuelle Revolution „permanent“ sei, wie Trotzki es sich vorgestellt hatte, und dass die westlichen „queeren Kommunisten“ tatsächlich die neuen Trotzkisten seien.

– Lenin, Trotzki und ihre Mitarbeiter nahmen die Anweisungen von Engels ernst und begannen ein Programm zur radikalen Zerstörung ererbter Familienbeziehungen sowie zur Abschaffung von Religion und Privateigentum. Bereits im Dezember 1917. Der Rat der Volkskommissare erließ einen Erlass, der die Scheidung erleichterte. Doch das war erst der Anfang der Einführung eines großen Maßnahmenpakets, das bis in die 1930er Jahre in der neuen sowjetischen Gesellschaft völliges Chaos verursachte.

Im Artikel Kommunismus und Familie von 1920. Alexandra Kollontai begrüßt die Massenabwanderung von Frauen in die Industrie und meint, es sei ganz natürlich, dass dadurch die familiären Bindungen schwächer würden. Außerdem: „Die Umstände, die die Familie früher zusammenhielten, bestehen nicht mehr. Die Familie ist sowohl für ihre Mitglieder als auch für die Nation als Ganzes nicht mehr unverzichtbar.“

In diesem marxistischen Klassiker erklärt Kollontai den Frauen, dass sie kein Recht mehr auf besondere Sensibilität gegenüber ihren Kindern haben. Eine proletarische Frau muss lernen, dass es keinen Unterschied zwischen meinen und deinen Kindern gibt, das heißt, dass wir alle gleichermaßen für alle unsere Kinder sorgen müssen und dass wir uns heute statt einer einzigen Familie um die große proletarische Familie als Ganzes kümmern sollten von Russland. Der Schlüssel zu diesem Programm besteht darin, dass die Arbeit zu Hause nicht mehr notwendig ist, da der Staat die kollektive, industrielle Wahrnehmung all dieser Funktionen übernimmt, und dass die Betreuung und Erziehung der Kinder ebenfalls das Familienhaus verlassen muss, da der Staat dies tut werde es besser machen.

Welche Konsequenzen hatte es in der sowjetischen Gesellschaft?

– In dem hervorragenden Buch „Everyday Stalinism“ widmete Sheila Fitzpatrick ein besonderes Kapitel den Familienproblemen in Sowjetrussland in der Zeit zwischen der Revolution und dem Zweiten Weltkrieg. Ein besonderes Kapitel im trotzkistischen Klassiker „Die verratene Revolution“, das Trotzki dem „Thermidor“ in Familie, Jugend und Kultur widmete, ist für das Verständnis dieses Problems sehr wichtig.

Indem er zeigt, wie Stalin die Wiederherstellung konservativer und traditioneller Modelle in der Familie umsetzt, belebt er deutlich die früheren Ziele bolschewistischer Aktivitäten im Bereich der Familienbeziehungen. In diesem Schreiben beschreibt Trotzki mit Freude und Begeisterung die „heroische Ära“, in der sie einen „Angriff auf die alte Familie“ verübten. Er wiederholt die Behauptung, dass die Frau eine Zwangsarbeiterin sei, die aus den Fesseln der Familienwirtschaft befreit und auf den Arbeitsmarkt geschickt werden müsse.

Fitzpatrick zeigt, dass in den 1930er Jahren plötzlich zig Millionen Frauen in das staatliche Arbeitssystem eintraten, was unkalkulierbare soziale Folgen und eine Fülle von Pathologien nach sich zog. Kollontai, Karl Radek und andere leiteten eine ganze Reihe radikaler Maßnahmen zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung der Atmosphäre ein, die im Prinzip auf die Abschaffung von Anstand, Zivilisation, Zurückhaltung, Keuschheit sowie bürgerlicher und traditioneller Moral hinausliefen. In seinen Tagebüchern aus dem Jahr 1924 beschreibt Bulgakow einen der zahlreichen von der Bewegung organisierten Märsche mit dem Titel „Nieder mit der Schande!“. Sie fahren am helllichten Tag nackt mit der Straßenbahn, z.B. öffentlich die freie Liebe und nackte Körper propagieren.

Sie glauben also, dass es vor der Queer-Revolution eine bolschewistische Sexrevolution gab?

– Es ist zu beachten, dass Ende 1918 Die Bolschewiki entkriminalisierten auch Homosexualität, so dass sie in den Sowjetrepubliken Russland und der Ukraine legal wurde, interessanterweise jedoch nicht in anderen Sowjetrepubliken, von denen einige in den zwanziger Jahren Gesetze gegen Homosexuelle erließen. Bis 1933 Homosexualität blieb in diesen beiden Republiken ein gesetzlicher Bestandteil der Sexualität und als Teil der allgemeinen Wiederherstellung der traditionellen Familie, Stalin im März 1934 durch die Änderung des Strafgesetzbuches wurde homosexuelles Verhalten für Männer erneut unter Strafe gestellt und eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren eingeführt. Interessant ist, dass Homosexualität zu Stalins Zeiten dem Faschismus und der zaristischen Dekadenz zugeschrieben wurde.