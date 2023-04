Share on WeChat

Einem vernichtenden Bericht zufolge ist das Wohlergehen von Kindern durch die Theorie der Geschlechtsidentität in Schulen gefährdet, wie Daily Mail berichtet.

Darin heißt es, dass Lehrer Schülern erlauben, ihren Namen oder ihre Uniform zu ändern, ohne dass Eltern oder Fachleute alarmiert werden, und dass sie Toiletten und Umkleideräume, die nur nach Geschlechtern getrennt sind, aufgeben.

Die Politik der „Selbstidentifizierung“ kann dazu führen, dass Eltern erst dann von der Umwandlung ihres Kindes erfahren, wenn sie einen Brief erhalten, in dem der neue Name und die Pronomen genannt werden, heißt es.

Die meisten der von der Denkfabrik Policy Exchange untersuchten Sekundarschulen lehren auch die umstrittene Theorie, dass Menschen eine Geschlechtsidentität haben, die von ihrem biologischen Geschlecht abweichen kann.

Die schockierenden Ergebnisse werden das Bildungsministerium unter Druck setzen, endlich einen Leitfaden für Schulleiter zum Thema Transgender-Schüler herauszugeben und eine vom Premierminister angeordnete Untersuchung darüber abzuschließen, was im Sexualkundeunterricht gelehrt wird.

Es wurde entschlossen versucht, diese Bedenken abzutun, indem behauptet wurde, dass solche Praktiken nur in einigen wenigen Sekundarschulen vorkommen. Policy Exchange deckt auf, dass diese Ideologie in den Sekundarschulen weit verbreitet ist.

Unter Berufung auf das Gesetz über die Informationsfreiheit fragten die Forscher 304 weiterführende Schulen in England nach ihrer Politik in Bezug auf Kinder, die sich als das andere Geschlecht identifizieren, sowie in Bezug auf Änderungen von Namen, Pronomen, Haaren und Uniformen.

Von den 154 Schulen, die geantwortet haben, gaben nur 39 an, dass sie die Eltern informieren würden, sobald ein Schüler den Wunsch äußert, sein Geschlecht zu ändern, während 87 angaben, dass sie dies nicht tun würden.